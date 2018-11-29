ጆርጂያ ሰሎሜ ዙራቢሽቪሊን የመጀመሪያዋ ሴት ፕሬዝዳንት በማድረግ መረጠች
ሰሎሜ ዙራቢሽቪሊ የጆርጂያን ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ በማሸነፍ የመጀመሪያዋ ሴት ፕሬዚዳንት ሆኑ።
ግለሰቧ ያሸነፉት በምርጫው ከተሰጠው ድምፅ 59 በመቶውን በማግኘት ነው።
አዲሷ ፕሬዝዳንት ስልጣን ላይ ባለው ፓርቲ ይደገፉ የነበረ ሲሆን ተፎካካሪያቸው ደግሞ የተቃዋሚው ህብረትን ወክለው ነበር የተወዳደሩት።
ጆርጂያ የፕሬዚዳንቱን ስልጣን የሚገድብ አዲስ ህገመንግስት በቅርቡ ተግባራዊ ታደርጋለች ተብሎ ይጠበቃል።
አዲሷ ተመራጭ ፕሬዚዳንት ሀገራቸው ከሩሲያና ከምዕራቡ አገራት ጋር ያላትን ግንኙነት ማሻሻል ይፈልጋሉ።
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• ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ፡ በሚያውቋቸው ሰዎች አንደበት
እኚህ ተመራጭ ፕሬዚዳንት ሩሲያና ጆርጂያ ግጭት ውስጥ በነበሩበት እኤአ በ2008 የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የነበሩ ሲሆን በወቅቱ የምዕራባውያን ደጋፊ መስለው ይታዩ ነበር።
በጆርጂያ ይህ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ የመጨረሻው ይሆናል ተብሎ የሚጠበቅ ሲሆን ባለፈው ዓመት ተቃዋሚዎች ካነሱት ተቃውሞ በኋላ ሀገሪቱ ወደ ፓርላሜንታዊ አስተዳደር እንደምትሸጋገር ተነግሯል።
ጆርጂያ የአውሮጳ እና የሰሜን አትላንቲክ የጦር ቃልኪዳን ሀገራት ህብረት አባል ለመሆን መጠየቋን ተከትሎ የምዕራቡ አለም ሀገራት ይህንን ምርጫ በቅርበት ተከታትለዋል።
ተቃዋሚዎች በደጋፊዎቻቸው ላይ ወከባና ጥቃት መድረሱንና በድምፅ አሰጣጡ ላይ አንዳንድ ግድፈቶች መታየታቸውን ቅሬታ ቢያሰሙም ገዢው ፓርቲ ግን ክሱን አጣጥሎታል።
አለምአቀፍ ታዛቢዎችም ባለፈው ወር የተሰጠውን የመጀመሪያ ዙር ድምፅ አሰጣጥ "ለሁሉም እኩል እድል ያልሰጠ" ብለውት ነበር።