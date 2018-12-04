100 ሴቶች፡ የነጻነት ቅርጫት ፕሮጀክት

  • 4 ዲሴምበር 2018

በ21ኛ ክፍለ ዘመን ሴቶች ውጥኖቻቸውን እንዳያሳኩ እክል የሚሆኑባቸው ቁሶች ምንድን ናቸው?

ቁሶቹን ስበው የቆሻሻ መጠያው ውስጥ ይጣሉ። ከዚያም ስለዚያ ቁስ ለመረዳት 'ይጎብኙ' የሚለውን ይጫኑ።

ከእነዚህ ምርጫዎች መካከል የሚፈልጉትን ዕቃ ይምረጡና እንዴት የጭቆና መሣሪያ እንደሆነ ይመልከቱ።

በመላው ዓለም የሚገኙ ሴቶች ህይወታቸውን ባሻቸው መንገድ እንዳይመሩ እክል የሚሆኑባቸው ቁሶች ምን እንደሆኑ እየጠየቅን ነው።

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