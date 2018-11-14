ካሜሮን፦ በጋዜጠኛዋ ሚሚ ሜፎ ላይ የመሰረተውን የሃሰተኛ ዜና ማሰራጨት ክስ ተነሳ
የካሜሮን መንግስት በታዋቂዋ የቴሌቪዥን ጋዜጠኛ ላይ ሃሰተኛ ዜና በማሰራጨት የተከሰሰችበትን ክስ አንስቷል።
ሚሚ ሜፎ ታካምቦ ከአሜሪካዊው መልዕክተኛ (ሚሲዮናዊ) ግድያ ጀርባ የወታደሮች እጅ አለበት ስትል በማህበራዊ ሚዲያ ሃሰተኛ ዜና በማሰራጨቷ ነው የተከሰሰችው።
መረጃውን ያሰራጨችው በትዊተር ገጿ ሲሆን የአሜሪካ መልዕክተኛው (ሚሲዮናዊው) ቻርለስ ትሩማን በወታደሮች ተገደለ የሚል ነበር።
• በዋትስ አፕ ሐሰተኛ ወሬ ተቃጥለው የተገደሉት
• በጋዛ የእስራኤልና የፍልስጥኤም ግጭት እየተባባሰ ነው
ወታደሮቹ ጋዜጠኛዋ መረጃውን ያሰራጨችው በፕሬዚዳንት ፓል ቢያ ትዕዛዝ ነው ብለዋል።
በዚህም የተነሳ ላለፉት ሁለት ዓመታት ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር ባላቸው ፈረንሳይኛ ተናጋሪዎች ሳቢያ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ተናጋሪዎች አካባቢ ሰላም ርቆት ነበር።
የተወሰኑ እንግሊዝኛ ቋንቋ ተናጋሪ ቡድኖች እየተገለልንና እየተገፋን ነው በማለት የመገንጠል ዝንባሌም እንዳዩ ተዘግቧል።
ኢኩኖክስ በተባለ የግል የቴሌቪዥንና የራዲዮ ጣቢያ የእንግሊዝኛው ክፍል ኃላፊ የሆነችው ሜፎ የሃገሪቱን አንድነት አደጋ ላይ የሚጥል ሃሰተኛ መረጃና ፕሮፖጋንዳ በማሰራጨት ክስ ቀርቦባት ለቀናት በእስር ቤት ቆይታለች።
ጠበቃዋም ከግድያ ጀርባ ወታደሮች አሉ የሚለውን መረጃ ብቻ ሳይሆን የወታደሮችንም ቃል በፅሁፏ በማካተት በእንግሊዝኛ ተናጋሪ ተገንጣዮች ተገደለ የሚል መረጃንም አስገብታለች ብለዋል።
ጋዜጠኛዋ ከመታሰሯ አስቀድሞ በእንግሊዝኛ ተናጋሪዎች ክልል ለተፈጠረው ብጥብጥ ተጠያቂ ነሽ በማለት አስቀድሞ የተለያዩ ማስፈራሪያዎች ይደርሷት እንደነበር ተናግራለች።
የተለያዩ የአገር ውስጥና የውጭ ሚዲያዎች ግለሰቧ እንድትፈታ ጥያቄ በተለያኡ ዘመቻዎች ጥያቄ አቅርበዋል።
የወታደራዊው ኃይል ቃል አቀባይ እንደተናገሩት በአገሪቱ ውስጥ በደጋፊዎችና በተቃዋሚዎች መካከል የሚነሳውን ብጥብጥ ለማስቀረት የአገሪቱ ፕሬዚዳንት ክሱን ለማቋረጥ እንደወሰኑ ተናግረዋል።