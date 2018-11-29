"ሥልጣን ለደም ግፊት አጋልጦኛል" ኃይሌ ገብረሥላሴ
የቢቢሲ ስፖርት አፍሪካ ባልደረባ ባለፈው ሳምንት ኃይሌ ገብረሥላሴን በአዲስ አበባ አግኝታው ነበር።
ከመነሻውም ግሩም ጥያቄ ነበር ያነሳችለት።
አንተ የዓለም ሪከርድ ስትሰብር፣ የኦሎምፒክ ወርቆችን ስታፍስ ነው የኖርከው። ዓለም የሚያውቅህም በጽናትህ ነው። አንተን ስናውቅህ በፍጹም ተስፋ የምትቆርጥ ሰው አልነበርክም። ለምን ሥልጣንህን ለቀቅክ?
•በታላቁ ሩጫ ላይ የሚሳተፉ ተወዳዳሪዎች ላይ የአበረታች መድኃኒት ምርመራ ሊካሄድ ነው
እርግጥ ነው ኃይሌ ምላሽ ሰጥቷታል። ምላሹ ግን የሁልጊዜው አልነበረም። እንደሁልጊዜው አልተፍነከነከም። በስፋት የሚናፈቀው ያ ሳቁ አልተሰማም። እንዲያውም ሥልጣን ለደም ግፊት አጋልጦኛል ሲል እግረ መንገዱን ያልተጠበቀ ምላሽን ሰጥቷታል።
ከሁለት ዓመት በፊት ወደዚህ ሥልጣን ስመጣ ብዙ ፈተና ነበረው። አትሌቶችን ማርካትና ጥያቄያቸውን መመለስ ነበር ህልሜ። ያለኝን ነገር ሁሉ ለዚሁ ሥራ መስጠት ነበረብኝ። ጊዜዬን ገንዘቤን ጉልበቴን ዕውቀቴን፤ በቤተሰባችን ደም ግፊት ያለበት ሰው የለም። አሁን እኔ ብቻ ነኝ ግፊት የያዘኝ።
የኃይሌ ገብረሥላሴ ጤና ጉዳይ በራሱ ለአድናቂዎቹ ራሱን የቻለ ዜና ሆኖ ለመሆኑ ይህን ያህል ኃይሌን ሊያስመርር የቻለው ጉዳይ ምንድነው?
ጥቂት ቢሆኑም የማይታወቁ ቢሆኑም በኔ ደስተኛ ያለሆኑ አትሌቶች ሰልፍ አደረጉ። ዝነኛ ላይሆኑ ይችላሉ። ብዙ ላይሆኑ ይችላሉ። ግን ተቃውሞ ሰልፍ አደረጉ። በኔ ደስተኞች አልነበሩም። እንዴ፤ እነሱን ማስደሰት ካልቻልኩ ለምን ብዬ አመራር ላይ እቆያለሁ? ለሌሎች እድል መስጠት ነበረብኝ።
ኃይሌ የርሱን ከአትሌቲክስ ፌዴሬሽን በገዛ ፈቃድ መነሳት አስታኮ በአፍሪካ ሥልጣንንን ርስት ማድረግ ማብቃት እንዳለበትም እግረ መንገዱን ምክር ቢጤ ጣል አድርጎ ነበር።
እኛ አፍሪካዊያን ለተቀረው ምሳሌ መሆን አለብን። ስልጣን ላይ ሙጭጭ ማለት አያስፈልግም። የምንመራው ሕዝብ ካልፈለገን መልቀቅ ነው። ሕዝብ ካልወደደን ለምን ጎትቶ እስኪጥለን እንቆያለን። ሥልጣን እንደ አትሌቲክስ ነው። ካላሸነፍክ ለሚያሸንፈው አትሌት መልቀቅ ይኖርብሃል።
የኃይሌ ወደ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን መምጣት ብዙዎች ይንሸራተት ይዟል ለሚሉት የአትሌቲክስ ውጤታችን እንደ ሁነኛ ዶፒንግ ቆጥረውት ነበር። አሁን ገና ሞያና ሞያተኛ ተገናኙ ያሉም ብዙ ነበሩ። ጉዞው በ2 ዓመት ይገታል ያለ ግን አልነበረም።
•በኢትዮጵያ የሚገኙ ቤተ እስራኤላውያን ወደ ፅዮን ውሰዱን ተማፅኖ
የቢቢሲ አፍሪካ የስፖርት ባልደረባ የመጨረሻ ጥያቄ ያነሳችለት የማበረታቻ መድኃኒቶች በአፍሪካ አትሌቶች ዘንድ የመዘውተሩን ጉዳይ ነበር።
በአትሌቲክስ ሐቀኛ መሆን ቁልፍ ነገር ነው። ዓለም አቀፍ አትሌት ለመሆን ሐቀኛና ታማኝ መሆን የግድ ነው። ሐቀኝነት ለድል ያበቃል። ኧረ ለመሆኑ ኢትዯጵያና ኬንያ ለምንድነው አበረታች መድኃኒት የሚፈልጉት? ንገሪኝ! እኛ እኮ ፈጣሪ የሰጠን ማረታቻ አለ። እሱን አንጠቀምም? ይሄን ቆሻሻ ማበረታቻ ከመጠቀም ማለቴ ነው። ተመልከችው ተራራውን። ተመልከቺው አየሩን። ይህ የኛ የተፈጥሮ ዶፒንግ ነው። አበረታች የሚወስዱ አትሌቶች ብር የሚያገኙ ይመስላቸዋል። ሊያገኙ ይችላሉ። ብሩ ግን ይዟቸው ነው የሚጠፋው።
የስኬታማነት ተምሳሌቱ ኃይሌ ለቢቢሲ አፍሪካ ስፖርት ባልደረባ የሕይወት ፍልስፍናውን በገደምዳሜ አጫውቷታል። ሕይወት አጭር ናት ይላል። የረጀጅም ርቀት ንጉሥ ከሆነው ሰው ሕይወትን በአጭር ርቀት ሩጫ ሲመስል መስማት ፍጹም አስደናቂ ነው ባይባልም እንኳ እንግዳ ነገር ነው።
ሕይወት አጭር ናት። ሀብትና ንብረት ይዘን አንቀበርም። ባዶ ኪሳችንን ነው የመጣነው ባዶ ኪሳችንን ነው የምንሞትው። ስትቀበሪ ሳንቲም ሬሳ ሳጥንሽ ውስጥ የሚያጭቅልሽ አይኖርም። ባዶ ገላን ይዘን ነው የመጣነው ባዶ ገላችንን እንለመሳለን። ይኸው ነው።