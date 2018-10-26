ጉግል ከወሲብ ቅሌት ጋር በተያያዘ በርካታ ሠራተኞቹን ከሥራ አሰናበተ
ግዙፉ የቴክኖሎጂ ኩባንያ ጉግል ከፈረንጆቹ 2016 ጀምሮ ባሉት ጊዜያት 48 ያህል ሠራተኞቹን ከወሲብ ቅሌት ጋር በተያያዘ ማባረሩን ይፋ አድርጓል።
16ቱ ሠራተኞች ደግሞ ከፍተኛ ሥልጣን እና 'ሚዳቋ የማትዘለው ደመወዝ' ይበሉ የነበሩ ናቸው ተብሏል።
ኩባንያው ለሠራተኞቹ ባሰራጨው ደብዳቤ አላስፈላጊ በሆኑ ደርጊት ፈፃሚዎች ላይ የመረረ እርምጃ ከመውሰድ ወደኋላ እንደማይል አስጠንቅቋል።
ከጉዳዩ ጋር በተያያዘ አነጋጋሪ የሆነው የአንዲ ሩበን ጉዳይ ነው። ሩበን «አንድሮይድ» የተሰኘውን ቴክኖሎጀ ፈጣሪ ሲሆን መሥሪያ ቤቱን ሲለቅ 90 ሚሊዮን ዶላር የስንብት ገንዘብ አፍሶ ነው ተብሏል።
ይህንን ወሬ ይዞ ብቅ ያለው ኒውዮርክ ታይምስ ሲሆን የግለሰቡ ጠበቃ ዜናውን መካዱንም አሰምቷል።
«የአንድሮይድ አባት የሆነው ሩበን ጉግልን ሲለቅ የጀግና አሸኛኘት ነው የተደረገለት» ሲሉም ጠበቃ ሲንገር አክለዋል።
የድርጅቱ ሥራ አስፈፃሚ ሱንዳር ፒቻይ ዘገባውን ለጆሮ የሚከብድ በማለት ጉግል ለእንዲህ ዓይነት ፀያፍ ተግባር ቦታ አንደሌለው ጠቁመዋል።
አክለውም ባለፉት 2 ዓመታት ከተባረሩ ሠራተኞች ማናቸውም ሲለቁ ጥቅማጥቅም አላገኙም ሲሉ የጋዜጣውን ሃተታ አጣጥለውታል።
ጋዜጣው ከውስጥ ምንጮቼ አረጋገጥኩ ባለው መረጃ አቶ ሩበን አንዲት ሴት ላይ ፈፅመውታል በተባለ ፆታዊ ትንኮሳ ምክንያት በጉግል አለቃዎች ጉትጎታ ሥራውን እንዲለቅ ተደርጓል።
አቶ ሩበን ግን "እኔ የራሴን ቢዝነስ ልጀምር እንጂ ፆታዊ ትንኮሳ አድርሼ አይደለም ድርጅቱን ለቅቄ የወጣሁት" ሲሉ ተደምጠዋል።
የጋዜጣው ዘገባ ከተሰማ በኋላ ጉግል ኒው ዮርክ ውስጥ ያለው የገበያ ድርሻ በ3 በመቶ መቀነሱ ተሰምቷል፤ ትርፉ ግን ጨመረ እንጂ ፍንክች አላለም።