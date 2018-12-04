የነጻነት ቅርጫት: አሻንጉሊቶች
- 4 ዲሴምበር 2018
ለህጻናት የሚሰሩ አሻንጉሊቶች በአንድ ጾታ ላይ ብቻ የተንጠላጠሉ መሆናቸውን በመቃወም የምዕራቡ ዓለም ማህበረሰብ ጫናዎችን ማሳረፍ ከጀመረ ሰነባብቷል።
ተቺዎቹ እንደሚሉት ሴት ህጻናትን ለመሳብ ሲባል ሐምራዊ ቀለም ያላቸው አሻንጉሊቶች መመረት መቆም አለባቸው። አሻንጉሊቶች ሁሌም ቢሆን ሴቶችን ከግምት ውስጥ አስገብተው ነው የሚሰሩት።
ህጻናት ከጅምሩ የሚጫወቱባቸው አሻንጉሊቶች ሲያድጉ መሆን የሚፈልጓቸው ነገሮች ላይ ተጽዕኖ የማሳደር አቅምም አላቸው።
ከእነዚህ ምርጫዎች መካከል የሚፈልጉትን ዕቃ ይምረጡና እንዴት የጭቆና መሣሪያ እንደሆነ ይመልከቱ።
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መዋቢያ ቁሳቁስ
"ወንዶች ፊታቸውን ሳያስውቡ ቢወጡ ምንም ነገር አይባሉም"ተጨማሪ ያንብቡ መዋቢያ ቁሳቁስ
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ምቾች የሌለው ፋሽን
"ሰዎች ለምን እንደሚያደርጓቸው አይገባኝም። ያማሉ፣ አይመቹም ደግሞም ቋሚ የሰውነት በሽታ ያስከትላሉ"ተጨማሪ ያንብቡ ምቾች የሌለው ፋሽን
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ቤት ውስጥ የተዘጋጀ ምግብ
"ሴት ልጅ ማብሰያ ክፍል ውስጥ ብቻ ነው መሆን ያለባት የሚለው ሃሳብ ሰልችቶኛል" - ኤማተጨማሪ ያንብቡ ቤት ውስጥ የተዘጋጀ ምግብ
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የቤት ውስጥ ሥራዎች
"እኩልነት ከቤት ስለሚጀምር ወንዶች ተነስታችሁ ቤት አፅዱ።"ተጨማሪ ያንብቡ የቤት ውስጥ ሥራዎች
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ጡት መያዣ
"መዋብ ግዴታዬ አይደለም። ያለእሱ ቆንጆም አዋቂም ነኝ̃።" - ሊዛተጨማሪ ያንብቡ ጡት መያዣ
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ዝነኛ ሰዎችን የማድነቅ ባህል
"ሁሉም የቁንጅና ሞዴሎች ሰውነት አንድ ዓይነት ነው፤ ደግሞም ደስተኛ አይመስሉም። ይሰለቻል።"- ዌንዲተጨማሪ ያንብቡ ዝነኛ ሰዎችን የማድነቅ ባህል
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ጋብቻ
"እንደኔ እንደኔ የቃልኪዳን ቀለበቶች በሴት መብት ተሟጋቾች ዘንድ የስድብ ያህል ናቸው። ምክንያቱም ቀለበት ያደረገች ሴት የሌላ ሰው ንብረት መሆኗን ስለሚያመለክት።" ማቲልድተጨማሪ ያንብቡ ጋብቻ
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ማህበራዊ ድረ ገፆች
"ለታዳጊ ወጣቶች አዕምሮ ሰላም በጣም አደገኛ ነው። በተለይ ለሴቶች። ምክንያቱም ከእውነታ የራቁና አደገኛ በሆኑ አመለካከቶች ተከበዋል።" - ሮሻንተጨማሪ ያንብቡ ማህበራዊ ድረ ገፆች
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በፆታ የተለዩ መጫወቻዎች
"በፆታ የተከፋፈሉ መጫወቻዎች በሙሉ ወንዶችንም ሴቶችንም ልጆች የተወሰኑላቸውን ነገሮችን ብቻ እንዲወዱ ያደርጋሉ።" - አናተጨማሪ ያንብቡ በፆታ የተለዩ መጫወቻዎች
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ተጨማሪ ዕቃ
የጭቆና መሣሪያዎች ምንድን ናቸው? 'የፀረ-ነፃነት ቆሻሻ መጣያ' የተሰኘውን አመላከከት ምን እነዳስጀመረው ለማየት የራስዎን መሣሪያ ያጋሩን።ተጨማሪ ያንብቡ ተጨማሪ ዕቃ
ሴት ህጻናቱ የሚገዙላቸው አሻንጉሊቶችን ጸጉር ማስተካከል ወይም ሌሎች የመዋቢያ ምርቶችን ስለመጠቀም ብቻ የሚያስተምሯቸው ከሆነ፤ ልጆቹ እንዴት ብለው ተመራማሪ ስለመሆን አልያም ውጤታማ ስራ ፈጣሪ ስለመሆን ያስባሉ በማለት ዋነኛ የመከራከሪያ ነጥባቸውን ያስቀምጣሉ ተቺዎቹ።
አንዳንድ የአሻንጉሊት አምራቾች ይህንን አስተሳሰብ ለመቀየር በማሰብ አካል ጉዳተኛ የሆኑ አሻንጉሊቶችን እስከማምረትም ደርሰዋል።