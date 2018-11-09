የላውሮ የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ግምት

  • 9 ኖቬምበር 2018
Man City v Man Utd Image copyright BBC Sport

እሑድ ወደ ኢትሃድ የሚያቀኑት ማንቸስተር ዩናይትዶች ከጎረቤታቸው ማንቸስተር ሲቲ ጋር በሚያደርጉት ጨዋታ የማሸነፍ ግምት አልተሰጣቸውም። ግን ማን ያሸንፋል?

"ማንቸስተር ዩናይትዶች ውጤታማ መሆን ጀምረዋል" ይላል የቢቢሲው የእግር ኳስ ተንታኝ ማርክ ላውረንሰን። "ባለፉት ሁለት ጨዋታዎች በርንማውዝን እና ጁቬንቱስን እንዴት እንዳሸነፉ ማየት ይቻላል።"

"ባለቀ ሰዓት ጎሎችን በማስቆጠር ማሸነፍ ለቡድኑ ጥንካሬን ሲሰጥ ለተቃራኒ ቡድን ደግሞ ስጋት ነው።"

"አዎ ማንቸስተር ሲቲዎች እንደሚያሸንፉ ይገመታል። ሆኖም በቀላሉ የሚሳካ ዓይነት አይመስለኝም።"

የላውሮ ግምቶች

ቅዳሜ

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ካርዲፍ ከብራይተን

ዘንድሮ ካርዲፍ ያሸንፋል ብዬ ግምቴን አላስቀመጥኩም። በሜዳቸው በማጥቃት ለመጫወት የሚፈልጉ ሲሆን ቅዳሜም ይህንኑ ይከተላሉ።

ብራይተኖች ወደ ኒውካስል በማቅናት ቢያሸነፉም ከሜዳቸው ውጭ ሲጫወቱ ውጤታማ አይደሉም።

የላውሮ ግምት: 1-0

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ሃደርስፊልድ ከዌስትሃም

ሃደርስፊልዶች በዘንድሮው የውድድር ዓመት መጀመሪያ ድላቸውን ሰኞ ዕለት ካስመዘገቡ በኋላ በራስ መተማመናቸው ከፍተኛ ነው።

ዌስትሃሞች አንዴ ሞቅ ሌላ ጊዜ ደግሞ ቀዝቀዝ ስለሚሉ ለመገመት ያዳግታሉ። በጨዋታው ብዙ ጎሎች ይቆጠራሉ ብዬ አላስብም።

የላውሮ ግምት: 1-1

ቢቢሲ ከእንግሊዝ ቀጥሎ ግዙፉን ቢሮውን አስመረቀ

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ሌስተር ከበርንሌይ

የሌስተር ባለቤት እና ሌሎች አራት ሰዎች ህይወታቸው ካጡ በኋላ በኪንግ ፓወር ስታዲየም የሚደረግ የመጀመሪያ ጨዋታ ነው።

ለመጀመሪያ ጊዜ ደጋፊዎች እና ተጫዋቾቹ በጋራ የሚገናኙበት ሲሆን ሽንፈትን ማስተናገድ የማይቀበሉበት ጨዋታውም ነው።

የላውሮ ግምት: 2-1

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ኒውካስል ከበርንማውዝ

ኒውካስሎች ጫና የቀነሰላቸውን የመጀመሪያ ድል ባለፈው ሳምንት አስመዝግበዋል።

ማግፒሶቹ ከሚሸነፍ ቡድን ጋር በሜዳቸው ይጫወታሉ።

የላውሮ ግምት: 2-0

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ሳውዝሃምፕተን ከዋትፎርድ

ሳውዝሃምፕተኖች ጎል የማስቆጠር ችግር አለባቸው። ባለፉት አምስት ጨዋታዎች ሦስት ጎሎችን ብቻ ነው ያስቆጠሩት።

ባለፉት አምስት ጨዋታዎች ያጡትን ድል ዋትፎርድ ላይ ያስመዘግባሉ? አዎ።

የላውሮ ግምት: 2-0

በሞ ሳላህ ቅርጽ የተሰራው ሃውልት መሳቂያ ሆኗል

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ክሪስታል ፓላስ ከቶተንሃም

ካለፉት አምስት ጨዋታዎች ሁለት ነጥብ ብቻ ያገኙት ክሪስታል ፓላሶች በፕሪሚየር ሊጉ በሜዳቸው መጥፎ ውጤት እያስመዘገቡ ነው።

ይህ የለንደን ደርቢ ሲሆን ሁሌም ጠንካራ ሆነው ይቀርባሉ። ቶተንሃሞች ተደጋጋሚ ጨዋታዎችን ያደረጉ ሲሆን ይህ ደግሞ የሚጠቅማቸው አይደለም።

የላውሮ ግምት: 1-1

እሑድ

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ሊቨርፑል ከፉልሃም

ሊቨርፑሎች ማክሰኞ ምሽት ከሬድ ስታር ጋር በቤልግሬድ ባደረጉት ጨዋታ በሁሉም ዘርፍ ጥሩ አልነበሩም።

ይህ ግን ከፉልሃም ጋር አይደገምም። ፉልሃሞች ባለፉት ጨዋታዎች ወደታች እያሽቆለቆሉ ሲሆን ሰባተኛ ተከታታይ ጨዋታቸወንም ይሸነፋሉ ብዬ አገምታለሁ።

የላውሮ ግምት: 3-0

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ቼልሲ ከኤቨርተን

ኤቨርተኖች ባለፈው ሳምንት ብራይተንን ከማሸነፍ በተጨማሪ ጥሩ ጨዋታ አሳይተዋል።

ቼልሲ ላይ ጎል ማግባት ግን እንደሚታሰበው ቀላል አይደለም። ቼልሲዎች ጭንቅ ውስጥ ሲገቡ ኤዲን ሃዛርድ ሁሌም ይደርስላቸዋል።

የላውሮ ግምት: 2-0

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አርሴናል ከዎልቨስ

አርሴናልን ባየሁ ቁጥር የማስበው ኡናይ ኤምሬ በአጭር ጊዜ ቡድኑን ውጤታማ ስለማድረጋቸው። ከሊቨርፑል ጋር የነበራቸውን ዓይነት ውጤታማ እንቅስቃሴ ይደግማሉ ተብሎ ይጠበቃል።

ዎልቭሶች ባለፉት ሦስት ጨዋታዎች የተሸነፉ ሲሆን እሑድ ምንም ዓይነት ውጤት ቢገጥማቸው ካሉበት ደረጃ ብዙም አያሽቆለቁሉም።

የላውሮ ግምት: 2-0

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ማንቸስተር ሲቲ ከማንቸስተር ዩናይትድ

የጆሴ ሞሪንሆ ቡድን ባለፉት ጥቂት ጨዋታዎች የሚያሳየው አቋም የቀድሞውን ዩናይትድ የሚያስታውስ ነው። ቢመሩም ወደጨዋታው ይመለሳሉ።

ሲቲዎች ባለፉት ሁለት ጨዋታዎች ብዛት ያላቸው ጎሎችን አስቆጠረው በማሸነፋቸው ደጋፊው በተስፋ ሊይዝ ይችላል። እግር ኳስ ግን ቀላል ነገር አይደለም።

በተመሳሳይ የዩናይትድ ደጋፈዎችም ባለፈው ዓመት ያስመዘገቡትን ድል እያሰቡ ሊሆን ይችላል። ይህ ግን የሚሳካ አይመስለኝም።

የላውሮ ግምት: 1-1

የእርሶ መሳሪያ ሚዲያ ፕሌይ ባክን ማጫወት ኣልተቻለም።
“አሰልጣኝ መሆን ማለት መቃጠል ማለት ነው” - ሰውነት ቢሻው

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