የነጻነት ቅርጫት፡ ማሕበራዊ ሚዲያ
- 4 ዲሴምበር 2018
ዛሬ ላይ በዓለማችን ላይ ከሚኖረው የሰው ልጅ መካከል ግማሽ ያህሉ እንደ ፌስቡክ እና ትዊተር የመሳሰሉ ማሕበራዊ ሚዲያዎችን ይጠቀማል።
በምራብ እና ሰሜን አውሮፓ ደግሞ ከ10 ሰዎች አንዱ ቢያስ አንድ የማሕበራዊ ሚዲያ ኔትወርክ ተጠቃሚ ነው።
በማሕበራዊ ሚዲያ ላይ የተጓደኘናቸውን ወዳጆቻችንን አልያም ከምንከተላቸው ታዋቂ ግለሰቦችን ጋር የእራሳችንን ህይወት የምናነጻጽር ከሆና ምናልባትም እራሳችንን ችግር ውስጥ እየከተትን ሊሆን ይችላል።
የጥናት ውጤቶች እንደሚያሳዩት፤ የማሕበራዊ ሚዲያ አብዝተው የሚጠቀሙ ግለሰቦች በአዕምሮ ህመም መጠቃታቸውን ሪፖርት የማድረጋቸው አጋጣሚ ከፍተኛ ነው።
በተለየ መልኩ ወጣት ሴቶች ማሕበራዊ ሚዲያው ስለ መልካቸው አብዝተው እንዲጨነቁ እንደሚያደርጋቸው ይናገራሉ። ገርልጋይዲንግ የተባለ ድርጅት ያካሄደው ጥናት እንደጠቆመው፤ ዕድሜያቸው ከ7-10 የሆኑ ታዳጊ ሴቶች የማሕበራዊ ሚዲያ በሚጠቀሙበት ወቅት ዋናው የሚያሳስባቸው ጉዳይ የመልካቸው ነገር ነው። በጥናቱ ከተካተቱት ሲሶው እንከን የለሽ የሆነ መልክ ኖሮን መታየት እንሻለን ብለዋል።
ከእነዚህ ምርጫዎች መካከል የሚፈልጉትን ዕቃ ይምረጡና እንዴት የጭቆና መሣሪያ እንደሆነ ይመልከቱ።
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መዋቢያ ቁሳቁስ
"ወንዶች ፊታቸውን ሳያስውቡ ቢወጡ ምንም ነገር አይባሉም"ተጨማሪ ያንብቡ መዋቢያ ቁሳቁስ
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ምቾች የሌለው ፋሽን
"ሰዎች ለምን እንደሚያደርጓቸው አይገባኝም። ያማሉ፣ አይመቹም ደግሞም ቋሚ የሰውነት በሽታ ያስከትላሉ"ተጨማሪ ያንብቡ ምቾች የሌለው ፋሽን
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ቤት ውስጥ የተዘጋጀ ምግብ
"ሴት ልጅ ማብሰያ ክፍል ውስጥ ብቻ ነው መሆን ያለባት የሚለው ሃሳብ ሰልችቶኛል" - ኤማተጨማሪ ያንብቡ ቤት ውስጥ የተዘጋጀ ምግብ
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የቤት ውስጥ ሥራዎች
"እኩልነት ከቤት ስለሚጀምር ወንዶች ተነስታችሁ ቤት አፅዱ።"ተጨማሪ ያንብቡ የቤት ውስጥ ሥራዎች
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ጡት መያዣ
"መዋብ ግዴታዬ አይደለም። ያለእሱ ቆንጆም አዋቂም ነኝ̃።" - ሊዛተጨማሪ ያንብቡ ጡት መያዣ
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ዝነኛ ሰዎችን የማድነቅ ባህል
"ሁሉም የቁንጅና ሞዴሎች ሰውነት አንድ ዓይነት ነው፤ ደግሞም ደስተኛ አይመስሉም። ይሰለቻል።"- ዌንዲተጨማሪ ያንብቡ ዝነኛ ሰዎችን የማድነቅ ባህል
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ጋብቻ
"እንደኔ እንደኔ የቃልኪዳን ቀለበቶች በሴት መብት ተሟጋቾች ዘንድ የስድብ ያህል ናቸው። ምክንያቱም ቀለበት ያደረገች ሴት የሌላ ሰው ንብረት መሆኗን ስለሚያመለክት።" ማቲልድተጨማሪ ያንብቡ ጋብቻ
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ማህበራዊ ድረ ገፆች
"ለታዳጊ ወጣቶች አዕምሮ ሰላም በጣም አደገኛ ነው። በተለይ ለሴቶች። ምክንያቱም ከእውነታ የራቁና አደገኛ በሆኑ አመለካከቶች ተከበዋል።" - ሮሻንተጨማሪ ያንብቡ ማህበራዊ ድረ ገፆች
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በፆታ የተለዩ መጫወቻዎች
"በፆታ የተከፋፈሉ መጫወቻዎች በሙሉ ወንዶችንም ሴቶችንም ልጆች የተወሰኑላቸውን ነገሮችን ብቻ እንዲወዱ ያደርጋሉ።" - አናተጨማሪ ያንብቡ በፆታ የተለዩ መጫወቻዎች
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ተጨማሪ ዕቃ
የጭቆና መሣሪያዎች ምንድን ናቸው? 'የፀረ-ነፃነት ቆሻሻ መጣያ' የተሰኘውን አመላከከት ምን እነዳስጀመረው ለማየት የራስዎን መሣሪያ ያጋሩን።ተጨማሪ ያንብቡ ተጨማሪ ዕቃ
በሌላ በኩል ስለ ማሕበራዊ ሚዲያ በጎ አስተያየት የሚሰጡ በርካቶች አሉ። ማሕበራዊ ሚዲያው ሰዎች የተሰማቸውን እንዲገልጹ እና ውይይት እንዲያደርጉ እድል ይሰጣል ይላሉ።