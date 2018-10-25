ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ፡ በሚያውቋችው ሰዎች አንደበት
አምባሳደር ሳህለወርቅ ዘውዴ ፕሬዝዳንት ሆነው መመረጣቸውን ተከትሎ በተለያየ አጋጣሚ የሚያውቋቸው ብዙዎች ስለ እሳቸው አስተያየታቸውን እየሰነዘሩ ነው።
በተለይም አምባሳደር ሳህለወርቅ ዘውዴን ለረዥም ጊዜ በስራና በቅርበት የሚያውቋቸው ስለ እሳቸው ምን ይላሉ?
በኬንያ የኢትዮጵያ አምባሳደር የሆኑት ዲና ሙፍቲ የመጀመሪያው ናቸው።
"በስራ ብቁና ፀባየ ሸጋ" ...በኬንያ የኢትዮጵያ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ
በውጭ ጉዳይ በአምባሳደርነት እንዲሁም በተለያዩ ሃላፊነቶች ሰርተዋል።ውጤታማ ስራ ደሰሩ የውጭ ጉዳይ ባልደረቦች አንደኛዋም ናቸው።
ከዚያ ደግሞ በኬንያ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ፀሃፊ ልዑክ ሆነው በዳይሬክተር ጀነራልነት በምክትልነት ማለት ነው ውክልናቸውን በሚገባ ሙያዊ ብቃት የተወጡ መልካምና ፀባየ ሸጋ ናቸው።ባጭሩ በስራቸው የተዋጣለቸው ባለሙያ ናቸው ማለት ይቻላል።
እንደ ውጭ ጉዳይ ባልደረባ ረዥም ጊዜ ነው የማውቃቸው። በርግጥ በረድፍ አብረን ባንሰራም ውጭ ጉዳይ በነበሩበት ወቅት እኔም የተቋሙ ባልደረባ ስለነበርኩ አብረን ሰርተናል።እኔ አምባሳደር በነበርኩበት ወቅት እሳቸው በዋና ሃላፊነት፤ እኔ ዋናው መስሪያ ቤት በነበርኩበት ወቅት ደግሞ በአምባሳደርነት በሴኔጋል፣ በጅቡቲም በፈረንሳይም ሲያገለግሉ በደንብ አውቃለው።
በኬንያ ደግሞ ኤምባሲው በሚያዘጋጃቸው ዝግጅቶች ከሚሳተፉና ዝግጅቶቹን ከሚያደምቁልን እሳቸው አንደኛው ነበሩ።
• የመጀመሪያዋ ሴት ርዕሰ ብሔር- አምባሳደር ሳህለወርቅ ዘውዴ
"አዲስና ጀማሪ ባለሙያዎችን በጣም ያግዛሉ" ...አቶ ዘሩባቤል ጌታቸው
በኬንያ ናይሮቢ ተመድቤ ስመጣ መጀመሪያ ያገኘኋቸው እሳቸውን ነው። በጣም ትሁት ናቸው ቢሯቸውም ሁል ጊዜ ክፍት ነው።ከተቋሙ ከሃላፊዎች ጋር በማስተዋወቅና እሳቸው የሄዱበትን መንገድ በማሳየት ረድተውኛል አግዘውኛልም።
በተለይም ጀማሪና በመካከለኛ ደረጃ የሚገኙ ሰራተኞችን በጣም ይደግፉ ነበር።
እዚህ ናይሮቢ ላይ የተለያዩ አገራት ልዑካን የኮሚቴ ስብሰባ ነበረን እና ፕሬዝዳንት ሆነው የመመረጣቸው ዜና ከተሰማ በኋላ ሁሉም ወደ እኛ መጥተው በስሜት ነበር ደስታቸውን የገለፁልን። ይህ ስለነበራቸው ቆይታ የሚናገር ነው።
የስራ ደረጃቸው ኑሯቸውም እንደዚያው በጣም ከፍተኛ ስለሆነ ስለ ማህበራዊ መስተጋብራቸው ምን እንደሚመስል መናገር ባልችልም እኛን ዝቅ ብለው ስለ ኑሯችን ያኛው ይሄኛው እንዴት ሆነ ብለው ይጠይቁ ነበር። ስለዚህ በማህበራዊ ህይወታቸውም ሙሉና ቀና ሰው እንደሆኑ አምናለው።
• አዲሷ የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ማን ናቸው?
"የሴቶችን አቅም ያሳያል" ...የየሎው ሙቭመንት አባል ረድኤት ተስፋዬ
የአምባሳደር ሳህለወርቅ ዘውዴ ፕሬዘዳንት ሆኖ መሾም ትልቅ ትርጉም አለው።በመጀመሪያ ደረጃ የሴቶችን አቅም ፤ሴቶች በዚህ አይነቱ ሃላፊነት መምራት እንደሚችሉ ያሳያል።
ከቀናት በፊት አስር ሴት ሚኒስትሮች የአምባሳደር ሳህለ ወርቅ ሹመትም በአጠቃላይ እንደማህበረሰብ የሴቶችን መሪነት እንድንለምደው የሚያደርግ ነው።ይህ ልምድ ደግሞ ለወደፊቱ ሴቶችን ለዚህ ዓይነቱ ትልቅ ሃላፊነት መሾም እንዲቀለን ያደርጋል ብዬ አስባለው።
ሹመታቸው ከተምሳሌትነት አንፃር ያለው ጠቀሜታም ለኔ ጉልህ ነው።
"የተመረጠቸው እናት ናት"...አበባ ገብረ ሥላሴ የመቀሌ ኗሪ
በኢትዮጵያ ሴት ለመጀመሪያ ጊዜ ፕሬዝዳንት ሆኗ መመረጧ በጣም ደስ ይለኛል። የተለየ ነገር እንኳ ባይበጣ አሁን ኢትዮጵያ ላይ በጣም ችግር ለሆነው የሰላም መደፍረስና ሙስና በመሆኑ የተመረጠችው ደግሞ እናት በመሆኗ ነገሮች ይቀየራሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለው።
ምክንያቱም እናት ለሰላም ብዙ ጥረት ታደርጋለች።እናት ለሰላም ትፀልያለች ብዙ ትሞክራለች ፍትህ ታመጣለች። ሁከት ሲፈጠር ልጄ፣ባሌን እና ወንድሜን ነው የሚጎዳው ብላ ሰላምን ፍለጋ ብዙ ትጥራለች።