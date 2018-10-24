ሁለት ኢትዮጵያውያን አትሌቶች አበረታች ቅመም በመጠቀማቸው መታገዳቸውን የተመለከቱና ሌሎች አጫጭር ዜናዎች
ኢትዮጵያ
• የህዝብ ተወካዮች እና የፌዴሬሽን ምክር ቤቶች ነገ የኢፌዴሪ ፕሬዚዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ የሚያቀርቡትን መልቀቂያ ተቀብለው አዲስ ፕሬዚዳንት እንደሚሾሙ ይጠበቃል።
ዶክተር ሙላቱ በመስከረም 2006 ዓ.ም ነበር የፕሬዝዳንትነቱን ቦታ ከአቶ ግርማ ወልደጊዮርጊስ የተረከቡት።
• የኢትዮጵያ ብሔራዊ ጸረ-አበረታች ቅመሞች ቁጥጥር ጽህፈት ቤት የተከለከለ አበረታች መድኃኒት የተጠቀሙ አትሌቶች ላይ እገዳ ማስተላለፉን አስታወቀ።
በዚህም መሰረት አትሌት ጫልቱ ሹሜ እና አትሌት ብርቱካን አደባ ላይ እርምጃውን መውሰዱን ገልጿል።
• ኦብነግ የፖለቲካ አላማውን በሰላማዊ መንገድ ለማከናወን ተስማማ
ኬንያ
• ኬንያዊው የአለም ማራቶን ክብረወሰን ባለቤት ኤሉይድ ኪፕቾጌ የተባበሩት መንግስታት የዓመቱ ምርጥ ሰው በመባል ተመረጠ።
በዓመቱ ባሳየው ድንቅ ስፖርታዊ ብቃትና በሃገሩ ኤችአይቪን ለማጥፋት በሰራው ስራ ነው እውቅናውን ያገኘው።
ናይጄሪያ
• ናይጄሪያ እናቶች የሚወልዷቸውን የህጻናት ቁጥር ለመወሰን ጥናት እያደረገች እንደሆነ አስታወቀች።
ሃገሪቱን እየፈተናት ያለው ኢኮኖሚያዊ ችግር ዋና መንስኤው ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር ነው ተበሏል።
• አዲሷ የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ማን ናቸው?
ካሜሩን
• ትውልደ ካሜሩናዊቷ የታሪክ ተመራማሪ ኦሊቬት ኦቴሌ በእንግሊዝ ሃገር የመጀመሪያዋ ሴት ጥቁር የታሪክ ፕሮፌሰር ሆነች።
ይህ አጋጣሚ ለብዙ ሴት አፍሪካውያን ፈር ቀዳጅ እንደሚሆን አምናለው ብላለች ኦቴሌ።
ሶማሊያ
• በሶማሊያዋ ዋና ከተማ ሞቃዲሾ የቀን ዘረፋ ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ እንደጨመረ ፖሊስ ተገለጸ።
የከተማዋ ፖሊስ አልሸባብ የተባለውን ቡድን ለመዋጋት በሚንቀሳቀስበት ወቅት ሞቃዲሾ በትንሽ ጥበቃ ትውላለች።
• የሰባኪው የችሎት ውሎ በደቡብ አፍሪካ ቁጣን ቀሰቀሰ
አሜሪካ
• ለቀድሞው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማና የቀድሞዋ ውጪ ጉዳይ ሚኒስቴር ሂላሪ ክሊንተን ተቀጣጣይ መሳሪያዎች በጥቅል መልእክት እንደተላከላቸው ተገለጸ።
በተጨማሪም ተመሳሳይ ጥቅል መልእክት የደረሰው የአሜሪካው የዜና ተቋም ሲኤንኤን ሰራተኞቹን ከዋናው መስሪያ ቤት ህንጻ እንዲለቁ አድርጓል።
• በአሜሪካዋ ደቡባዊ ካሮላይና የሚገኝ አንድ ግለሰብ በአሜሪካ ታሪክ ከፍተኛውን የሎተሪ ሽልማት አገኘ።
ማንነቱ ያልተገለጸው እድለኛ አሜሪካዊ 1.6 ቢሊዮን ዶላር ነው ያገኘው።
እንግሊዝ
• እንግሊዝ ውስጥ ባልተለመደ መልኩ ገና ያልተወለዱ ሁለት ህጻናት በእናታቸው ማህጸን ውስጥ እያሉ ቀዶ ጥገና ተደረገላቸው።
30 ዶክተሮች የተሳተፉበት ቀዶ ጥገና ያለ ምንም ችግር ተጠናቋል።
• በአሜሪካ በተከሰተ የቫይረስ ወረርሽኝ ስድስት ልጆች ሞቱ
ጣልያን
• ግዙፎቹ የተንቀሳቃሽ ስልክ አምራቾች ሳምሰንግና አፕል ጣልያን ውስጥ ቀርፋፋ ስልክ አምርታችኋል ተብለው ተቀጡ።
አፕል 10 ሚሊዮን ዩሮ ሲቀጣ፤ ሳምሰንግ ደግሞ የ5 ሚሊዯን ዩሮ ቅጣት ተጥሎበታል።
ፈረንሳይ
የ30 ዓመቱ ፈረንሳዊ በመኖሪያ ቤቱ ውስጥ የአንበሳ ደቦል ደብቆ በመገኘቱ በቁጥጥር ስር ዋለ።
ፖሊስ መረጃው የደረሰው ግለሰቡ የስድስት ሳምንት ዕድሜ ያላትን ደቦል በ10 ሺህ ዩሮ ለመሸጥ ሲያስማማ ነው።
አለማቀፍ
• ፌስቡክ ባለፉት ሶስት ወራት ብቻ 8.7 ሚሊዮን የሚሆኑ የህጻናት የራቁት ምስሎች ማጥፋቱን ገለጸ።
ድርጅቱ እንዳስታወቀው ህጻናትን ያለአግባብ የሚጠቀሙ ሰዎችንም ለመቆጣጠር ይጠቅማል።
• ቀስ ብለው የሚራመዱ ሰዎች ሙሉ ሰውነትን ማዘዝ ካለመቻል ጋር በተያያዘ የመሞት እድላቸው በእጥፍ እንደሚጨምር በቅርቡ የተሰራ አዲስ ጥናት ጠቆመ።
ጥናቱ ከ400 ሺ በላይ የሚሆኑ ሰዎች ላይ ለስድስት ተከታታይ ዓመታት ነው የተሰራው።