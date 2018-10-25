በደቡብ አፍሪካ የሚገኙ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ከሽንት የተሰራ ብሎኬት ማምረታቸውን የተመለከቱና ሌሎች አጫጭር ዜናዎች
ኢትዮጵያ
•የትግራይ ክልል ምክትል ርእሰ መስተዳድር ዶ/ር ደብረጽዮን ገ/ሚካኤል በክልሉ ባሉ ዩኒቨርሲቲዎች ተመድበው የሚመጡ ተማሪዎች ምንም አይነት ችግር እንዳያጋጥማቸው ተገቢው ዝግጅት መደረጉን ገለጹ።
ዛሬ ከሰዓት በኃላ ለጋዜጠኞች እንደተናገሩት "ልክ እንደ ልጆቻችን ተቀብለን እንንከባከባቸዋለን" ብለዋል ዶ/ር ደብረጽዮን።
ላይቤሪያ
• ላይቤሪያውያን ተማሪዎች የዩነቨርሲቲ ትምህርት ለማግኘት የሚከፍሉትን ገንዘብ እንደሚያስቀሩ የሃገሪቱ ፕሬዝዳንት ጆርጅ ዊሃ አስታወቁ።
የተማሪዎቹ አብዛኛው ወጪያቸው በመንግስት የሚሸፈን ሲሆን፤ አንዳንድ ወጪዎቻቸውን ግን እራሳቸው ይከፍላሉ ተብሏል።
• የመጀመሪያዋ ሴት ርዕሰ ብሔር- አምባሳደር ሳህለወርቅ ዘውዴ
ደቡብ አፍሪካ
• በደቡብ አፍሪካ የሚገኙ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ከአካባቢ ጋር የሚስማማ ከሽንት የተሰራ ብሎኬት ማምረታቸውን ገለጹ።
ተማሪዎቹ ከመጸዳጃ ቤቶች የሰበሰቡትን ሽንት ከአሸዋና ባክቴሪያ ጋር በማቀላቀል ነው ብሎኬቱን የሰሩት።
ዚምባብዌ
• የዚምባብዌ ፖሊስ ከህገወጥ የገንዘብ ዝውውርና ምንዛሪ ጋር በተያያዘ 170 ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር ማዋሉን ገለጸ።
ፖሊስ እርምጃውን የወሰደው አራት ከፍተኛ የባንክ ሃላፊዎች ከህገወጥ የገንዘብ ምንዛሪ ጋር በተያያዘ በቁጥጥር ስር ከዋሉ በኋላ ነው።
ደቡብ ሱዳን
• የደቡብ ሱዳኑ ፕሬዝዳንት ሳልቫ ኪር ከሰብአዊ መብት ጥሰት ጋር በተያያዘ ምንም የሚያሰጋቸው ነገር እንደሌለ ገለጹ።
ከአንድ የኬንያ ቴሌቪዥን ጣቢያ ጋር በነበራቸው ቆይታ ፕሬዝዳንቱ እስካሁን የሰራሁት ስህተት የለም ብለዋል።
ቺሊ
በዓለማችን በጣም ትልቁ የተባለው ቴሌስኮፕ ቺሊ ውስጥ እተገነባ ነው።
አንድ ትልቅ ቤተክርስቲያን የሚያክለው ቴሌስከኮፑ እ.አ.አ. በ2024 ሲጠናቀቅ ስለ ጠፈር ያለንን አመለካከት በእጅጉ ይቀይራል ተብሎለታል።
ካናዳ
• ካናዳዊው ሙዚቀኛ ጆን ጄምስ የሙዚቃ ቪዲዮ ቀረጻ ላይ ሳለ ከአውሮፕላን ወድቆ ህይወቱ አለፈ።
የ34 ዓመቱ ሙዚቀኛ ወደ ጥግ በጣም በመጠጋቱ አውሮፕላኑ ሚዛኑን ስቶ ነው ወደ ታች ተወረወረው።
ፈረንሳይ
• አንድ ፈረንሳያዊ አባት ሁለት ልጆቹን ኮካ ኮላ ብቻ በማጠጣት ጥርሳቸው እንዲበሰብስ በማድረግጉ ለእስር ተዳረገ።
ከመጠን ያለፈ አልኮል ይወስዳል የተባለው አባት ሃላፊነቱን በአግባቡ ባለመወጣቱ ነው ክስ የቀረበበት።
• ልዑሉ የኻሾግጂን ገዳዮች ለፍርድ እንደሚያቀርቡ ዛቱ
እንግሊዝ
• እንግሊዝ በታሪኳ ለመጀመሪያ ጊዜ ሴቶች ማንኛውም አይነት ወታደራዊ ሃላፊነት ላይ እንዲያመለክቱ ፈቀደች።
በውትድርና ውስጥ ያሉ ሴቶችም ወደተለያዩ የሃገሪቱ የልዩ ሃይል ቡድኖች መቀላቀል ይችላሉ ተብሏል።