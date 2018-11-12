አውስትራሊያዊቷ እንጆሪዎች ውስጥ መርፌ በመክተቷ ፍርድ ቤት ቀረበች የሚሉና ሌሎች አጫጭር ዜናዎች
አፍሪካ
• በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ያገረሸው የኢቦላ ወረርሽኝ በአገሪቷ ታሪክ ታይቶ የማይታወቅና አሰከፊ ነው ሲል የአገሪቱ ጤና ጥበቃ ሚንስትር አስታወቀ።
ከለፉት አራት ወራት ጀምሮ ቢያንስ 200 ሰዎች በወረርሽኙ ሕይወታቸው ሲያልፍ ከ300 በላይ የተጠረጠሩ ህመምተኞች ደግሞ ተገኝተዋል።
• ዩጋንዳዊው ሙዚቀኛና የፓርላማ አባል ቦቢ ዋይን በሃገር ክህደት ተከሶ ታስሮ ከተፈታ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ የሙዚቃ ስራዎቹን ለአድናቂዎቹ አቀረበ።
ሙዚቀኛው በእስር በነበረ ጊዜ ከፍተኛ ድብደባና ስቃይ እንደደረሰበት ተናገሮ ነበር።
• ጠቅላይ አቃቤ ሕግ 63 ተጠርጣሪዎች ተይዘዋል አለ
• ከሳምንታት ዝምታ በኋላ የጋቦኑ ፕሬዝዳንት አሊ ቦንጎ በጠና መታመማቸው በቃል አቀባያቸው በኩል ተገለጸ።
ፕሬዝዳንቱ ባጋጠማቸው ህመም ምክንያት ሳኡዲ አረቢያ ለህክምና መሄዳቸውም ተገልጿል።
• በአፍሪካ ባለፉት ሁለት አስርት ዓመታት የሴት ልጅ ግርዛት በአስደናቂ ሁኔታ 63 በመቶ መቀነሱን አንድ ጥናት አመለከተ።
ከ23 ዓመታት በፊት ከ14 ዓመት በታች የሆኑ 71 በመቶ የሚሆኑ ታዳጊዎች ተገርዘዋል፤ በቅርቡ ግን 8 በመቶ የሚሆኑት ብቻ ናቸው ግርዛት የተፈፀመባቸው።
አሜሪካ
• በአሜሪካዋ ካሊፎርኒያ ግዛት ባጋጠመው ሰደድ እሳት እስካሁን 31 ሰዎች ሲሞቱ፤ ከ200 በላይ ደግሞ የገቡበት አልታወቀም።
በግዛቲቷ ታሪክ ይሄኛው አደጋ ከፍተኛ ሲሆን፤ በአካባቢው የሚገኙ መኖሪያዎችንና መዝናኛ ቦታዎችን አውድሟል።
ፍልስጤም
• በጋዛ ውስጥ በተሰነዘረ ጥቃት ስድስት ፍልስጤማውያንን ጨምሮ የሐማስ ወታደራዊ መሪ እስራኤል መግደሏን ፍልስጤም አስታወቀች።
እስራኤል በበኩልዋ ልዩ ኃይሏን በመጠቀም በምታደርገው የጋዛ ሰርጥ ጥቃት አንድ ወታደር እንደተገደለባትና የቆሰሉም እንዳሉ ገልጻለች።
ህንድ
• ህንድ ውስጥ በሚገኝ አየር መንገድ በድንገት በተደረግ የአልኮል ምርመራ አንድ የአውሮፕላን አብራሪ ምርመራውን ማለፍ ሳይችል ቀረ።
አብራሪው ወዲያው በሌላ የተቀየረ ሲሆን፤ ለሶስት ዓመታት ከማንኛውም የበረራ እንቅስቃሴ ታግዷል።
• እምቦጭ የጣና ቂርቆስ መነኮሳትን ከገዳሙ እያስለቀቀ ነው
አውስትራሊያ
• በአውስትራሊያ የምትገኝ የ50 ዓመት ሴት የሚሸጡ እንጆሪዎች ውስጥ መርፌ በመክተት ወንጀል ተከሳ ፍርድ ቤት ቀረበች።
ከመስከረም ወር ጀምሮ በሃገሪቱ ከ186 በላይ ተጊጂዎች መመዝገባቸውን ፖሊስ ያስታወቀ ሲሆን፤ ሴትዮዋ እስከ 15 ዓመት እስራት ሊፈረድባት ይችላል ተብሏል።
ቤልጂየም
• ቤልጂየም ውስጥ በአንድ ድርጅት ተቀጥረው የሚሰሩ ሰራተኞች በስህተት 34 ሺ ዶላር ጉርሻ ተሰጣቸው።
አብዛኛዎቹ በጉርሻው የባንክ እዳቸውን ቢከፍሉም፤ ድርጅቱ ግን ገዘቤን መልሱ ጉርሻው 104 ዶላር ብቻ መሆን ነበረበት ብሏል።
•"ቀጣዩን ምርጫ ከዳር ሆኜ ባልታዘብም ተወዳዳሪ ግን አልሆንም" ብርቱካን ሚደቅሳ
ቻይና
• ቻይናዊ አሳዳጊው በመኪና አደጋ የሞተበትን ቦታ ለ84 ቀናት ለቅቄ አልሄድም ያለው ውሻ የብዙዎችን ልብ ሰብሯል።
እስካሁንም ውሻው በታማኝነት ባለቤቱን እየጠበቀ ሲሆን፤ ብዙ መንገደኞች ምግብ በመስጠት ለመርዳት እየሞከሩ ነው።