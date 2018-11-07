የሽያጭ እቅዱን ማሳካት ያልቻለን ተቀጣሪ በረሮ እንዲበላና ሽንት እንዲጠጣ ያደረጉ ሃላፊዎች መታሰራቸውን የተመለከቱና ሌሎች አጫጭር ዜናዎች
ኢትዮጵያ
• የኢፌዴሪ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በአፍሪካ የኢንቨስትመንት ፎረም ላይ ለመካፈል ወደ ደቡብ አፍሪካ አቀኑ።
በፎረሙ ኢትዮጵያ ያላትን የኢንቨስትመንት ዕድል ታስተዋውቃለች ተብሎ ይጠበቃል።
• የኤርትራው ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ከፊታችን ዓርብ ጀምሮ በአማራ ክልል በጎንደር እና ባህር ዳር ከተሞች ጉብኝት ያደርጋሉ።
በጎንደር ከተማ በርካታ ኤርትራውያን የሚገኙ ሲሆን፤ ጉብኝቱ የተጀመረውን ግንኙነት እንደሚያጠናክረው ተገልጿል።
• «አማካሪ አያስፈልገኝም ብሎ የሚያስብ መሪ አልገባውም» ፕሮፌሰር አለማየሁ ገዳ
ኬንያ
• የኬንያው ጎርማሂያ እግር ኳስ ክለብ በይፋዊ ውድድር እንግሊዝ ውስጥ ከእንግሊዝ ክለብ ጋር በመጫወት በአፍሪካ የመጀመሪያው ሆነ።
የስፖርት ፔሳ ዋንጫ በተባለው ውድድር ላይ ከኤቨርተን ጋር በጉዲሰን ፓርክ ስታዲየም የተጫወተው ጎረማሂያ 4 ለምንም ተሸንፏል።
ካሜሩን
• ካሜሩን ውስጥ ባልታወቁ ሰዎች ታግተው ነበሩት 79 ህጻናትና ሌሎች ሶስት አዋቂዎች ነጻ መውጣታቸው ተገለጸ።
የትምህርት ቤቱ ዳይሬክተር፣ ሼፌሩና አንድ መምህር ግን እስካሁን አልተለቀቁም።
• ትላልቅ የኤሌክትሪክ ማመንጫ ግድቦች "አዋጭ አይደሉም"
ቻይና
• ቻይና ውስጥ የሽያጭ እቅዱን ማሳካት ያልቻለን ተቀጣሪ በረሮ እንዲበላና ሽንት እንዲጠጣ ያደረጉ ሃላፊዎች ታሰሩ።
ሶስቱ ሃላፊዎች ከአምስት እስከ 10 ቀናት የሚደርስ የእስር ቅጣት ነው የተፈረደባቸው።
ስፔን
• ባለፈው ወር በአየር ማረፊያ ውስጥ ተኝተው የተገኙ ስድስት የስፔኑ አየር መንገድ ራይን ኤር ሰራተኞች ከስራ ተባረሩ።
ሰራተኞቹ ድርጅቱን የማይመጥንና ስነምግባር የጎደለው ነገር ነው የሰሩት ብሏል አየር መንገዱ።
ፔሩ
• የፔሩ ፖሊስ ከህገወጥ ህጻናት ዝውውር ጋር በተያያዘ ባደረገው ድንገተኛ ፍተሻ 14 ሰዎችን በቁጥጥር ስር አዋለ።
በፍተሻው ከተያዙት ሰዎች በተጨማሪ የአምስት ወር ህጻንም በቦታው ተገኝቷል።
ኢንዶኔዢያ
• ኢንዶኔዢያ ውስጥ መጥፎ ጠረን ያለው ተክል የአውሮፕላን በረራ አስተጓጎለ።
አውሮፕላኑ ዱሪያን የተባለ መጥፎ ጠረን ያለው ተክል ጭኖ የነበረ ሲሆን፤ ተጓዦቹ በጠረኑ ስለተረበሹ እንዲወርድላቸው አስደርገዋል።
እንግሊዝ
• 21 ሰዎች ማቀዥቀዣ ባለው መኪና ውስጥ ይዞ በህገወጥ መንገድ ወደ እንግሊዝ ሊገባ የበረ ተሽከርካሪ በቁጥጥር ስር ዋለ።
መኪናው የታሸገ ውሃ የጫነ ሲሆን ስደተኞቹም ከታሽገው ውሃ መካከል መገኘታቸው ተዘግቧል።
• ሕፃናትን በማቀዝቀዣ ውስጥ ጭኖ ወደ እንግሊዝ ለመግባት የሞከረ መኪና በቁጥጥር ስር ዋለ
ፈረንሳይ
• ፈረንሳይ በፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ላይ ጥቃት ለመሰንዘር ሲያሴሩ ነበር ያለቻቸውን ስድስት ግለሰቦችን በቁጥጥር ሥር አዋለች።
ማንነታቸው ያልተገለጸው 5 ወንዶች እና አንዲት ሴት በቁጥጥር ሥር የዋሉት በሰሜን ምስራቅ እና ደቡብ ምስራቅ ፈረንሳይ መሆኑ ተገልጿል።