በብሪደርስ ዋንጫ ሰክሮ ፈረስ ሲጋልብ የነበረው ተወዳደሪ ታሰረ

  • 5 ኖቬምበር 2018
ቅዳሜ ዕለት በተካሔደው ብሪደርስ ዋንጫ ፈጣን ጋላቢው ጆል ሮሳሪ አሸንፏል Image copyright Reuters
አጭር የምስል መግለጫ ቅዳሜ ዕለት በተካሄደው ብሪደርስ ዋንጫ ፈጣን ጋላቢው ጆል ሮሳሪ አሸንፏል

ጉዳዩ ጠጥተው አያሽከርክሩ ብቻ ሳይሆን ጠጥተው አይጋልቡም ያስባለ ነው።

ኬንተኪ ውስጥ በርካታ ተመልካች በተገኘበት በተካሄደው የብሪደርስ ዋንጫ፤ የፈረስ ግልቢያ ውድድር ላይ ጠጥቶ ሲጋልብ የነበረ ግለሰብ ለእስር ተዳርጓል።

የኬንተኪ ፖሊስ እንዳስታወቀው የ24 ዓመቱ ማይክል ዌልስ - ሮዲ በውድድሩ ላይ በተከለከለ ሳይቀር በመጋለብ ላይ ነበረ።

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"ግለሰቡ በስካር ጥምብዝ ከማለቱ የተነሳ አካባቢውን በጩኹት ያናውጠው ነበር፤ የሚነገረውንም ትዕዛዝ አይፈፅምም፤ እንዲቆም ቢነገረውም አሻፈረኝ ብሏል" ሲል ፖሊስ ጨምሮ ተናግሯል።

ዌልስ ሮዲይ ክስ የተመሰረተበት ህዝብ በተሰበሰበበት ቦታ አልኮል በመጠጣትና ያልተገባ ድርጊት በመፈፀም ሲሆን ዛሬ ፍርድ ቤት ይቀርባል።

ውድድሩን በአሸናፊነት የሚያያጠናቅቅ 6 ሚሊዮን ዶላርና የዋንጫ ሽልማት ተዘጋጅቶ ነበር፤ በውድድሩ ፈጣን ጋላቢው ጆል ሮሳሪ ሊያሸንፍ ችሏል።

ብሪደርስ ዋንጫ በአሜሪካ በርካታ ተመልካቾች የሚታደሙት ደማቅ ውድድር ነው።

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