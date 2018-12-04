የነጻነት ቅርጫት፡ ጡት ማስያዣ

  • 4 ዲሴምበር 2018
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ምቾት ከአለባበስ ስነ-ስርዓት መቅደም አለበት በማለት ተጽእኖ ፈጣሪ የሆኑ የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች ይወተውታሉ።

ጡት ማስያዣ ማድረግ ምርጫዋ ያልሆነው ጦማሪ ቺዴራ ኤጉሬኡ ''ውብ መሆን የሚቻልባቸው የተለያዩ መንገዶች አሉ'' ትላለች። ጨምራም ''ጡቶችሽ ቀጥ ያሉ ስለመሆናቸውም አይደለም'' ትላለች።

የሴቶች ልብስ አምራች እና ሻጮች ለሴት የተሻለ ምቾት አላቸው የሚባሉት ብረት አልባ ጡት ማስያዣዎች ሽያጭ እየጨመረ ነው ይላሉ።

ከእነዚህ ምርጫዎች መካከል የሚፈልጉትን ዕቃ ይምረጡና እንዴት የጭቆና መሣሪያ እንደሆነ ይመልከቱ።

በፈረንጆቹ 1968 ላይ የወይዘሪት አሜሪካ የቁንጅና ውድድር ሲካሄድ በርካታ የሴቶች መብት ተሟጋቾች ''ጡት ማስያዣ የሚያነዱ ሴቶች'' በሚል መሪህ ቃል ተጀምሮ በነበረው እንቅስቃሴ ሳቢያ በርካታ ሴቶች ጡት ማስያዣ አያስፈልግም በማለት አደባባይ ወጥተው ነበር።

በወቅቱ ሴቶች ጡት ማስያዣን ጨምሮ የሴቶችን ነጻነት ይገድባሉ ያሏቸውን ቁሶች በቆሻሻ መጣያ ቅርጫት ውስጥ ሲወረውሩ ነበር።

በተለያየ አቀራረብ እና ቅርጽ ጡት ማስያዣ በሺዎች ለሚቆጠሩ ዓመታት ጥቅም ላይ ሲውል ቆይቷል።