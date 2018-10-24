በአሜሪካ አንድ ሃኪም ቤት ውስጥ በተከሰተ የቫይረስ ወረርሽኝ ስድስት ልጆች ሞቱ
አሜሪካ ኒውጀርሲ ግዛት ውስጥ በሚገኝ የህክምና ማዕከል ውስጥ የተከሰተ የቫይረስ ወረርሽኝ ስድስት ህፃናትን ሲገድል በርካቶችን ለህመም ዳርጓል።
ዋናኩ በተባለው የእንክብካቤና የማገገሚያ ማዕከል ውስጥ በሚገኙ ህፃናት ታካሚዎች መካከል በአጠቃላይ 18 በቫይረሱ መያዛቸውን የግዛቲቱ ባለስልጣናት እረጋገጠዋል።
አዴኖቫይረስ የሚባለው የወረርሽኙ መነሻ ቀላል ህመምን የሚያስከትል ቢሆንም፤ ነገር ግን የተያዙት ህፃናት ጤና በአሳሳቢ ሁኔታ ላይ ስለነበረ ውጤቱን የከፋ እንዳደረገው ባለስልጣናቱ ተናግረዋል።
• በኢትዮጵያ አደገኛ ከሆኑት መንገዶች አንዱ የበርካቶችን ሕይወት እየቀጠፈ ነው
• የመንገድ አቅጣጫ እየጠፋብዎ ተቸግረዋል? ጠቃሚ ነጥቦች እነሆ
በግዛቲቱ በተከሰተው የቫይረስ ወረርሽኝ ዙሪያ ምርመራ እየተካሄደ ሲሆን የህክምና ማዕከሉም አዲስ ህሙማንን መቀበል አቁሟል።
የምርመራ ቡድኑ በህክምና ማዕከሉ ውስጥ "ቀላል የእጅ መታጠቢያ ስፍራ ችግር" መመልከቱን ጠቁሟል። ነገር ግን የቫይረሱ ወረርሽኝ እንዴትና መቼ እንደተከሰተ በትክክል ለማወቅ የሚያስችል መደምደሚያ ላይ አልተደረሰም።
የግዛቲቱ የጤና መስሪያ ቤትም ከጤና ማዕከሉ ጋር ወረርሽኙን መቆጣጠርን በተመለከተ በቅርበት መስራቱን እንደቀጠለም አሳውቋል።
በማዕከሉ የህፃናት ክፍል ውስጥ የሚገኙ ልጆች በጠና የታማሙ ሲሆኑ በርካቶቹም የአካል ጉዳት ያለባቸው፣ ራሳቸውን የሳቱ ወይም መናገር ወይም መንቀሳቀስ የማይችሉ እንደሆነ ተዘግቧል።
• አዲሷ የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ማን ናቸው?
• ስለድምጻችን ልናውቃቸው የሚገቡ ሰባት ነገሮች
አዴኖቫይረስ በንክኪ፣ በማሳል፣ በማስነጠስ ወይም በመጨባበጥ ከሚተላለፉ የቫይረስ አይነቶች ውስጥ የሚመደብ መሆኑን የአሜሪካ የበሽታ መቆጣጠሪያ ማዕከል ያመለክታል።
ቫይረሱ የተለያዩ አይነቶች ሲኖሩት ጉንፋን፣ ብሮንካይት፣ የሳንባ ምችና ተቅማጥን የመሳሰሉ ህመሞችን ሊያስከትሉ ይችላሉ።
ባለስልጣናት እንዳሉት በህክምና ማዕከሉ ውስጥ ያሉ ህፃናትን ያጠቃው የቫይረሱ አይነት በጋራ ከመኖር ጋር የተያያዘ በመሆኑ እጅግ አደገኛ ሊሆን ይችላል።
ከቫይረሱ ጋር ተያይዞ የከፋ የጤና ችግር የተለመደ ባይሆንም የአሜሪካ የበሽታ መቆጣጠሪያ ማዕከል እንደሚለው "በሽታን የመከላከል አቅም በተዳከመባቸው፣ በመተንፈሻ አካል በሽታ በተያዙ ወይም የልብ ችግር ባለባቸው ሰዎች ላይ ግን ከፍ ያለ ህመምን ያስከትላል።"