የረቡዕ ምሸት አጫጭር ዜናዎች
አፍሪካ
• የተባበሩት መንግሥታት የፀጥታው ምክር ቤት በኤርትራ ላይ ጥሎ የነበረውን ማዕቀብ አነሳ።
በቤልጂየም የቀድሞ የኤርትራ አምባሳደር አምደብርሃን ወልደጊዮርጊስ ማቅቀቡ ከጅምሩ ምክንያታዊ አልነበረም ይላሉ።
• የአፍሪካ መንግስታት የማጅራት ገትር በሽታን ለመካላከል የሚያደርጉት የክትባት ስራ መጠናከር እንዳለበት አንድ ጥናት ጠቆመ።
በምዕራብ አፍሪካ ከሴኔጋል ጀምሮ እስከ ምስራቅ አፍሪካዋ ኢትዮጵያ ድረስ ያሉ ሃገራት ደግሞ የበለጠ ስራ ይጠበቅባቸዋል ብሏል ጥናቱ።
• በናይጄሪያዋ ሌጎስ ግዛት ሴት ተማሪዎች በትምህርት ቤት ውስጥ ጸጉራቸውን የሚሸፍኑበት ሂጃብ ለብሰው መምጣት እንዲችሉ ተፈቀደላቸው።
የእስልምና ሃይማኖት ተከታይ ሴቶች የሚለብሱት ሂጃብ በግዛቲቱ ለረጅም ዓመታት ትልቅ የመከራከሪያ ጉዳይ ነበር።
• የህግ የበላይነት ሳይሸራረፍ እንዲተገበር የሚጠይቀው የትግራይ ክልል መግለጫ
• በደቡብ አፍሪካ የተገኘ 19 ካራት የአልማዝ ድንጋይ የዓለም ክብረወሰን በሆነ 50 ሚሊዮን ዶላር ዋጋ ተሸጠ።
አልማዙ የዛሬ 100 ዓመት የተገኘ ሲሆን ስዊዘርላንድ ጄኔቫ ውስጥ ነው ለሽያጭ የቀረበው።
• ዚምባብዌ ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት ተካሂዶ የቀድሞው ፕሬዝዳንት ሮበርት ሙጋቤ ስልጣን ከለቀቁ 1 ዓመት ሞላ።
በአከራካሪ ሁኔታ ምርጫውን አሸንፈው ፕሬዝዳንት የሆኑት ኤመርሰን ምናንጋግዋ ደግሞ እስካሁን ሃገሪቱ የገባችበትን የገንዘብ ቀውስ ለማስተካከል እየሰራሁ ነበር ብለዋል።
እስያ
• ኢራን የወርቅ ሳንቲሞችን ያለአግባብ ሲያጠራቅም ነበር ያለችውን ግለሰብ ላይ የሞት ፍርድ አስተላለፈች።
ቫሂድ ማዝሎሚን የተባለውን ግለሰብ ጨምሮ ሌሎች ስድስት ሰዎች በምድር ላይ ሙስናን በማንስፋፋት ወንጀል ነው የተከሰሱት።
• ጃፓን በተደጋጋሚ እያጋጠማት ያለው ከባድ የተፈጥሮ አደጋ የኢኮኖሚዋን ሶስት አራተኛ እንዳደቀቀው ተገለጸ።
• ሜጀር ጄኔራል ክንፈ ዳኘው በቁጥጥር ስር ዋሉ
• የ7 ዓመቷ ህጻን ግድያ፡ ''ከልክ ያለፈ ቅጣት የልጄን ህይወት አሳጣኝ''
የመሬት መንቀጥቀጥና የጎርፍ አደጋዎች ደግሞ ለኢኮኖሚው መዳከም በዋነኛ ምክንያትነት ተቀምጠዋል።
• ትንሿ የእሲያ ሃገር ፓፓ ኒው ጊኒ በቂ ሆቴሎች የሉኝም በማለት በዋና ከተማዋ የሚካሄሰውን የመሪዎች ስበሰባ መርከብ ውስጥ ልታስተናግድ ነው።
ከሚመጡት መሪዎች መካከል የቻይናው ፕሬዝዳንት ሺ ዢን ፒንግና የጃፓኑ ፕሬዝዳንት ሺንዞ አቤ ይገኙበታል።
• ቤተሰቦቹን ለመርዳት በቦክስ ውድድር የተሳተፈው የ13 ዓመቱ ታይላንዳዊ ጭንቅላቱ ላይ ባጋጠመው ጉዳት ሕይወቱ አለፈ።
በዚህ ሳቢያ ታይላንድ የህፃናት የቦክስ ውድድርን እንድታግድ ሲነሱባት የነበሩ ጥያቄዎች በርትተው ቀጥለዋል።
• አንድ አካል ጉዳተኛ አውስትራሊያዊ አውሮፕላን ውስጥ ያለፍላጎቱ በኮዳ ውስጥ ሽንቱን እንዲሸና መገደዱን ገለጸ።
ጉዳዩ የሚመለከተው ፍላይ ዱባይ የተባለው አየር መንገድ በበኩሉ አውሮፕላኑ ውስጥ ተሽከርካሪ ወንበር ማቅረብ ስላልቻልኩኝ ነው አጋጣሚው የተፈጠረው ብሏል።
• ታይላንዳዊው ቦክሰኛ በውድድር ሳቢያ ሕይወቱ አለፈ
እስራኤል
• የእስራኤል ካቢኔ አባላት ከፍልስጤም ጋር የተኩስ ስምምነት ማድረጋቸውን በመቃወም መከላከያ ሚኒስትሩ ከስራቸው ለቀቁ።
ስምምነቱ ለሽብር እጅ መስጠት ነው ሲሉ የካቢኔውን ውሳኔውን ኮንነዋል የመከላከያ ሚኒስትሩ።