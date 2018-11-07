የሽያጭ እቅዱን ማሳካት ያልቻለን ተቀጣሪ በረሮ እንዲበላና ሽንት እንዲጠጣ ያደረጉ ሃላፊዎች መታሰራቸውን የተመለከቱና ሌሎች አጫጭር ዜናዎች

  • 7 ኖቬምበር 2018
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ኢትዮጵያ

• የኢፌዴሪ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በአፍሪካ የኢንቨስትመንት ፎረም ላይ ለመካፈል ወደ ደቡብ አፍሪካ አቀኑ።

በፎረሙ ኢትዮጵያ ያላትን የኢንቨስትመንት ዕድል ታስተዋውቃለች ተብሎ ይጠበቃል።

• የኤርትራው ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ከፊታችን ዓርብ ጀምሮ በአማራ ክልል በጎንደር እና ባህር ዳር ከተሞች ጉብኝት ያደርጋሉ።

በጎንደር ከተማ በርካታ ኤርትራውያን የሚገኙ ሲሆን፤ ጉብኝቱ የተጀመረውን ግንኙነት እንደሚያጠናክረው ተገልጿል።

«አማካሪ አያስፈልገኝም ብሎ የሚያስብ መሪ አልገባውም» ፕሮፌሰር አለማየሁ ገዳ

ኬንያ

• የኬንያው ጎርማሂያ እግር ኳስ ክለብ በይፋዊ ውድድር እንግሊዝ ውስጥ ከእንግሊዝ ክለብ ጋር በመጫወት በአፍሪካ የመጀመሪያው ሆነ።

የስፖርት ፔሳ ዋንጫ በተባለው ውድድር ላይ ከኤቨርተን ጋር በጉዲሰን ፓርክ ስታዲየም የተጫወተው ጎረማሂያ 4 ለምንም ተሸንፏል።

ካሜሩን

• ካሜሩን ውስጥ ባልታወቁ ሰዎች ታግተው ነበሩት 79 ህጻናትና ሌሎች ሶስት አዋቂዎች ነጻ መውጣታቸው ተገለጸ።

የትምህርት ቤቱ ዳይሬክተር፣ ሼፌሩና አንድ መምህር ግን እስካሁን አልተለቀቁም።

ትላልቅ የኤሌክትሪክ ማመንጫ ግድቦች "አዋጭ አይደሉም"

ቻይና

• ቻይና ውስጥ የሽያጭ እቅዱን ማሳካት ያልቻለን ተቀጣሪ በረሮ እንዲበላና ሽንት እንዲጠጣ ያደረጉ ሃላፊዎች ታሰሩ።

ሶስቱ ሃላፊዎች ከአምስት እስከ 10 ቀናት የሚደርስ የእስር ቅጣት ነው የተፈረደባቸው።

ስፔን

• ባለፈው ወር በአየር ማረፊያ ውስጥ ተኝተው የተገኙ ስድስት የስፔኑ አየር መንገድ ራይን ኤር ሰራተኞች ከስራ ተባረሩ።

ሰራተኞቹ ድርጅቱን የማይመጥንና ስነምግባር የጎደለው ነገር ነው የሰሩት ብሏል አየር መንገዱ።

የዲሞክራቶች ድል ለትራምፕ ድንጋጤ

ፔሩ

• የፔሩ ፖሊስ ከህገወጥ ህጻናት ዝውውር ጋር በተያያዘ ባደረገው ድንገተኛ ፍተሻ 14 ሰዎችን በቁጥጥር ስር አዋለ።

በፍተሻው ከተያዙት ሰዎች በተጨማሪ የአምስት ወር ህጻንም በቦታው ተገኝቷል።

ኢንዶኔዢያ

• ኢንዶኔዢያ ውስጥ መጥፎ ጠረን ያለው ተክል የአውሮፕላን በረራ አስተጓጎለ።

አውሮፕላኑ ዱሪያን የተባለ መጥፎ ጠረን ያለው ተክል ጭኖ የነበረ ሲሆን፤ ተጓዦቹ በጠረኑ ስለተረበሹ እንዲወርድላቸው አስደርገዋል።

እንግሊዝ

• 21 ሰዎች ማቀዥቀዣ ባለው መኪና ውስጥ ይዞ በህገወጥ መንገድ ወደ እንግሊዝ ሊገባ የበረ ተሽከርካሪ በቁጥጥር ስር ዋለ።

መኪናው የታሸገ ውሃ የጫነ ሲሆን ስደተኞቹም ከታሽገው ውሃ መካከል መገኘታቸው ተዘግቧል።

ሕፃናትን በማቀዝቀዣ ውስጥ ጭኖ ወደ እንግሊዝ ለመግባት የሞከረ መኪና በቁጥጥር ስር ዋለ

ፈረንሳይ

• ፈረንሳይ በፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ላይ ጥቃት ለመሰንዘር ሲያሴሩ ነበር ያለቻቸውን ስድስት ግለሰቦችን በቁጥጥር ሥር አዋለች።

ማንነታቸው ያልተገለጸው 5 ወንዶች እና አንዲት ሴት በቁጥጥር ሥር የዋሉት በሰሜን ምስራቅ እና ደቡብ ምስራቅ ፈረንሳይ መሆኑ ተገልጿል።

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