የመጥፋት ዕድል የተጋረጠበት ሙዝ

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https://www.bbc.com/amharic/news-45980160
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የወንዶች የዘር ፍሬ ችግር ውስጥ ነው። ይህ ለሰው ልጆች ሁሉ መልካም ዜና አይደለም።
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በአውሮፕላን ውስጥ ቀላል ቀዶ ሕክምና የዓይን ብርሃንን መመለስ።
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"አካል ጉዳተኝነቴ ወደ ልመና አያስገባኝም"
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