“የትኛው ተቋም ላይ እሳተፋለሁ የሚለውን በአጭር ጊዜ ሳውቅ የምገልጽላችሁ ይሆናል”
የእርሶ መሳሪያ ሚዲያ ፕሌይ ባክን ማጫወት ኣልተቻለም።

“የትኛው ተቋም ላይ እሳተፋለሁ የሚለውን በአጭር ጊዜ ሳውቅ የምገልጽላችሁ ይሆናል”- ብርቱካን ሚደቅሳ

  • 12 ኖቬምበር 2018

ተያያዥ ርዕሶች