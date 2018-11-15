እንግሊዝ፡ አዲስ ፍቅረኛውን ፓሪስ ለመውሰድ ከቀድሞ ፍቅረኛው ገንዘብ የሰረቀው ግለሰብ
አንጀል ኤክስፎርድ "አዲስ ፍቅረኛውን ወደ ፓሪስ ሽርሽር ለመውሰድ ሲል ገንዘቤን ሰርቋል" ስትል የቀድሞ ፍቅረኛዋን በፖሊስ አስያዘች።
የ29 ዓመቷ አንጀል ጓደኞች ከፖሊስ ጋር በመሆን የ26 ዓመቱን የቀድሞ ፍቅረኛዋን ወደ ፓሪስ ከመብረሩ አስቀድሞ እንዲያዝ አድርገዋል።
በሰራው የማጭበርበር ወንጀል በቁጥጥር ስር ውሏል።
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ከሚልተን ኬይንስ ነዋሪ የሆነው ፌህሰንፌልድ በቁጥጥር ስር ሲውል የሰራውን ወንጀል በዘፈን አጅቦታል። 'ፍሮድቤይ' የተሰኘ ዜማ እየዘፈነና ስለ ሰራው ጀብዱ እየጎረረ በፖሊስ ተይዞ ሄዷል።
የዘፈኑ ተንቀሳቃሽ ምስል በዩ ቲዩብ ከተለቀቀ አንስቶ 62 ሺህ ተመልካቾችን አግኝቷል።
አንጀል 'ኒውስ ቢት' ለተባለ ራዲዮ በሰጠችው ቃለ ምልልስ "ይህን በማድረጉ ምንም አልገረመኝም ፤ ራሴን ማስጨነቅ አልፈልግም " ስትል ተናግራለች።
"በሁሉም ነገር ላይ ማሾፍ ይወዳል፤ አሁን ግን ወንጀል ነው የፈፀመው ፤ ሌባ ነው፤ በመሰረቱ በሰራው ወንጀል ላይ መቀለድ ደስ የሚል ነገር አይደለም" ስትል በፖሊስ ከተያዘም በኋላ ያሳየውን ባህርይ እንዳልወደደችው ገልፃለች።
የቀድሞ ፍቅረኛዋን ዘፈን ባታወግዝም ይህን ያደረገው ግን ሁኔታውን ለማርገብ የተጠቀመበትና ራሱን ለመደበቅ ያደረገው ነው ብላለች።
"ከገባበት ውርደት ለመውጣት የዘየደው መላ ሳይሆን አይቀርም" ስትል አክላለች አንጀል።
እርሷ እንደምትለው ላለፉት ሁለት ወራት ለመዝናናት ያወጡትን ገንዘብ ላለመክፈል የኪስ ቦርሳዬን ረሳሁ በማለት በእርሷ የገንዘብ መክፈያ ካርድ ተጠቅሞ ይከፍል እንደነበር ታስታውሳለች።
ገንዘቡን እንደሚመልስላት ብትጠይቀውም እንዳልሰማ አልፎታል ትላለች።
ከሁለት ሳምንት በፊት ታዲያ ባንክ ያላትን ገንዘብ በተመለከተ ከባንኩ ማሳወቂያ ደረሳት፤ በገንዘብ ቋቷ ያላት ገንዘብ ተመናምኗል።
"የገንዘብ መክፈያ ካርዴን ይጠቀም የነበረው እሱ ነው፤ ለፓሪስ ጉዞው ለሆቴልና ለአውሮፕላን የተከፈለ ገንዘብ ነበር" ትላለች።
ይህ ብቻም ሳይሆን ለአዲሱ ፍቅረኛው አበባ ለመስጠት ይገዛ የነበረው የእርሷን የገንዘብ መክፈያ ካርድ ተጠቅሞ እንደሆነ በምሬት ትናገራለች።
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አንጀል እንደምትለው 'ፍሮድቤይ' የተሰኘ የቡድን መፃፃፊያ ገፅ ከፍተው ከጓደኞቿ ጋር መረጃዎችን ትለዋወጥ ነበር።
ከዚያም እነዚሁኑ ማስረጃዎች አጠናክራ ለፖሊስ አመለከተች ፤ የፖሊስ ኦፊሰሮቹም ከአዲሱ ፍቅረኛው ጋር በፓሪስ የፍቅር ጎዳና ለመንሸራሸር እያለመ የበረራ ሰዓቱን ሲጠባበቅ የነበረውን የቀድሞ ፍቅረኛዋን በቁጥጥር ስር አዋሉት።
ሚካዔል በዚህ ያልተገባ ድርጊቱ የ26 ሳምንት እስር እንዲሁም ሁለት ዓመትና 150 ሰዓት ከማህበረሰብ አገልግሎት ታግዷል።
"ይህ በመሆኑ በጣም ደስተኞች ነን ፤ ለጓደኞቼ የሽልማት ስነ ስርዓት ለማዘጋጀት እያቀድን ነው" ብላለች።
አንጀላ በዚህ ብቻ አታበቃም የሰራውን ድርጊት ዓለም እንዲያውቀው ትፈልጋለች። ይህንን የሚያሳየውን ማስረጃዎቿንም በማህበራዊ ሚዲያ እያጋለጠች ነው።
ቢሆንም ግን ታሪኩ በሰዎች ዘንድ መነጋጋሪያ ከሆነ ጀምሮ ለመታወቅ ስትል ያደረገችው እንደሆነ የሚኮንኗትም አልጠፉም።
" በእርግጥ ታሪኩ እውነት ስለማይመስል ላያምኑ ይችላሉ" ምትለው አንጀል "እኔ ዘረፋው የተፈፀመብኝ ራሱ እውነት መሆኑን ማመን አቅቶኛል" ስትል የነገሩን እንግዳነት አስረድታለች።
ለዚህም ማስረጃዎቹን እንዲመለከቱ ከመጋበዝ ውጭ ሌላ መልስ እንደሌላት ተናግራለች።
የቀድሞ ፍቅረኛዋን በዚህ መልኩ ማጋለጡን ባትወደውም ፤ ከአሁን በኋላ ከእርሱ ጋር እንደማልሆን ለማሳየት ሲዘፍን የሚያሳየው ተንቀሳቃሽ ምስል ግን እንዳበሳጫት ትናገራለች። እውነታው በቅርቡ ፍርጥርጥ ብሎ ይወጣልም ስትል ዝታለች።
በመጨረሻም አንጀል በማጭበርበር ወንጀል ላይ ግንዘዛቤ ለመፍጠር እንደምትሰራ አስታውቃለች። በማህበራዊ ሚዲያ ገጿ የውስጥ መስመር በርካቶች ተመሳሳይ ችግሮችን ለመከላከል የእርሷ ርምጃ እንዳነሳሳቸው የሚገልፁ መልዕክቶችን ልከውላታል።
በተለይ በሴቶች ላይ የሚፈፀም መሰል ማጭበርበርን ለመታገል አብረዋት ለመስራት ቃል የገቡላትም አሉ።