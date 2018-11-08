አውስትራሊያዊ የቤተሰብ አባላት ሰው ከማይኖርበት ሩቅ ስፍራ ሞተው ተገኙ
አውስትራሊያ ውስጥ አውትባክ ተብሎ በሚጠራ በረሃማ ስፍራ የአንድ የቤተሰብ አባት ከተበላሽ መኪናቸው አቅራቢያ ሞተው ተገኙ።
በመኪና ሲጓዙ የነበሩት አራት ሰዎች መሆናቸውን ያስታወሰው ፖሊስ፤ የሶስት ሰዎችን አስክሬን ያገኘ ሲሆን አንድ የ12 ዓመት ልጅ ግን የደረሰበት አልታወቀም።
ዕረቡ ዕለት ነበር እድሜያቸው 19 የሆኑት ጥንዶች ከ3 ዓመት ልጃቸው ጋር አስክሬናቸው እጅግ ሩቁ በሆነው በረሃማ ስፍራ የተገኘው።
የአካባቢው ባለስልጣናት ለቤተሰብ አባላቱ ሞት ምክንያት በአካባቢው ያለው ከፍተኛ ሙቀት ምክንያት ሳይሆን አይቀርም ብለዋል።
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የደረሰበት ያልታወቀውን የ12 ዓመት ልጅ ፍለጋም ተጀምሯል።
የአውስትራሊያ አየር ትንበያ ተቋም እንደሚለው ከሆነ የአካባቢው ሙቀት ከ40 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በላይ ነው።
አራቱ የቤተሰብ አባላት ለመጨረሻ ጊዜ የታዩት ዊልዎር ተብላ በምትጠራ አነስተኛ ከተማ አስክሬናቸው ከተገኘበት አምስት ቀናት ቀደም ብሎ ነበር።
የሶስቱ የቤተሰብ አባላት አስክሬን ተበላሽታ ከቆመችው መኪና 4.5 ኪ.ሜ ላይ ርቆ ነው የተገኘው።