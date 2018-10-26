ማንቸስተር ሲቲ ከቶተንሃም፡ የላውሮ የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ግምት

  • 26 ኦክተውበር 2018
ሲቲ ከቶተንሃም Image copyright Shaun Botterill

እንደቼልሲ እና ሊቨርፑል ሁሉ ማንቸስተር ሲቲም ያለመሸነፍ ጉዞ ላይ ነው። ሰኞ ወደ ዌምብሌይ በማቅናት በሚያደርገው ጨዋታ በቶተንሃም ይሸነፍ ይሆን?

"ቶተንሃም በአውሮፓ መድረክ ውጤት ማስመዝገብ ቢቸገርም በፕሪሚር ሊጉ ጠንካራ በመሆን የቀጠለ ሲሆን ከመሪዎቹ በሁለት ነጥብ ብቻ ርቆ ይገኛል" ይላል የቢቢሲው የስፖርት ተንታኝ ማርክ ላውረንሰን።

"የቶተንሃም ጉዞ ሰኞ የሚገታ ይመስለኛል። ባለቀ ሰዓት በፒኤስቪ ጎል ተቆጥሮባቸው ነጥብ በመጣል አስቸጋሪ ሳምንት ውስጥ ሲሆኑ የሰኞው ጨዋታ ደግሞ የሚፈልጉት ነው።"

ላውሮ የዘንድሮውን ሊግ 380 ጨዋታዎች በሙሉ ይገምታል። 10ኛውን ሳምንት ጨዋታዎች ግምት እንደሚከተለው አቅርበንላችኋል።

የላውሮ ግምት

ቅዳሜ

Image copyright BBC Sport

ብራይተን ከዎልቭስ

ዎልቭስ ከስድስት ጨዋታዎች ያለመሸነነፍ ጉዞ በኋላ መሸነፉ ሁሉንም አስገርሟል። እንደአጀማመሩ እስከስድስት ባለው ደረጃ ሊጨርስ ይችላል ብለው ደጋፊዎቻቸው እንዲያስቡ ቢያደርግም እስከአስር ባለው ደረጃ የሚያጠናቅቁ ይመስላል።

ብራይተን በሜዳው ጠንካራ ቢሆንም ባለፈው ሳምንት ግሌን ሙራይ በመጎዳቱ ምክንያት ጨዋታው በአቻ ውጤት የሚጠናቀቅ ይመስለኛል።

የላውሮ ግምት: 1-1

Image copyright BBC Sport

ፉልሃም ከበርንማውዝ

ፉልሃም ባለፈው ሳምንት ከካርዲፍ ጋር በነበረው ጨዋታ የነበረው የተከላካይ መስመር ጥሩ ባይሆንም ሌሎች እንደሚያስቡት ቡድኑ ችግር ውስጥ ነው ብዬ አላስብም። በቅርቡ ጥሩ ወጤት ያስመዘግባል ብዬ አስባለሁ።

በርንማውዝም የሚያጠቃ ቡድን በመሆኑ ጨዋታው ክፍት ይሆናል። ይህ ደግሞ ለስላቪሳ ስካኖቪች ቡድን የሚስማማ ሲሆን ለፉልሃምም መነሳሳት ይሆናል።

የላውሮ ግምት: 2-0

Image copyright BBC Sport

ሊቨርፑል ከካርዲፍ

ካርዲፍ ባለፈው ሳምንት ፉልሃምን በማሸነፍ በራስ መተማመናቸው ከፍ ያለ ቢሆንም ተመሳሳይ ውጤት አንፊልድ ላይ ማስመዝገብ ከባድ ነው።

ሌሎች እንደሚያስቡት ለሊቨፑልም ቀላል አይደለም። ቡድኑ የተወሰኑ ተጫዋቾችን ቀይሮ ሻምፒዮንስ ሊግ ላይ ቢጫወትም ካርዲፍ ሙሉ ሳምንቱን ትኩረት ያደረገው ሊቨርፑል ላይ ነው።

የላውሮ ግምት: 2-0

ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ፡ በሚያውቋቸው ሰዎች አንደበት

Image copyright BBC Sport

ሳውዝሃምፕተን ከኒውካስል

ከሦስት ተከታታይ ሽንፈት በኋላ ሳውዝሃምፐተን ባለፈው ሳምንት ከበርንማውዝ ጋር ነጥብ ተጋርቷል። ከኒውካስል ጋር ደግሞ ወደ ማሸነፍ የሚመለሱበት ነው።

ኒውካስል ባለፈው ሳምንት ብዙ የጎል ሙከራ ቢያደርግም ውጤታማ አልነበረም። ይህን ከቀጠሉበት ጎል ማግባትም ሆነ ማሸነፍ ይጀምራሉ።

የላውሮ ግምት: 0-2

የአፍሪካ እግር ኳስ ቅሌት

Image copyright BBC Sport

ዋትፎርድ ከሃደርስፊልድ

ባለፈው ሳምንት ከተመዘገቡት ምርጥ ድሎች አንዱ ዋትፎርድ ዎልቭስ ላይ ያስመዘገበው ነው። አሁንም ሦስት ነጥብ ለማግኘት የራስ መተማመን አላቸው።

ሃደርስፊልድ ከኤቨርተን እና በርንሌይ ጋር ከሜዳ ውጭ አቻ በመውጣት ጥሩ ውጤት አስመዝግቧል። ባለፈው ሳምንትም ለሊቨርፑል ከበድ ብለው ታይተዋል። ጎል ማስቆጠር አለመቻቸው ግን ችግራቸው ነው።

የላውሮ ግምት: 2-0

Image copyright BBC Sport

ሌስተር ከዌስትሃም

ሌስተር ከአርሴናል ጋር በነበረው የመጀመሪያው አጋማሽ ጨዋታ ጥሩ ነበር። መጨረሻ ላይ ግን አሳማኝ በሆነ መልኩ ተሸንፏል።

ዌስትሃም ደግሞ ለቶተንሃም ከባድ ሆኖ ነበር። ሁጎ ሎሪስ ብዙ ኳሶችን አድኖ ነው ቡድኑ እንዲያሸንፍ ያገዘው። የቡድኑ ተከላካይ መስመር ጥንካሬ እየተላበሰ ቢሆንም የክንፍ ተጫዋቹ አንድሪ ያርሞሌንኮ ጉዳት ግን አሳሳቢ ነው።

የላውሮ ግምት: 2-0

እንወራረድ፡- የጦፈው የውርርድ ንግድ በአዲስ አበባ

«ሳሸንፍ ጀርመናዊ ስሸነፍ ስደተኛ» ኦዚል

እሑድ

Image copyright BBC Sport

በርንሌይ ከቼልሲ

ማንቸስተር ዩናይትድ ላይ ባለቀ ሰዓት የአቻነት ጎል ማስቆጠር እንደማሸነፍ ያለ ስሜት ስለሚሰጥ ቼልሲ ወደ በርንሌይ የሚጓዘው በራስ መተማመን ነው። ግን ቀላል ጨዋታ አይሆንም።

የሾን ዳይሽ ቡድን ባለፈው ሳምንት ማንቸስተር ሲቲ ሁለተኛ ጎል እስኪያስቆጥር ድረስ ጥሩ ተፎካክሯል። ለማሸነፍም የሚከብድ ቡድን ነው።

የላውሮ ግምት: 1-1

Image copyright BBC Sport

ክሪስታል ፓላስ ከአርሴናል

ሦስት ተከታታይ ጨዋታ ለተሸነፈውና በሜዳው ጥሩ ላልሆነው ክሪስታል ፓላስ በውጤታማነት ላይ የሚገኘውን አርሴናልን ማስተናገዱ ጥሩ አይደለም። ቡድኑ ጎል ማስቆጠር ካለመቻሉም በላይ ቀጣይ ጨዋታዎቹ ጠንካራ ናቸው።

ሁሉም ነገር ግን መጥፎ አይደለም። በኤቨርተን ባለቀ ሰዓት በተቆጠሩባቸው ሁለት ጎሎች ቢሸነፉም ቀደም ብለው ያገኙትን ፍጹም ቅጣት ምት ቢያስቆጥሩ ውጤቱ ሌላ ይሆን ነበር።

የላውሮ ግምት: 1-1

Image copyright BBC Sport

ማንቸስተር ዩናይትድ ከኤቨርተን

ማንቸስተር ዩናይትድ ኤቨርተንን ያሸንፋል። ሮሜሉ ሉካኩ ባለፉት ስምንት ጨዋታዎች ጎል ማስቆጠር አልቻለም። በቀድሞ ክለቡ ላይ ማስቆጠር ከቻለ ትልቅ መነሳሳት ይሆንለታል።

ባለፈው ሳምንት ተጫዋች በመቀየር ክሪስታል ፓላስን ያሸነፉት አሰልጠኝ ማርኮ ሲልቫ ተመሳሳይ ውጤት በተከታታይ ቢያስመዘግቡ መልካም ይሆንላቸዋል።

የላውሮ ግምት: 2-0

ሰኞ

Image copyright BBC Sport

ቶተንሃም ከማንቸስተር ሲቲ

ማንቸስተር ሲቲ ባለፈው ዓመት ቶተንሃምን ዌምብሌይ ላይ በቀላሉ ያሸነፈ ሲሆን ሜዳው ለአጨዋወታቸው የሚመች ይመስላል።

በተለይ ኬቪን ደብሩይን ከጉዳት ከተመለሰ በኋላ በተመሳሳይ መልኩ የማያሸንፉበት ምክያት አይገባኝም።

የላውሮ ግምት: 0-2

አወዛጋቢው የእግር ኳስ ዳኞች ማስመሪያ

ተያያዥ ርዕሶች