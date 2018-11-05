የሳምንቱ የጋሬዝ ክሩክስ ምርጥ ቡድን፡ ፖግባ፣ ስተርሊንግ፣ ሚልነር፣ ሽማይክል፣ ላሜላ ተካተዋል
ማንቸስተር ሲቲ ስድስት ጎል በማስቆጠር ሳውዝሃምፕተንን ከማሸነፍ በተጨማሪ ሊጉን በሁለት ነጥብ ልዩነት መምራት ችሏል። ቶተንሃም ደግሞ አርሴናልን በመብለጥ አራተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል።
ኒውካስትል፣ ሌስተር እና ዌስት ሃም አስደናቂ ድል ሲያስመዘግቡ ወደ ኤምሬትስ ያቀናው ሊቨርፑል አቻ ተለያይቷል።
ማንቸስተር ዩናይትድ፣ ቼልሲ እና ኤቨርተንም በሳምንቱ ድል ቀንቷቸዋል።
ግን የትኞቹ ተጫዋቾች በሳምንቱ ቡድን ውስጥ የሚያካትታቸውን አቋም አሳዩ?
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ግብ ጠባቂ - የሌስተሩ ካስፐር ሽማይክል
ለካስፐር ሽማይክል እና ለቡድን አጋሮቹ የቅዳሜው ጨዋታ የአዕምሮ ጥንካሬያቸው የተፈተነበት ነበር። ባለፈው ሳምንት ከሌስተሩ ባለቤት ህልፈተ ህይወት በኋላ የተደረገ የመጀመሪያ ጨዋታ ነውና።
ይህ ግን ዴንማርካዊው ድንቅ ብቃቱን በማሳየት ግቡን ሳያስደፍር ከመውጣት አላገደውም።
ተከላካዮች - ዌስ ሞርጋን፣ ቨርጂል ቫንዳይክ እና ሮብ ሆልዲንግ
ዌስሞርጋን: አንድ አምበል የቡድን አጋሮቹ መረጋጋት ባለባቸው ጊዜ መሠራት ያለበትን ሞርጋን አከናውኗል። ድንቅ ከነበረው የመከላከል ሥራው ጎን ለጎን ሌሎች ተጫዋቾች ሥራቸው ላይ እንዲያተኩሩ ሲያደርግ አምሽቷል።
ሌስተሮችም ወደሚመቻቸው ዓይነት አጨዋወት ተመልሰዋል። በመልሶ ማጥቃት ወደሚታወቀው ቡድን።
ቨርጂል ቫን ዳይክ: አንዳንድ ተከላካዮች ኳስ መጨጫወትን ሲመርጡ ሌሎች ደግሞ መከላከል ላይ ያተኩራሉ። ቨርጂል ቫን ዳይክ ሁለቱንም አጣምሮ ይዟል።
ጨዋታው ከፍተኛ ተጽዕኖ ቢኖረውም ሆላንዳዊው ተጫዋች በጥንካሬ ሲከላከል ከማምሸት ባለፈ ከኳስ ጋር የነበረው ንክኪ ድንቅ ነበር።
ሮብ ሆልዲንግ: ተጫዋቹ ከዚህ በፊት ሲጫወት ብመለከተውም ከሊቨርፑል ጋር የነበረው ዓይነት አቋም ሲያሳይ አላየሁትም።
አማካዮች - ጀምስ ሚልነር፣ ፖል ፖግባ፣ ፊሊፔ አንደርሰን እና ኤሪክ ላሜላ
ጀምስ ሚልነር: ጀምስ ሚልነርን የዓመቱ ምርጥ ተጫዋች ለመሆን እየመራ ይገኛል። ኤደን ሃዛርድ ደግሞ በሁለተኛነት ይከተላል። ሚልነር ቡድኑን በጠንካራ ጨዋታዎች ላይ አስደማሚ በሆነ ሁኔታ እየመራ ይገኛል።
ከአርሴናል ጋር በነበረው ጨዋታ የፈለገውን ያህል ኳስ ማግኘት ባይችልም ድንቅ ፕሮፌሽናል መሆኑን አሳይቷል።
ፖል ፖግባ: ከበርንማውዝ ተጫዋቾች ዋጋ በላይ የፖል ፖግባ ይበልጣል። በጨዋታው ላይ ያቀበለው ድንቅ ኳስ ደግሞ ልዩነት ፈጣሪ ነበረች።
የፈረንሳዊው አጨዋወት የማንችስተር ዩናትድን ቡድን በሚፈለገው ደረጃ ከፍ ባያደርገውም አሰልጣኝ ጆሴ ሞሪኒዮን እየታደገ ነው።
ፌሊፔ አንደርሰን: ብራዚልያዊው ከኳስ ጋር ያለው አጨዋወት ድንቅ መሆኑን እያሳየ ሲሆን በበርንሌይ ጨዋታ ደግሞ ጎል በማስቆጠርም ተሳክቶለታል።
ይህ ለዌስት ሃም ወሳኝ ጨዋታ ሲሆን በሜዳቸው በበርንሌይ ሊሸነፉም አይገባም።
ኤሪክ ላሜላ: ባለፈው ሳምንት ኤሪክ ላሜላ የቶተንሃሙ አሰልጣኝ ማውሪሲዮ ፖቸቲኖ ከዴል አሊ አስቀድመው እንዲመርጡት ሊያስገደድ እንደሚችል ተናግሬ ነበር።
ከዎልቭስ ጋር በነበረው ጨዋታ አርጀንቲናዊው ያሳየው አቋም ይህንኑ ያረጋገጠልኝ ነው። አሊ ፉክክሩን በመልካም ጎኑ ቢቀበለው ጥሩ ነው።
አጥቂዎች - ራሂም ስተርሊንግ፣ አልቫሮ ሞራታ እና ሪቻርልሰን
ራሂም ስተርሊንግ: የሳምንቱን ምርጥ ቡድኔን የሚያነቡ ሰዎች ስለዚህ ተጫዋች ምን ያህል ትልቅ ግምት እንዳለኝ ያውቃሉ። ይህንን ደግሞ ከሳውዝሃምፕተን ጋር በደንብ አሳይቷል።
ስተርሊንግ ቀጣዩን ክርስቲያኖ ሮናልዶን እንደሚሆን አምናለሁ። ይህን ለማሳካት ጥሩ አሰልጣኝ እና ቡድን የሚያስፈልገው ሲሆን ይህን በቡድኑ ውስጥ ስለሚያገኝ ኮንትራቱን ለጊዜውም ቢሆን ቢያራዝም ጥሩ ነው።
አልቫሮ ሞራታ: በአልቫሮ ሞራታ ከመናደዴ ብዛት በሳምነቱ ቡድኔ ውስጥ ላለመምረጥ ከጫፍ ደርሼ ነበር። እንዴት ጎሎችን ማስቆጠር የተሳነው ተጫዋች በቀላሉ ሃትሪክ የሚሠራበትን ዕድል ያበላሻል?
ሞራታ ፕሮፌሽናል በሆነ መልኩ ሁለት ጎሎችን ክሪስታል ፓላስ ላይ ያስቆጠረ ቢሆንም ስፔናዊው ጎል የማግባት ብቃቱ አሁንም ጥያቄ ውስጥ ነው።
ሪቻርልሰን: ሪቻርልሰን የጉዲሰንፓርክ ህይወቱን እንደወደደው ያስታውቃል። ብራይተን ላይ ያስቆጠራት መጀመሪያ ጎል የምታምር ስትሆን ሁለተኛው ደግሞ ድንቅ ነበር።
ሪቻርልሰን በቪካራጅ ሮድ ጥሩ ተጨዋች የነበረ ሲሆን በኤቨርተን ደግሞ በፍጥነት ኮከብ እየሆነ ነው።