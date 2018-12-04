የነጻነት ቅርጫት: ጉርሻ
ይህ የነጻነት ቅርጫት ፕሮጀክት አሜሪካዊቷ የሴቶች እንቅስቃሴ አቀንቃኝ በ1978 የጀመረችው እንቅስቃሴ 'የዲጂታል' አምሳያ ነው።
በመላው ዓለም የሚገኙ ሴቶችን ህይወታቸውን በሚፈልጉት ልክ እንዳይኖሩ የትኞቹ ቁሶች እንደሚያግዷቸው እንጠይቃለን።
በጨዋታው የሚካተቱት ቁሶች በአድማጮቻችንና በአንባቢዎቻችን የሚመረጡ ሲሆኑ፤ ስለ ቁሶቹ ተጨማሪ መረጃዎችን ደግሞ ከእነዚህ ጽሁፎች ማግኘት ይችላሉ።
እስካሁን ተከታታዮቻችን ካቀረቧቸው ሃሳቦች መካከል ሃይማኖታዊ ልብሶች፣ ጾታ ላይ መሰረት ያደረጉ የህጻናት ልብሶችና የደሞዝ ልዩነት ብዙዎችን ያስማሙ ጉዳዮች ናቸው።
እስቲ ሌሎች ተጨማሪ ሃሳቦችን እናጋራችሁ።
ፎቶ ማስተካከል
የተለያዩ ሶፍትዌሮችን በመጠቀም ፎቶዎችን ማስተካከልና በማህበራዊ ሚዲያዎች ማሰራጨት በብዙ ሴቶች የተለመደ ነገር እየሆነ መጥቷል። ይህ ደግሞ ሴቶቹ በትክክለኛ መልካቸው ደስተኛ ስላልሆኑና አምሮ ለመታየት ነው።
እ.አ.አ. በ2015 የተደረገ ጥናት እንደሚያሳየው ከግማሽ በላይ የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች የገጻቸውን ፎቶ ላይ ትክክለኛ መልካቸውን በማያሳይ መልኩ የማስዋቢያ ስራዎችን ይጨምራሉ።
የቤተሰብ ሃላፊነቶች
አብዛኛውን ጊዜ በአንድ ቤተሰብ ውስጥ ያሉ አባላት የሚኖሩባቸውን ቀጠሮዎች እንዲሁም ሌሎች ሃላፊነቶች ማስታወስና ተከታትሎ የማስፈጸም ሃላፊነት ወደ ሴቶች ያመዘነ ነው።
የሴቶች መብት ተከራካሪዎች እንደሚሉት እንደዚህ አይነት ሃላፊነቶች ሴቶቹ ላይ ከባድ አይምሯዊ ጫና ከማሳረፋቸው በተጨማሪ ስለ ሌላ ነገር እንዳያስቡ ያደርጋቸዋል።
ብዙዎቹ እናቶች ደግሞ እነዚህን ሃላፊነቶች ተቀብለዋቸዋል።
ሴታዊ እንቅስቃሴዎች
አንዳንዶች የነጻነት ቅርጫትን ሃሳብ ሲቃወሙ፤ ሌሎች ደግሞ እስከነጭራሹ ከሴታዊ እንቅስቃሴዎች ጋር የማይስማሙና ተቃራኒ ሃሳቦች አሏቸው።
በተለይ ደግሞ በዘመናዊው ዓለም እየተተገበሩ ያሉ ሴታዊ እንቅስቃሴዎች ሴቶችን ወደ ተሳሳተ መንገድ እየመሯቸው ነው ብለው የሚያስቡም አልጠፉም።
ከረቫትና ሙሉ ልብስ
ሃሳባቸውን እንዲሰጡ ከተጠየቁት ሰዎች መካከል አንድ ሰው አንዳንድ ልብሶች የሴት ወይም የወንድ መለያ መሆናቸው ምቾት አይሰጠኝም ብሏል። ከዚህ በተጨማሪ የሴቶች የውስጥ ልብስና የወንዶች የውስጥ ልብስ ልዩነት መኖሩ በራሱ ያስገርመኛል ብሏል።