ህንድ የመጀመሪያ የሆነውን የዝሆን ሆስፒታል ከፈተች የሚሉና ሌሎች አጫጭር ዜናዎች
ኢትዮጵያ
ኢትዮጵያ የመፀዳጃ ቤት እጥረት ያለባት አገር ተባለች።
'ወተር ኤድ' የተባለው ግብረ ሰናይ ድርጅት እንዳስታወቀው 93 በመቶ የኢትዮጵያ ዜጎቿ በሚኖሩበት አካባቢ በንፅህና እጦት ይቸገራሉ።
ይህም በአህጉሩ በመጨረሻ ደረጃ እንድትሰለፍ ምክንያት ሆኗል።
• "በኢትዮጵያ 93 በመቶ የሚሆነው ሕዝብ መጸዳጃ ቤት የለውም"
ኬንያ
በዓለም ዓቀፍ ደረጃ የጤና አገልግሎት የሚሰጠው ሜሪ ስቶፕስ የጽንስ ማቋረጥን የሚያበረታቱ ማስታወቂያዎች ሰርቷል በሚል አገልግሎቱ በኬንያ ባለስልጣናት ታገደ።
በጉዳዩ ላይ ምላሽ የሰጠው ድርጅቱ አገልግሎቴን በምሰጥበት ማንኛውም አገር የጣስኩት ህግ የለም ብሏል።
በኬንያ በእናትየዋ ጤንነት ላይ አደጋ የሚጥል ካልሆነ በስተቀር ፅንስ ማቋረጥ በህግ የተከለከለ ነው።
ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ በግዛቷ አካባቢ የሚገኘውን የውሃ ሃብት ለመጠበቅና ለመቆጣጠር የሚያስችል የመጀመሪያውን የባሕር ድንበር ጠረፍ ጠባቂ ተቋመሟን አስመረቀች።
ይህም በአካባቢው ያለውን ህገወጥ አሳ ማጥመድን፣ ህገ ወጥ የሰዎች እንዲሁም የዕፅ ዝውውርን ለመከላከል ያስችላታል።
በዓመት 10 ሚሊየን ዶላር ያስወጣታልም ተብሎ ይጠበቃል።
ደቡብ አፍሪካ
የደቡብ አፍሪካው የቀድሞ የገንዘብ ሚንስትር ፕራቪን ጎርድሃን የሙስና ክስ ቀረበበባቸው።
በፕሬዚደንት ጃኮብ ዙማ የስልጣን ዘመን 'ስቴት ካፕቸር' በተሰኘውና ከአገሪቱ ቱጃሮች ጋር የጥቅም ትስስር በተያያዘ የሙስና ቅሌት ነው የተከሰሱት።
ጎርደሃን የአገሪቱ የህዝብ ኢንተርፕራይዝ ሚንስትር ናቸው።
ሊቢያ
ሊቢያ ወደብ የደረሱ ስደተኞች ህይወታቸውን ካተረፈቻቸው የዕቃ ጫኝ መርከብ አንወርድም አሉ።
ቀደም ሲል በአዘዋዋሪዎች ግፍ እንደደረሰባቸው የሚናገሩት ስደተኞቹ በአስገዳጅ ሁኔታ ከመርከቧ ከመውረድ መሞትን እንደሚመርጡ ተናግረዋል።
• ስደተኞቹ ሊቢያ ወደብ ላይ ከመርከብ አንወርድም አሉ
አሜሪካ
በመቶዎች የሚቆጠሩ የአሜሪካ ነዋሪዎች በሜክሲኮ የድንበር ከተማ ድረስ በመሄድ ስደተኞች እንዳይገቡ ተቃውሟቸውን አሰሙ።
ስደተኞቹ ከመካከለኛው አሜሪካ ወደ በሜክሲኮ አድርገው አሜሪካ ለመግባት የመጡ ሲሆን ተቃዋሚወቹ ግን ቲጁያና ለቀው እንዲወጡ አሳስበዋቸዋል።
የመን
የሁቲ አማፅያን የተኩስ አቁም ሰምምነት ለማድረግ ዝግጁ መሆናቸውን አስታወቁ።
በሳዑዲ ጥምር ኃይልና በየመን መንግስት ታጣቂዎች ላይ የሚፈፅመው የሰው አልባ አውሮፕላንና የሚሳየል ጥቃት ለማቆም ውሳኔ ላይ ተደርሷል።
ይህ የሆነው በተባበሩት መንግስታት ጥያቄ መሠረት ነው።
ፔሩ
የፔሩ የቀድሞ ፕሬዚደንት ከሃገር እንዳይወጡ እገዳ ተጣለባቸው።
ፕሬዚደንቱ ከብራዚል ግዙፍ የግንባታ ኩባንያ ጉቦ ተቀብለዋል ተብለው ሲሆን እስከሚጣራ ድረስ ከአገር እንዳይወጡ አገዳ ተጥሎባቸዋል።
ፕሬዚደንቱ የፖለቲካ ጉዳይ ነው ሲሉ ክሱን በመቃወም ኡራጓይ ኤምባሲ ጥገኝነት ጠይቀዋል።
• በታላቁ ሩጫ ላይ የሚሳተፉ ተወዳዳሪዎች ላይ የአበረታች መድኃኒት ምርመራ ሊካሄድ ነው
እንግሊዝ
በእንግሊዝ የሚገኙ 3 ሺህ የውጭ አገር ሐኪሞች የትምህርት ማስረጃቸው በአስቸኳይ ሊጣራ ነው።
ውሳኔው ላይ የተደረሰው አንዲት ኒዊዝላንዳዊት የአዕምሮ ህመም ሐኪም ያለ በቂ የትምህርት ዝግጅት ለ22 ዓመት ህክምና ስትሰጥ ስለተደረሰበት ነው።
ህንድ
ህንድ የመጀመሪያውን የዝሆን ሆስፒታል ከፈተች።
ሆስፒታሉ በአደጋ የተጎዱና በፓርክ ተጠልለው የሚገኙ ዝሆኖችን ህክምና ለመስጠት ያለመ እንደሆነ ግብረ ሰናይ ድርጅቱ አስታውቋል።
ቻይና
ቻይናዊቷ ደራሲ ሊዩ የ10 ዓመት እስር ተፈረደባት።
ወሲባዊ ፊልም ማሳየት ህገወጥ በሆነባት ቻይና የተመሳሳይ ፆታ ወሲብን የተመለከተ አንቀፅ የተካተተበት መፅሃፍ በማሳተሟና በማሳራጨቷ በቁጥጥር ስር የዋለችው ባለፈው ወር ነበር
በየእስራቱ ጊዜ የተጋነነ ነው በሚል በቻይና ማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች ዘንድ ቁጣን ቀስቅሷል።