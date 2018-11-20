ኬንያ በጥበቃ መርከቧ 'የአሣ ሌቦች' ላይ ትኩረት ታደርጋለች
የኬንያው ፕሬዝዳንት የሃገሪቱን የውሃ ክፍል ለመቆጣጠር እና ለመከላከል የምታስችለውን የመጀመሪያዋን የጥበቃ መርከብ ሥራ አስጀምረዋል።
እንደፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ከሆነ መርከቧ በዓመት 100 ሚሊዮን ዶላር የሚደርሰውን ህገወጥ የአሣ ማስገር ሥራ ለመቆጣጠር ታስችላለች።
ከዚህ በተጨማሪም ህገወጥ የአደገኛ እጾችን እንቅስቃሴን ለመግታት ታስችላለች ተብሏል።
ኬንያ እስካሁን የውሃ ክፍሏን የምትቆጣጠረው በባህር ሃይሏ ነበር። እንደባለስልጣናት ከሆነ ባህር ሃይሉ ከዚህ በኋላ ትኩረቱን በደህንነትና ወታደራዊ ጉዳዮች ላይ ያደርጋል።
ይህንን በአንድ መርከብ ብቻ ለማሳካት አዳጋች በመሆኑ ሥራው መሠረት እስኪይዝ ድረስ በሃገሪቱ የባህር ሃይል ላይ ጥገኛ መሆን ግድ ሊሆን ይችላል ተብሏል።
የባህር ሃይሉ ከሌሎች የደህንነት አካላት ጋር በመሆን ህገወጥ የአደንዛዥ እጽ እንቅስቃሴን በመግታትም ይሳተፋል።
ኤምቪ ዶሪያ የምትባለው እና በስለላ ሥራ ላይ የምታተኩረው መርከብ ሞምባሳ ወደብ አቅራቢያ ነው በፕሬዝዳንት ኡሁሩ በይፋ ሥራ የጀመረችው።