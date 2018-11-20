በኢንዶኔዥያ የሞተ አሳነባሪ ሆድ ውስጥ የፕላስቲክ ኩባያዎች ተገኙ የሚሉና ሌሎችም
ኢትዮጵያ
ከሐምሌ ጀምሮ ከ200 ሺህ በላይ ሰዎች ግጭት በመሸሽ ከሶማሌ ክልል መፈናቀላቸውን የኖርዌይ ተራድኦ ድርጅት ይፋ አደረገ።
ባለፉት ሁለት ዓመታት ብቻ ግጭትን በመሸሽ 700 ሺህ ሰዎች ከሶማሌ ክልል ተፈናቅለዋል።
• ባለፉት ሁለት ዓመታት 700 ሺህ ሰዎች ከሶማሌ ክልል ተፈናቅለዋል
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በጋምቤላ በኩል የገባ 50 ክላሽንኮቭ፣ አንድ ላውንቸር እና 40 ካርታ ጥይት በቁጥጥር ስር መዋሉን የአገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን ዘገቡ።
የጦር መሳሪያው በብሄራዊ መረጃና ደህንነት ክትትል ሲደረግበት ቆይቶ ደብረብርሃን ተይዟል።
ሞዛምቢክ
የሞዛምቢክ የጤና ባለስልጣናት ታማሚን በመንከባከብ ፋንታ ማህበራዊ ሚዲያ ሲጠቀሙ የነበሩ ሰራተኞችና ሰልጣኖች ላይ እርምጃ ወሰዱ።
ባለስልጣናቱ ሆስፒታሉን ሲጎበኙ ሰራተኞቹ ህመምተኞቹን ረስተው ፎቶ እየተነሱ ይሳሳቁ እንደነበር ገልፀው 3 ሰልጣኞችን አሰናብተዋል።
ታንዛኒያ
በታንዛኒያ በውጭ ምንዛሬ ላይ የተሰማሩ ህገ ወጥ ቢሮዎች ተዘጉ።
የታንዛኒያ ማዕከላዊ ባንክ ኃላፊ እንዳስታወቁት ቢሮዎቹ ህጋዊ ያልሆኑና በህገወጥ የገንዘብ ዝውውር የተሰማሩ ሲሆንጉዳዩ እስከሚጣራ ለ6 ወር ተዘግተው ይቆያሉ።
ደቡብ አፍሪካ
በደቡብ አፍሪካ 'የሚጥል በሽታ አለብኝ' በሚል ዘፈን መደነስ ሊያበቃ ይገባል ሲል በሚጥል በሽታ ላይ የሚሰራ ድርጅት አስታወቀ።
ዳንሱ በደቡብ አፍሪካ ተወዳጅነት ቢኖረውም በህመሙ የሚሰቃዩ ሰዎችን ክብር የሚነካ ነው ብለዋል።
ፈረንሳይ
የኒሳን ኩባንያ ስራ አስኪያጅ ካርሎስ ጆንሰን ገንዘብ በመመዝበር ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር ዋሉ።
በኩባንያው 15 በመቶ ድርሻ ያለው የፈረንሳይ መንግስት ከዚህ በኋሏ ምንም ቢሆን ድርጅቱን አይመሩትም ብሏል።
• ተጠርጣሪዎችን የመያዝ ዘመቻው ብሔር ላይ ያነጣጠረ ነው?
አሜሪካ
በችካጎ ብልሽት በገጠመው አሳንሰር ከ84 ኛ ፎቅ ተምዘግዝገው የወረዱ 6 ግለሰቦች ከሞት ተረፉ።
ከሰዎቹ መካከል ነፍሰጡር ሴት የነበረች ሲሆን አሳንሰሩ ውስጥ ለ3 ሰዓታት ከቆዩ በኋላ በነፍስ አድን ሰራተኞች ሊወጡ ችለዋል።
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በአሜሪካ ችካጎ በሚገኝ ሆስፒታል አንድ ግለሰብ በከፈተው ተኩስ የ3 ሰዎች ህይወት አለፈ።
የጥቃት አድራሹም ህይወቱ ያለፈ ሲሆን ምክንያቱ ግን አልታወቀም።
• "በኢትዮጵያ 93 በመቶ የሚሆነው ሕዝብ መጸዳጃ ቤት የለውም"
ጓቲማላ
በጓቲማላ በዚህ ዓመት ብቻ ለ5ኛ ጊዜ በፈነዳ እሳተ ገሞራ 4000 ሰዎች ተፈናቀሉ።
ከአምስት ወር በፊት በተመሳሳይ አደጋ 200 ሰዎች በእሳተ ገሞራው አመድ ተቀብረው መቅረታቸው ይታወሳል።
አፍጋኒስታን
በአፍጋኒስታን ካቡል በሰርግ አዳራሽ አቅራቢያ በፈነዳ ቦምብ በትንሹ 40 ሰዎች ሲገደሉ ከ60 በላይ የሚሆኑት ለጉዳት እንደተዳረጉ የአገሪቱ የጤና ሚንስትር አስታወቁ።
የፍንዳታው ምክንያት አልታወቀም።
ኢንዶኒዥያ
በኢንዶኔሽያ ባህር ዳርቻ ሞቶ ከተገኘ አሳ ነባሪ 6ኪግ የፕላስቲክ እቃዎች ተገኘ።
የአገሪቱ ባለስልጣናት እንዳሉት 115 ኩባያዎች፣ 4 የፕላስቲክ ጠርሙስና 25 የፕላስቲክ ከረጢቶች ከአሳ ነባሪው ሆድ ውስጥ አግኝተዋል።