የነጻነት ቅርጫት፡ ጡት ማስያዣ
- 4 ዲሴምበር 2018
ምቾት ከአለባበስ ስነ-ስርዓት መቅደም አለበት በማለት ተጽእኖ ፈጣሪ የሆኑ የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች ይወተውታሉ።
ጡት ማስያዣ ማድረግ ምርጫዋ ያልሆነው ጦማሪ ቺዴራ ኤጉሬኡ ''ውብ መሆን የሚቻልባቸው የተለያዩ መንገዶች አሉ'' ትላለች። ጨምራም ''ጡቶችሽ ቀጥ ያሉ ስለመሆናቸውም አይደለም'' ትላለች።
የሴቶች ልብስ አምራች እና ሻጮች ለሴት የተሻለ ምቾት አላቸው የሚባሉት ብረት አልባ ጡት ማስያዣዎች ሽያጭ እየጨመረ ነው ይላሉ።
ከእነዚህ ምርጫዎች መካከል የሚፈልጉትን ዕቃ ይምረጡና እንዴት የጭቆና መሣሪያ እንደሆነ ይመልከቱ።
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መዋቢያ ቁሳቁስ
"ወንዶች ፊታቸውን ሳያስውቡ ቢወጡ ምንም ነገር አይባሉም"ተጨማሪ ያንብቡ መዋቢያ ቁሳቁስ
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ምቾች የሌለው ፋሽን
"ሰዎች ለምን እንደሚያደርጓቸው አይገባኝም። ያማሉ፣ አይመቹም ደግሞም ቋሚ የሰውነት በሽታ ያስከትላሉ"ተጨማሪ ያንብቡ ምቾች የሌለው ፋሽን
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ቤት ውስጥ የተዘጋጀ ምግብ
"ሴት ልጅ ማብሰያ ክፍል ውስጥ ብቻ ነው መሆን ያለባት የሚለው ሃሳብ ሰልችቶኛል" - ኤማተጨማሪ ያንብቡ ቤት ውስጥ የተዘጋጀ ምግብ
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የቤት ውስጥ ሥራዎች
"እኩልነት ከቤት ስለሚጀምር ወንዶች ተነስታችሁ ቤት አፅዱ።"ተጨማሪ ያንብቡ የቤት ውስጥ ሥራዎች
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ጡት መያዣ
"መዋብ ግዴታዬ አይደለም። ያለእሱ ቆንጆም አዋቂም ነኝ̃።" - ሊዛተጨማሪ ያንብቡ ጡት መያዣ
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ዝነኛ ሰዎችን የማድነቅ ባህል
"ሁሉም የቁንጅና ሞዴሎች ሰውነት አንድ ዓይነት ነው፤ ደግሞም ደስተኛ አይመስሉም። ይሰለቻል።"- ዌንዲተጨማሪ ያንብቡ ዝነኛ ሰዎችን የማድነቅ ባህል
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ጋብቻ
"እንደኔ እንደኔ የቃልኪዳን ቀለበቶች በሴት መብት ተሟጋቾች ዘንድ የስድብ ያህል ናቸው። ምክንያቱም ቀለበት ያደረገች ሴት የሌላ ሰው ንብረት መሆኗን ስለሚያመለክት።" ማቲልድተጨማሪ ያንብቡ ጋብቻ
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ማህበራዊ ድረ ገፆች
"ለታዳጊ ወጣቶች አዕምሮ ሰላም በጣም አደገኛ ነው። በተለይ ለሴቶች። ምክንያቱም ከእውነታ የራቁና አደገኛ በሆኑ አመለካከቶች ተከበዋል።" - ሮሻንተጨማሪ ያንብቡ ማህበራዊ ድረ ገፆች
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በፆታ የተለዩ መጫወቻዎች
"በፆታ የተከፋፈሉ መጫወቻዎች በሙሉ ወንዶችንም ሴቶችንም ልጆች የተወሰኑላቸውን ነገሮችን ብቻ እንዲወዱ ያደርጋሉ።" - አናተጨማሪ ያንብቡ በፆታ የተለዩ መጫወቻዎች
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ተጨማሪ ዕቃ
የጭቆና መሣሪያዎች ምንድን ናቸው? 'የፀረ-ነፃነት ቆሻሻ መጣያ' የተሰኘውን አመላከከት ምን እነዳስጀመረው ለማየት የራስዎን መሣሪያ ያጋሩን።ተጨማሪ ያንብቡ ተጨማሪ ዕቃ
በፈረንጆቹ 1968 ላይ የወይዘሪት አሜሪካ የቁንጅና ውድድር ሲካሄድ በርካታ የሴቶች መብት ተሟጋቾች ''ጡት ማስያዣ የሚያነዱ ሴቶች'' በሚል መሪህ ቃል ተጀምሮ በነበረው እንቅስቃሴ ሳቢያ በርካታ ሴቶች ጡት ማስያዣ አያስፈልግም በማለት አደባባይ ወጥተው ነበር።
በወቅቱ ሴቶች ጡት ማስያዣን ጨምሮ የሴቶችን ነጻነት ይገድባሉ ያሏቸውን ቁሶች በቆሻሻ መጣያ ቅርጫት ውስጥ ሲወረውሩ ነበር።
በተለያየ አቀራረብ እና ቅርጽ ጡት ማስያዣ በሺዎች ለሚቆጠሩ ዓመታት ጥቅም ላይ ሲውል ቆይቷል።