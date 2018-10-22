የጋሬዝ ክሩክስ የሳምንቱ ምርጥ ቡድን፡ ሳላህ፣ ፈርናንዲንሆ፣ አኬ፣ ሎሪስ. . .
ሻምፒዮኖቹ ማንቸስተር ሲቲዎች በርንሌይን በማሸነፍ በሊጉ አናት ላይ ለመቆየት ችለዋል። በጉጉት ሲጠበቅ የነበረው የቼልሲና የማንቸስተር ዩናይትድ ፍልሚያ ትኩረቱ በጨዋታው መገባደጃ ላይ በተፈጠረው ክስተት ላይ ሆኗል።
ካርዲፍ እና ዋትፎርድ ጠንካራ አቋም ሲያሳዩ ቶተንሃም እና ሊቨርፑል በማሸነፍ ጉዟቸው ቀጥለዋል።
የትኞቹ ተጫዋቾች ግን በሳምንቱ ምርጥ ቡድን ውስጥ የሚያካትታቸውን አቋም አሳዩ?
ግብ ጠባቂ - ሁጎ ሎሪስ
በተደጋጋሚ ግብ ጠባቂው ላይ ትችት ብሰነዝርም በዚህ ሳምንት የሳምንቱ ምርጥ ቡድን ውስጥ አካትቼዋለሁ። ከጨዋታው ነጥብ ማግኘት የሚገባቸው ዌስት ሃሞች ባዶ እጃቸውን እንዲወጡ አድርጓል።
ሎሪስ ኳሶችን በማዳን ትልቅ ሚና ቢጫወትም አሰልጣኝ ማውሪሲዮ ፖቸቲኖ ከዓለማችን ምርጥ ግብ ጠባቂዎች አንዱ ማለታቸው ግን ሳይበዛበት አይቀርም።
ይህን ያውቃሉ? በለንደን ስታዲም ከዌስትሃም ጋር በተደረገው ጨዋታ አራት ትልልቅ ዕድሎችን አክሽፏል።
ተከላካዮች - ጆ ጎሜዝ፣ ሼን ደፊ እና ናታን አኬ
ጆ ጎሜዝ፡ ብዙዎች ሞሃመድ ሳላህ ላስቆጠራት ጎል የዤርዳን ሻኪሪ ኳስ ወሳኝ እንደነበረች ይገልጻሉ። ሆኖም ከጎሜዝ ወደ ሻኪሪ የተላከው ኳስ ነው የሃደርስፊልድን ተከላካይ መስመር የከፈተው።
በዚህ ሳምንትም ተጫዋቹ ድንቅ ብቃቱን ያሳየ ሲሆን ይህን ደግሞ ሌሎችም እየመሰከሩለት ይገኛል።
ይህን ያውቃሉ? ሊቨርፑል ድል ባደረገበት ጨዋታ በተቃራኒ ቡድን ላይ የተሳካ ኳስ (88 በመቶ) በማቀበል ከጎሜዝ የበለጠ ተጨዋች የለም።
ሼን ደፊ: የመሃል ተከላካዩ አሰልጣኝ ክሪስ ሂውይተን ወደ ቀድሞ ክለባቸው ባደረጉት ጉዞ ላይ ጥንካሬውን ሲያሳይ አምሽቷል።
ጨዋታው ለኒውካስሉ አሰልጣኝ ራፋኤል ቤኒቴዝ የአዲስ ምዕራፍ መጀመሪያ ልትሆን ትችላለች። የቡድኑ ደጋፊዎች ጨዋታው ከመጠናቀቁ በፊት ሜዳውን ለቀው ሲወጡ ታይተዋል።
ይህን ያውቃሉ? ከኒውካስል ጋር በነበረው ጨዋታ ደፊ 19 ኳሶችን ከጎል አካባቢ ያራቀ ሲሆን ይህም በዘንድሮው የውድድር ዓመት ከፍተኛው ነው።
ናታን አኬ: .ይህ ተጫዋች ከቼልሲ ጀምሮ ራሱን በየጊዜው በማሳደግ ከፕሪሚየር ሊጉ ምርጥ ተከላካዮች ተርታ ተሰልፏል።
ምስጋና አምነውብት ላስፈረሙት ለበርንማውዙ አሰልጣኝ ኤዲ ሆዊ እና ዕድሉን ለተጠቀመበት አኬ ይሁንና አሁን የሚተማመኑበት ተከላካይ ለመሆን በቅቷል።
ይህን ያወቅቃሉ? በርንማውዝ እና ሳውዝሃምፕተን ያለጎል አቻ በተለያዩበት ጨዋታ አኬ ብዙ ኳሶችን የነካ (87) ሲሆን ብዙ ኳሶችንም ለማቀበል በመሞከር (75) ከቡድን አጋሮቹ ቀዳሚ ነው።
አማካዮች - ኤቲን ካፑ፣ ሁዋን ማታ፣ ፈርናንዲንሆ እና ጆሽ መርፊ
ኤቲን ካፑ፡ ምን ዓይነት ድንቅ ኳስ ነው ያስቆጠረው። ካፑን ለመጨረሻ ጊዜ በሳምንቱ ቡድኔ ሳካትተው ትችትም በመጨመር ነበር። በጨዋታው በቀይ ካርድ መውጣት ነበረበት በሚል።
ፈረንሳዊው በዚህ ጨዋታው ግን የተለየ ሆኖ ነው ያመሸው። ምርጥ እንቅስቃሴ ያሳየ ሲሆን ምን ዓይነት ብቃት እንዳለውም ያሳየበት ነው።
ይህን ያውቃሉ? ዋትፎርድ ዎልቭስን 2 ለ 0 ባሸነፈበት ጨዋታ ማንም ተጫዋች ከኤቲን ካፑ በላይ ኳሶችን አላቀበለም (87)። ተጫዋቹ ከነሐሴ 2010 በኋላ የመጀመሪያ ጎሉን ነው ያስቆጠረው።
ሁዋን ማታ: ወደ ቀድሞ ክለባቸው ሄደው ተቀይረው ከሜዳ ሲወጡ ከመላው ደጋፊ ደማቅ ጭብጨባ ማግኘት ለመደበኛ ተጫዋቾች የማይቻል ነው። ሁዋን ማታ ግን መደበኛ ተጫዋች አይደለም።
ከቼልሲ ጋር በነበረው ጨዋታ ማንቸስተር ዩናይትዶች ሙሉ ሦስት ነጥብ እንዲያገኙ ቢለፋም አልተሳካም። ከጨዋታው በኋላም ማንቸስተር ዩናይትዶች ተስፋ የማይቆርጡት ለራሳቸው ሲባል መሆኑን አስታውቋል። በተለይም ደግሞ ለደጋፊዎቹ ሲባል። ለአሰልጣኙስ?
ይህን ያውቃሉ? በጨዋታው ፖል ፖግባ (27) እና ኔማንያ ማቲች (23) ብቻ ናቸው ከሁዋን ማታ (22) በላይ በተቃራኒ ሜዳ ላይ ብዙ ኳሶችን ያቀበሉት።
ፈርናንዲንሆ: ይህን ተጫዋች እወደዋለሁ። ባለፉት ዓመታትም ለክለቡ የያያ ቱሬ፣ ዴቪድ ሲልቫ እና ቪንሰንት ኮማፓኒን ያህል ሚና ነበረው። በእያንዳንዱ የሲቲ እንቅስቃሴ ውስጥም ይገኛል።
የበርንሌዩ አሰልጣኝ ሺን ዳይሽ እና ተጫዋቾቻቸው የእግር ኳስን ህግ ባለማክበራቸው ዋጋ ከፍለዋል።
ይህን ያውቃሉ? ፈርናንዲንሆ በፕሪሚየር ሊጉ ጎል ከማስቆጠር በተጨማሪ ለጎል የሚሆን ኳስም ለሁለተኛ ጊዜ አቀብሏል።
ጆሽ መርፊ: ስለዚህ ተጫዋች እና መንታ ወንድሙ ጃኮብ የሰማሁት ኖርዊች እያሉ ሲሆን ተጫዋቹ አሁን በካርዲፍ ምርጥ ተጫዋች ወደመሆን እያደገ ይገኛል።
ከፉልሃም ጋር በነበረው ጨዋታ ጎል ከማስቆጠሩም በላይ አጨራረሱ ያለውን ችሎታ የሚያሳይ ነው።
ፉልሃሞች ድንቅ የሆኑ ሦስት አጥቂዎች ቢኖሯቸውም የተከላካይ መስመራቸው ግን ደካማ ነው።
ይህን ያውቃሉ? ጆሽ መርፊ በሜዳቸው ላይ በተከታታይ ጎሎችን ሲያስቆጥር ለመጀመሪያ ጊዜ ነው።
አጥቂዎች - ሞሐመድ ሳላህ፣ ኤሪክ ላሜላ እና አንቶኒ ማርሻል
ሞሐመድ ሳላህ: ሊቨርፑሎች ሃደርስፊልድን ያሸነፉበት መንገድ ምርጥ ጨዋታቸውን ያሳዩበት ባይሆንም ሞሐመድ ሳላህ ወደ ጎል ማስቆጠሩ የተመለሰበት ነው።
ባለፈው ዓመት የነካው ሁሉ ጎል ሲሆንለት የነበረው ሳላህ ወደ ድንቅ ብቃቱ ለመመለስ መሥራት አለበት።
ይህን ያውቃሉ? ሳላህ ያስቆጠረው ጎል ለእንግሊዝ ክለቦች 50ኛውነው (ሊቨርፑል (48) እና ቼልሲ (2) በ83 ጨዋታዎች)።
ኤሪክ ላሜላ: ይህ ተጫዋች ባለድንቅ ተሰጥኦ ነው። አስቴራስ ትሪፖሊ ላይ ያስቆጠራትን ድንቅ ጎል ማን ይረሳታል? ላሜላ ለረዥም ጊዜ በጉዳት ከመለየቱ በፊት ወደ ነበረው አቋሙ እየተመለሰ ይገኛል።
ከዌስ ትሃም ጋር ጥሩ የተንቀሳቀሰ ሲሆን የማሸነፊያዋን ጎል ማስቆጠርም ችሏል። ዴል አሊ ካልተጠነቀቀ ቦታውን በላሜላ ሊነጠቅ ይችላል።
ይህን ያውቃሉ? ላሜላ ለስፐርስ ባደረጋቸው ያለፉት 10 ጨዋታዎች ዘጠኝ ጎሎችን ከመረብ ለማሳረፍ ችሏል።
አንቶኒ ማርሻል: ሁሌም ማርሻል 22 ዓመት እንደሆነው በመርሳት ከእሱ ብዙ ነገሮችን እጠብቃለሁ። ይህ ግን የመነጨው የማንቸስትር ዩናይትድ ተጫዋች በመሆኑ ነው። ተጫዋቹ ቼልሲ ላይ ሁለት ጎሎችን በማስቆጠር ብቃቱን አሳይቷል።
አሰልጣኞች ብዙ ጊዜ የሥራ ባልደረቦቻቸውን በመወከል ይቅርታ አይጠይቁም። የባልደረባቸውን ጥፋት አምነው የቼልሲው ማውሪዚዮ ሳሪ ግን ይህንን አድርገውታል። ሞውሪንሆ ባለፈው ሳምንት ኒውካስልን ሲያሸንፉ በተመሳሳይ ሥነ ምግባር የጎደለው ነገር ማድረጋቸውን ሰምቻለሁ።
ይህን ያውቃሉ? ማርሻል በአንድ ጨዋታ ሁለት ጎሎችን ለማንቸስተር ዩናይትድ ያስቆጠረውህዳር 2009 ነበር።