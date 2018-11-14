ከአስር ዓመታት በፊት ኤርትራ ላይ የተጣለው ማዕቀብ ዛሬ ይነሳል
የተባበሩት መንግሥታት የፀጥታው ምክር ቤት በኤርትራ ላይ ጥሎ የነበረውን ማዕቀብ ዛሬ ለማንሳት ምርጫ ያደርጋል።
15 አባላት ያሉት የፀጥታው ምክር ቤት ሰኞ እለት ማእቀቡን ለማንሳት ስምምነት ላይ የደረሱ ሲሆን፤ የማንሳት ረቂቁም በእንግሊዝ መንግሥት አማካኝነት እንደቀረበ ተገልጿል።
ለአስር ዓመታት ያህል የቆየው ይህ ማዕቀብ የጦር መሳሪያ ዝውውርን ከመገደብ በተጨማሪ፣ ከፍተኛ የኤርትራ ባለስልጣናት እንቅስቃሴያቸው እንዲገደብና ሀብታቸውን እንዳያንቀሳቅሱ የሚል ነው።
ለሁለት አስርት አመታት ተፋጠው የነበሩት የኢትዮጵያና የኤርትራ መንግሥት እርቅ መፈፀማቸውን ተከትሎ፤ የኤርትራ መንግሥት ከሌሎች ጎረቤት ሀገራትም ጋር ግንኙነቱ በመሻሻሉ ምክንያት ማዕቀቡ ሊነሳ እንደተቻለ ተገልጿል።
•በጋዛ የእስራኤልና የፍልስጥኤም ግጭት እየተባባሰ ነው
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ አህመድ የኤርትራ ጉብኝታቸውን ተከትሎ ኤርትራ ላይ የተጣለው ማእቀብ እንዲነሳ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ፀሃፊ አንቶኒዮ ጉትሬዝ ይፋዊ ጥያቄ ማቅረባቸው የሚታወስ ነው።
ኢትዮጵያ ብቻ ሳትሆን አሜሪካን የመሳሰሉ አገራት ኤርትራ የሶማሊያ እስላማዊ አክራሪዎችና አሸባሪነትን ትደግፋለች ብለው በመክሰሳቸውና ይህንንም ተከትሎ የኤርትራ መንግሥት አልሸባብን እንደሚደግፍ የተባበሩት መንግስታት አጣሪ ኮሚቴ ባቀረበው ሪፖርት መሠረት፣ የፀጥታው ምክር ቤት በኤርትራ ላይ ማዕቀብ የጣለ ሲሆን፣ ለሁለተኛና ለሦስተኛ ጊዜ ማራዘሙ ይታወሳል፡፡
ኤርትራ በወቅቱም ጉዳዩን አልተቀበለችውም።