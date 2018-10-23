የካሜሮን ፕሬዝዳንት ፖል ቢያ ለ7ኛ ጊዜ ተመረጡ
የካሜሮን ፕሬዝዳንት የሆኑት ፖል ቢያ አነስተኛ ደምጽ ሰጪዎች በተመዘገቡበትና እንግልት ደርሶባቸዋል ተብሎ ወቀሳ በቀረበበት የምርጫ ሂደት ለሰባተኛ ጊዜ ተመረጡ።
በአፍሪካ ለረዥም ዓመታት ስልጣን ላይ የቆዩት የ85 ዓመቱ ፕሬዝዳንት ከአጠቃላይ መራጮች ድምፅ 71.3 በመቶ በማግኘት ማሸነፋቸው ተነግሯል።
ተቃዋሚዎች ምርጫው በድጋሚ እንዲካሄድ ያቀረቡት ጥያቄ በሕገ-መንግሥት ጉባዔ ባለፈው ሳምንት ውድቅ ተደርጓል።
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ከእሁድ ዕለት ጀምሮ ተቃዋሚዎች የተቃውሞ ሰልፍ ሊያካሂዱ ይችላሉ በሚል አድማ በታኝ ፖሊሶች በሀገሪቱ ዋና ዋና ከተማዎች ተሰማርተዋል።
በካሜሮን ሁለት እንግሊዘኛ ተናጋሪ ግዛቶች የመንገጠል ጥያቄን ባነገቡ ኃይሎች ከዓመት በላይ በዘለቀ ተቃውሞና ግጭት በርካቶች ሞተዋል።
ውጤቱ ከመገለፁ ከሁለት ቀናት ቀደም ብሎ በአፍሪካ ለረዥም ጊዜ ስልጣን ላይ የቆዩት የኢኳቶሪያል ጊኒ ፕሬዝዳንት ቲዮዶር ኦቢያንግ "በማሸነፍዎ እንኳን ደስ አለዎ" ብለዋቸው ነበር።
በካሜሮን ከአጠቃላይ ለመምረጥ ዕድሜያቸው ከደረሰ ግለሰቦች መካከል ግማሽ ያህሉ ብቻ መምረጣቸው ታውቋል። በ10 ሺዎች የሚቆጠሩ መራጮች ግን በደህንነት ስጋት ምክንያት መምረጥ አልቻሉም።
ፈረንሳይኛ ተናጋሪ በሆኑ ግዛቶች መራጮች ላይ ጥቃት ሊደርስ ይችላል የሚል ስጋት ነበር።
የምርጫው ዕለትም ሶስት ተገንጣይ ቡድኖች መንገደኞች ላይ ተኩሰዋል በሚል በመንግስት የፀጥታ ኃይሎች ተገድለዋል። አንዳንድ አማፂያንም የምርጫ ቁሳቁሶች እንዳይጓጓዙ ለማስተጓጎል ሞክረዋል።
በሀገሪቱ ካሉ ፈረንሳይኛ ተናጋሪ ግዛቶች መካከል በአንዳንዶቹ ወደ ምርጫ ጣቢያ የሄደው መራጭ ቁጥር ከ5 በመቶ አይበልጥም የተባለ ሲሆን በእንግሊዘኛ ተናጋሪ ግዛቶች ደግሞ 16 በመቶ ብቻ ነው ተብሏል።
የአፍሪካ ህብረት የምርጫ ታዛቢዎች "በአመዛኙ ሰላማዊ" እንደነበር የተናገሩ ሲሆን ነገር ግን ድምፅ አሰጣጡንና ቆጠራውን እንዲታዘቡ "አብዛኞቹ የፖለቲካ ፓርቲዎች አልተወከሉም" ብለዋል።
የካሜሮን የሕግ መወሰኛ ምክርቤትና የሕዝብ እንደራሴዎች ምርጫ ከፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ጋር መሳ ለመሳ ይካሄድ የነበረ ቢሆንም ወደ 2019 ተሸጋግሯል።