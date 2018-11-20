ኬንያ በጥበቃ መርከቧ 'የአሣ ሌቦች' ላይ ትኩረት ታደርጋለች

  • 20 ኖቬምበር 2018
Kenya boat Image copyright Kenya Government
አጭር የምስል መግለጫ ኤምቪ ዶሪያ የምትባለው እና በስለላ ሥራ ላይ የምታተኩረው መርከብ

የኬንያው ፕሬዝዳንት የሃገሪቱን የውሃ ክፍል ለመቆጣጠር እና ለመከላከል የምታስችለውን የመጀመሪያዋን የጥበቃ መርከብ ሥራ አስጀምረዋል።

እንደፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ከሆነ መርከቧ በዓመት 100 ሚሊዮን ዶላር የሚደርሰውን ህገወጥ የአሣ ማስገር ሥራ ለመቆጣጠር ታስችላለች።

ከዚህ በተጨማሪም ህገወጥ የአደገኛ እጾችን እንቅስቃሴን ለመግታት ታስችላለች ተብሏል።

ኬንያ እስካሁን የውሃ ክፍሏን የምትቆጣጠረው በባህር ሃይሏ ነበር። እንደባለስልጣናት ከሆነ ባህር ሃይሉ ከዚህ በኋላ ትኩረቱን በደህንነትና ወታደራዊ ጉዳዮች ላይ ያደርጋል።

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ይህንን በአንድ መርከብ ብቻ ለማሳካት አዳጋች በመሆኑ ሥራው መሠረት እስኪይዝ ድረስ በሃገሪቱ የባህር ሃይል ላይ ጥገኛ መሆን ግድ ሊሆን ይችላል ተብሏል።

የባህር ሃይሉ ከሌሎች የደህንነት አካላት ጋር በመሆን ህገወጥ የአደንዛዥ እጽ እንቅስቃሴን በመግታትም ይሳተፋል።

ኤምቪ ዶሪያ የምትባለው እና በስለላ ሥራ ላይ የምታተኩረው መርከብ ሞምባሳ ወደብ አቅራቢያ ነው በፕሬዝዳንት ኡሁሩ በይፋ ሥራ የጀመረችው።

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