የአማራ ክልል በትግራይ እና አማራ አዋሳኝ አካባቢዎች የሚነሱ ግጭቶች እንዲፈቱ መንግሥት የበኩሉን ሚና እንዲወጣ ጠየቀ
የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት በትግራይ እና አማራ አዋሳኝ አካባቢዎች የሚነሱ ግጭቶች በአስቸኳይ እንዲፈቱ መንግሥት የበኩሉን ሚና እንዲወጣ ጠየቀ።
ይህንን የተናገሩት በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ዛሬ መግለጫ በሰጠበት ወቅት ሲሆን ከሰሞኑ አላማጣ ውስጥ የተከሰተው ክስተት ፍትህ የሚሻ ነው ብሏል።
የአማራ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ የግጭቱ መነሻ የራያ አካባቢ ህዝብ የማንነት ጥያቄ እንደሆነ ጠቅሶ ከህዝቡ ጋር በመነጋገር ህገ-መንግስታዊ ምላሽ ሊሰጠው እንደሚገባም አፅንኦት ሰጥቷል።
መፍትሄው ጥያቄውን ከሚያነሳው የአካባቢው ህዝብ ጋር የሰከነ ውይይት በማድረግ የሃይል እርምጃ መውሰድ አለመሆኑ ሊሰመርበት እንደሚገባ መግለጫው አትቷል።
•በአላማጣ ግጭት ቢያንስ 5 ሰዎች መገደላቸው ተነገረ
•"የመከላከያ ሚኒስቴርን በተሻለ መልኩ መምራት ይቻላል" ኢንጂነር አይሻ መሀመድ
በአንድ ክልል የሚፈጠር የሰላም መደፍረስ ለአጐራባች አካባቢዎች መትረፉ አይቀርምና የሰሞኑ የትግራይ እና አማራ ክልሎች አዋሳኝ ቦታዎች ችግር ለክልላችንም ትልቅ የፀጥታ ስጋት እንደሆነም መግለጫው ጨምሮ አስታውቋል።
ከዚህም በተጨማሪ በአንዳንድ አካላት ዘንድ በሁለቱ ክልሎች አዋሳኝ አካባቢዎች ለሚፈጠረው ችግር የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትን መክሰሳቸው መሠረት ቢስ ውንጀላ ነው ያለው መግለጫው ክሱንም እንደማይቀበሉ አስታውቀዋል።
የትግራይ ክልል ችግሩን ለመፍታት በሚያደርገው ህጋዊና ሰላማዊ ጥረት ሁሉ የአማራ ክልል ድጋፍ እንደሚያደርግም መግለጫው ጠቅሷል።