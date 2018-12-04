የነጻነት ቅርጫት: አሻንጉሊቶች

  • 4 ዲሴምበር 2018
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ለህጻናት የሚሰሩ አሻንጉሊቶች በአንድ ጾታ ላይ ብቻ የተንጠላጠሉ መሆናቸውን በመቃወም የምዕራቡ ዓለም ማህበረሰብ ጫናዎችን ማሳረፍ ከጀመረ ሰነባብቷል።

ተቺዎቹ እንደሚሉት ሴት ህጻናትን ለመሳብ ሲባል ሐምራዊ ቀለም ያላቸው አሻንጉሊቶች መመረት መቆም አለባቸው። አሻንጉሊቶች ሁሌም ቢሆን ሴቶችን ከግምት ውስጥ አስገብተው ነው የሚሰሩት።

ህጻናት ከጅምሩ የሚጫወቱባቸው አሻንጉሊቶች ሲያድጉ መሆን የሚፈልጓቸው ነገሮች ላይ ተጽዕኖ የማሳደር አቅምም አላቸው።

ከእነዚህ ምርጫዎች መካከል የሚፈልጉትን ዕቃ ይምረጡና እንዴት የጭቆና መሣሪያ እንደሆነ ይመልከቱ።

ሴት ህጻናቱ የሚገዙላቸው አሻንጉሊቶችን ጸጉር ማስተካከል ወይም ሌሎች የመዋቢያ ምርቶችን ስለመጠቀም ብቻ የሚያስተምሯቸው ከሆነ፤ ልጆቹ እንዴት ብለው ተመራማሪ ስለመሆን አልያም ውጤታማ ስራ ፈጣሪ ስለመሆን ያስባሉ በማለት ዋነኛ የመከራከሪያ ነጥባቸውን ያስቀምጣሉ ተቺዎቹ።

አንዳንድ የአሻንጉሊት አምራቾች ይህንን አስተሳሰብ ለመቀየር በማሰብ አካል ጉዳተኛ የሆኑ አሻንጉሊቶችን እስከማምረትም ደርሰዋል።