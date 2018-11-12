ጠቅላይ አቃቤ ህግ በሰብአዊ መብት ጥሰትና በሙስና የጠረጠራቸውን 63 ግለሰቦች በቁጥጥር ስር አዋለ
የፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ሕግ አቶ ብርሀኑ ጸጋዬ በግለሰቦችና በተቋማት ተፈጽመዋል ያሏቸውን የሰብዓዊ መብት ጥሰቶች እና የሙስና ወንጀሎችን በተመለከተ በሰጡት መግለጫ፤ የቀድሞ የብሄራዊ ደህንነት እና መረጃ ኤጀንሲ አመራሮች እና አባላት በሽብር እና ከሽብር ጋር በተያያዘ ተጠርጥረው የሚያዙ ግለሰቦች ላይ የሰብዓዊ መብት ጥሰቶቸን ሰፈጽሙ ነበር ብለዋል።
ተጠርጣሪዎች ወደ መደበኛ እስር ቤቶች ከመላካቸው በፊት በማይታወቁ ስውር እስር ቤት ውስት ይቆዩ እንደነበር ተናግረዋል። ስውር እስር ቤት ከተባሉት መካከል "አዲስ አበባ ውስጥ ብቻ ሰባት እስር ቤቶች መኖራቸውን አረጋግጠናል" ብለዋል።
ጠቅላይ አቃቢ ሕጉ፤ ተጠርጣሪዎች በድብደባ የተጠረጠሩበትን ወንጀል እንዲያምኑ ይደረጉ እንደነበረ አክለዋል።
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ተጠርጣሪዎች የራሳቸው ያልሆነ የጦር መሳሪያዎች 'የእኔ ነው' ብለው እንዲፈርሙ ይገደዱ እንደነበር፤ እንዲሁም ዛፍ ላይ ሰቅሎ መግረፍ፣ በፒንሳ የብልትን ቆዳ መሳብ፣ በአፍንጫ እስክሪብቶ ማስገባት፣ ሙቀታማ ስፍራዎች ላይ ጸሃይ ላይ አስቀምጦ ማሰር እና ጥፍር መንቀል የመሳሰሉ የማሰቃያ መንገዶች ይጠቀሙ እንደነበረ ተናግረዋል።
የሰኔ 16ቱ የቦንብ ፍንዳታን በማስመልከትም፤ ወንጀሉን የመሩትና በገንዘብ የደገፉት ኬንያ ሃገር የምትገኘው ቶለሺ የምትባል ሴትና የብሄራዊ ደህንነት እና መረጃ ኤጀንሲ የቀድሞው ኃላፊ ነበሩ ብለዋል።
የፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ሕጉ ምርመራዎቹ ባጠቃላይ ከአምስት ወራት በላይ እንደወሰዱ አስታወቀዋል።
የሙስና ወንጀልን በተመለከት፤ ጠቅላይ አቃቢ ሕጉ፤ ሜቴክ 37 ቢሊያን ብር ግዢ መፈጸሙን ተናግረው "ሁሉም ግዢዎች ያለ ምንም አይነት ጨረታ ተከናውነዋል" ብለዋል።
የውጪ ሃገር ግዢ ሲደረግ፤ ከኮርፖሬሽኑ ኃላፊዎች ጋር የስጋ ዝምድና ወይም የጥቅም ትስስር ያላቸው በግዢዎቹ ላይ እስከ 400 በመቶ ድረስ የተጋነነ ወጪ ያደርጉ ነበር ብለዋል። ለአብነትም በአንድ ድርጅት የ205 ቢሊዮን ብር ግዢ ያለ ጨረታ መፈጸሙን ተናግረዋል።
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በጋጤጣዊ መግለጫ መጨረሻ ላይ ጠቅላይ አቃቢ ሕጉ ለተነሱላቸው ጥያቄዎች መልስ ሰጥተዋል። ከጥያቄዎቹ መካከል አሁንም በስልጣን ላይ ያሉ አሉ ይህን እንዴት ይታያል ተብሎ ለቀረበላቸው ጥያቄ፤ የአንድ ክልል የጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አይደለም፤ የሃገር መሪም ቢሆን ከህግ በታች ነው። ወንጀል የፈጸሙ በሙሉ ለህግ ይቀርባሉ ብለዋል። የተጠርጣሪዎች ፎቶግራፎች ዛሬ ወይም ነገር አደራጅተን ለህዝብ ይፋ እናደርጋለን ብለዋል ጠቅላይ አቃቢ ሕጉ።
የምርመራው ሥራ ሕግ እና ስርዓትን የተከተለ ነበረ ወይ የሚል ጥያቄ የተነሳላቸው ሲሆን፤ የትናንቱን አንደግምም ምረመራዎቹ በሙሉ ሕግ እና ስርዓትን የተከተሉ ነበሩ በቁጥጥር ሥር የዋሉት ተጠርጣሪዎችም በስልክ ተጠርተው ነው ለፖሊስ ሪፖርት ያደረጉት ብለዋል።
ተጠርጣሪዎቹም ዛሬ ፍርድ ቤት መቅረባቸውን ጠቅላይ አቃቢ ህጉ ጨምረው አስረድተዋል።