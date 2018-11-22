ወ/ት ብርቱካን ሚደቅሳ የምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ሆነው የተሾሙት ለህግ ባላቸው ቀናኢነት መሆኑ ተገለፀ
የኢ.ፌ.ዲ.ሪ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዛሬ ባካሄደው መደበኛ ስብሰባ የቀድሞዋ የተቃዋሚ ፓርቲ መሪ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳን የምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ አድርጎ ሾሟቸዋል።
በወ/ት ብርቱካን ሚደቅሳ ሹመት ላይ የፓርላማ አባላት በዋነኝነት ካነሷቸው ጥያቄዎች መካከል አንዱ የነበረው ወ/ሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ከፓለቲካ ፓርቲ ጋር ያላቸው ቁርኝት ምን ያህል የፀዳ ነው የሚል ነበር።
ወ/ሪት ብርቱካንን ለምርጫ ቦርዱ ሰብሳቢነት ያጩት ጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ አሕመድ ተሿሚዋ ገለልተኛና ከማንኛውም የፖለቲካ ፓርቲ አባልነት ነፃ መሆናቸውን ለእንደራሴዎቹ ያሳወቁት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ህግ አውቀው ህግን የሚያስከብሩ መሆናቸውና ፤ ለህግ ባላቸው ቀናኢነት መሆናቸውን ገልፀዋል።
ወ/ት ብርቱካን ሚደቅሳ ለአስር ወራት ያህል በብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢነት ይመሩ የነበሩትን አምባሳደር ሳሚያ ዘካሪያን ተክተው ይሰራሉ።
የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ከተመሰረተ ጀምሮ አቶ ከማል በድሪ፣ ፕሮፌሰር መርጋ በቃና፣ አምባሳደር ሳሚያ ዘካሪያ በቦርድ ሰብሳቢነት ሰርተዋል።
•"ሃገሬን ሳላስብ የዋልኩበት፤ ያደርኩበት ቀን የለም" ብርቱካን ሚደቅሳ
•"ቀጣዩን ምርጫ ከዳር ሆኜ ባልታዘብም ተወዳዳሪ ግን አልሆንም" ብርቱካን ሚደቅሳ
ከጥቂት ቀናት በፊት በስደት ከሚኖሩበት አሜሪካ ወደ ኢትዮጵያ የተመለሱት ወ/ሪት ብርቱካን ሚደቅሳ አሜሪካ በነበራቸው ቆይታ ናሺናል ኢንዶውመንት ፎር ዴሞክራሲ በተባለ ድርጅት ውስጥ ይሰሩ ነበር።