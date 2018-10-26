ማንቸስተር ሲቲ ከቶተንሃም፡ የላውሮ የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ግምት
እንደቼልሲ እና ሊቨርፑል ሁሉ ማንቸስተር ሲቲም ያለመሸነፍ ጉዞ ላይ ነው። ሰኞ ወደ ዌምብሌይ በማቅናት በሚያደርገው ጨዋታ በቶተንሃም ይሸነፍ ይሆን?
"ቶተንሃም በአውሮፓ መድረክ ውጤት ማስመዝገብ ቢቸገርም በፕሪሚር ሊጉ ጠንካራ በመሆን የቀጠለ ሲሆን ከመሪዎቹ በሁለት ነጥብ ብቻ ርቆ ይገኛል" ይላል የቢቢሲው የስፖርት ተንታኝ ማርክ ላውረንሰን።
"የቶተንሃም ጉዞ ሰኞ የሚገታ ይመስለኛል። ባለቀ ሰዓት በፒኤስቪ ጎል ተቆጥሮባቸው ነጥብ በመጣል አስቸጋሪ ሳምንት ውስጥ ሲሆኑ የሰኞው ጨዋታ ደግሞ የሚፈልጉት ነው።"
ላውሮ የዘንድሮውን ሊግ 380 ጨዋታዎች በሙሉ ይገምታል። 10ኛውን ሳምንት ጨዋታዎች ግምት እንደሚከተለው አቅርበንላችኋል።
የላውሮ ግምት
ቅዳሜ
ብራይተን ከዎልቭስ
ዎልቭስ ከስድስት ጨዋታዎች ያለመሸነነፍ ጉዞ በኋላ መሸነፉ ሁሉንም አስገርሟል። እንደአጀማመሩ እስከስድስት ባለው ደረጃ ሊጨርስ ይችላል ብለው ደጋፊዎቻቸው እንዲያስቡ ቢያደርግም እስከአስር ባለው ደረጃ የሚያጠናቅቁ ይመስላል።
ብራይተን በሜዳው ጠንካራ ቢሆንም ባለፈው ሳምንት ግሌን ሙራይ በመጎዳቱ ምክንያት ጨዋታው በአቻ ውጤት የሚጠናቀቅ ይመስለኛል።
የላውሮ ግምት: 1-1
ፉልሃም ከበርንማውዝ
ፉልሃም ባለፈው ሳምንት ከካርዲፍ ጋር በነበረው ጨዋታ የነበረው የተከላካይ መስመር ጥሩ ባይሆንም ሌሎች እንደሚያስቡት ቡድኑ ችግር ውስጥ ነው ብዬ አላስብም። በቅርቡ ጥሩ ወጤት ያስመዘግባል ብዬ አስባለሁ።
በርንማውዝም የሚያጠቃ ቡድን በመሆኑ ጨዋታው ክፍት ይሆናል። ይህ ደግሞ ለስላቪሳ ስካኖቪች ቡድን የሚስማማ ሲሆን ለፉልሃምም መነሳሳት ይሆናል።
የላውሮ ግምት: 2-0
ሊቨርፑል ከካርዲፍ
ካርዲፍ ባለፈው ሳምንት ፉልሃምን በማሸነፍ በራስ መተማመናቸው ከፍ ያለ ቢሆንም ተመሳሳይ ውጤት አንፊልድ ላይ ማስመዝገብ ከባድ ነው።
ሌሎች እንደሚያስቡት ለሊቨፑልም ቀላል አይደለም። ቡድኑ የተወሰኑ ተጫዋቾችን ቀይሮ ሻምፒዮንስ ሊግ ላይ ቢጫወትም ካርዲፍ ሙሉ ሳምንቱን ትኩረት ያደረገው ሊቨርፑል ላይ ነው።
የላውሮ ግምት: 2-0
• ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ፡ በሚያውቋቸው ሰዎች አንደበት
ሳውዝሃምፕተን ከኒውካስል
ከሦስት ተከታታይ ሽንፈት በኋላ ሳውዝሃምፐተን ባለፈው ሳምንት ከበርንማውዝ ጋር ነጥብ ተጋርቷል። ከኒውካስል ጋር ደግሞ ወደ ማሸነፍ የሚመለሱበት ነው።
ኒውካስል ባለፈው ሳምንት ብዙ የጎል ሙከራ ቢያደርግም ውጤታማ አልነበረም። ይህን ከቀጠሉበት ጎል ማግባትም ሆነ ማሸነፍ ይጀምራሉ።
የላውሮ ግምት: 0-2
ዋትፎርድ ከሃደርስፊልድ
ባለፈው ሳምንት ከተመዘገቡት ምርጥ ድሎች አንዱ ዋትፎርድ ዎልቭስ ላይ ያስመዘገበው ነው። አሁንም ሦስት ነጥብ ለማግኘት የራስ መተማመን አላቸው።
ሃደርስፊልድ ከኤቨርተን እና በርንሌይ ጋር ከሜዳ ውጭ አቻ በመውጣት ጥሩ ውጤት አስመዝግቧል። ባለፈው ሳምንትም ለሊቨርፑል ከበድ ብለው ታይተዋል። ጎል ማስቆጠር አለመቻቸው ግን ችግራቸው ነው።
የላውሮ ግምት: 2-0
ሌስተር ከዌስትሃም
ሌስተር ከአርሴናል ጋር በነበረው የመጀመሪያው አጋማሽ ጨዋታ ጥሩ ነበር። መጨረሻ ላይ ግን አሳማኝ በሆነ መልኩ ተሸንፏል።
ዌስትሃም ደግሞ ለቶተንሃም ከባድ ሆኖ ነበር። ሁጎ ሎሪስ ብዙ ኳሶችን አድኖ ነው ቡድኑ እንዲያሸንፍ ያገዘው። የቡድኑ ተከላካይ መስመር ጥንካሬ እየተላበሰ ቢሆንም የክንፍ ተጫዋቹ አንድሪ ያርሞሌንኮ ጉዳት ግን አሳሳቢ ነው።
የላውሮ ግምት: 2-0
• እንወራረድ፡- የጦፈው የውርርድ ንግድ በአዲስ አበባ
እሑድ
በርንሌይ ከቼልሲ
ማንቸስተር ዩናይትድ ላይ ባለቀ ሰዓት የአቻነት ጎል ማስቆጠር እንደማሸነፍ ያለ ስሜት ስለሚሰጥ ቼልሲ ወደ በርንሌይ የሚጓዘው በራስ መተማመን ነው። ግን ቀላል ጨዋታ አይሆንም።
የሾን ዳይሽ ቡድን ባለፈው ሳምንት ማንቸስተር ሲቲ ሁለተኛ ጎል እስኪያስቆጥር ድረስ ጥሩ ተፎካክሯል። ለማሸነፍም የሚከብድ ቡድን ነው።
የላውሮ ግምት: 1-1
ክሪስታል ፓላስ ከአርሴናል
ሦስት ተከታታይ ጨዋታ ለተሸነፈውና በሜዳው ጥሩ ላልሆነው ክሪስታል ፓላስ በውጤታማነት ላይ የሚገኘውን አርሴናልን ማስተናገዱ ጥሩ አይደለም። ቡድኑ ጎል ማስቆጠር ካለመቻሉም በላይ ቀጣይ ጨዋታዎቹ ጠንካራ ናቸው።
ሁሉም ነገር ግን መጥፎ አይደለም። በኤቨርተን ባለቀ ሰዓት በተቆጠሩባቸው ሁለት ጎሎች ቢሸነፉም ቀደም ብለው ያገኙትን ፍጹም ቅጣት ምት ቢያስቆጥሩ ውጤቱ ሌላ ይሆን ነበር።
የላውሮ ግምት: 1-1
ማንቸስተር ዩናይትድ ከኤቨርተን
ማንቸስተር ዩናይትድ ኤቨርተንን ያሸንፋል። ሮሜሉ ሉካኩ ባለፉት ስምንት ጨዋታዎች ጎል ማስቆጠር አልቻለም። በቀድሞ ክለቡ ላይ ማስቆጠር ከቻለ ትልቅ መነሳሳት ይሆንለታል።
ባለፈው ሳምንት ተጫዋች በመቀየር ክሪስታል ፓላስን ያሸነፉት አሰልጠኝ ማርኮ ሲልቫ ተመሳሳይ ውጤት በተከታታይ ቢያስመዘግቡ መልካም ይሆንላቸዋል።
የላውሮ ግምት: 2-0
ሰኞ
ቶተንሃም ከማንቸስተር ሲቲ
ማንቸስተር ሲቲ ባለፈው ዓመት ቶተንሃምን ዌምብሌይ ላይ በቀላሉ ያሸነፈ ሲሆን ሜዳው ለአጨዋወታቸው የሚመች ይመስላል።
በተለይ ኬቪን ደብሩይን ከጉዳት ከተመለሰ በኋላ በተመሳሳይ መልኩ የማያሸንፉበት ምክያት አይገባኝም።
የላውሮ ግምት: 0-2