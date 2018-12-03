የእጮኝነት ቀለበት ሴቶችን እንዴት ይገልፃቸዋል?
ጥንዶች ወደ ትዳር ከመግባታቸው አስቀድሞ ለትዳር ይተጫጫሉ፤ መተጫጨታቸውን የሚያሳዩበት አንዱ መንገድ ደግሞ ለሴቷ ቀለበት ማድረግ ነው።
እዚህ ላይ ወንዱ በእጮኝነት ላይ እያለ ለምን ቀለበት አያደርግም? የሚል ጥያቄ ወደ እዕምሮዎ ይመጣ ይሆናል። በእርግጥ ወንዶች ፈርጥ ያለው፣ ያማረ፣ የእጮኝነት ቀለበት ለምን አያጠልቁም? ሴቶች ብቻ ለምን ያጠልቃሉ? የማቲልዴ ጥያቄ ነው።
የሚዲያ ባለሙያዋ ማቲልዴ ሱስከም ግን ይህ በባህላችን ለሴቶች የሚጠለቀው ቀለበት በጣም ውድ የሆነ የእጮኝነት ቀለበት ለሴቶች የውድቀትና የጥገኝነት ማሳያ ነው ትላለች።
እንዲህ ዓይነት ድርጊቶችም ሊያበቃላቸው ይገባል ስትልም በተደጋጋሚ ፅፋለች፤ መለወጥ ያለበት ልማድ ነው ስትል አበክራ ትሞግታለች።
ሁለት ጊዜ ትዳር መስርታ እንደነበር ወደፊትም ልታገባ እንደምትችል የምትናገረው ማቲልዴ "መቼም ቢሆን ቀለበት አልፈልግምም፤ አላደርግምም" ትላለች።
ቀለበት ፀረ ሴቶች እንደሆነ ታምናለች፤ ጥገኛ ያልሆነች ሴት ላይ ያለውን አመለካከት የሚቃረን ነው፤ ይህም ማለት ቀለበቱን ያደረገችው ሴት የሌላ ናት ፤ተይዛለች የሚል መልዕክት አለው።
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ከዚህም ባሻገር አቅምንና የኑሮ ደረጃን የምናሳይበት እየሆነ ነው፤ የአልማዝ ፈርጥ ያለው ትልቅ ቀለበት፤ የተጠለቀላት ቀለበት ምን ያህል ውድ እንደሆነ ያመላክታል። በውስጠ ታዋቂ በምን ያህል እንደተሸጠች ያሳብቃል።
ይሁን እንጂ በምትኖርበት አሜሪካ የሚኖሩት ጓደኞቿ በሙሉ ያላቸው አመለካከት ከእርሷ በተቃራኒ ነው።
አብዛኞቹ በእጮኝነት የተደረገላቸው የአልማዝ ቀለበት አላቸው፤ የአንዳንዶቹ ብዙ ገንዘብ የፈሰሰበት ትልቅ ነው። በኩራት ፎቶ እየተነሱ በየማህበራዊ ሚዲያው ይለጥፉታል፣ ይኩራሩበታል፤ ከእኔም ጋር ስንገናኝ ያሳዩኛል፤ ሰው እንዲያይላቸው ይፈልጋሉ" በማለት ትናገራለች።
ለእርሷ ግን የሚያስገርምና የሚያስቅ ጉዳይ እንጂ ምንም ደስታን የሚሰጥ አይደለም።
በእርግጥ ይህንን ሃሳቧን የሚቃወሙት በርሷ ዕድሜ የሚገኙ ጓደኞቿ ብቻ ሳይሆኑ ልጇም በአስተሳሰቧ ታሾፍባታለች። ምክንያቱ ደግሞ ወደ ፍቅር ዓለም ስትገባ በጣም ውድ የሆነና አብረቅራቂ የቃልኪዳን ቀለበት እንዲደረግላት ትፈልጋለች።
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ድርጊቱ ሲወርድ ሲወራረድ የመጣና ያደገችበት ባህል በመሆኑ ሕልሟንና ሃሳቧን ትረዳታለች፤ ቢሆንም ግን በእዚህ አስተሳሰብ እንደማትስማማ አቋሟ ጠንካራ ነው።
እርሷን ለጋብቻ አንድን ሰው እጩ የሚደረግበት የተለመደ ሥርዓት ያሰለቻታል፤ ባልየው በጉልበቱ ተንበርክኮ፣ የሚያጫትን ሴት እጅ ይዞ፤ 'ታገቢኛለሽ ?' የሚል ጥያቄ ሲያቀርቡ ያስገርማታል።
ይህን ድርጊት የሚፈፅሙት ደግሞ ሰዎች በተሰበሰቡበት፣ ባልታሰበ አጋጣሚ፣ እርሷ ምንም መናገር በማትችልበትና እድል በማይሰጥበት ቦታ አሊያም በካሜራ ፊት በመሆኑ እርሷን ተጋላጭ ማድረግ ለማቲልዴ ተቀባይነት የለውም።
ጋብቻ አንዱ ለአንዱ የሚያሳያው ሳይሆን የሁለቱ የጋራ ስምምነት ነው ትላለች።
"የቀድሞው ባለቤቴ የጋብቻ ጥያቄ ሲያቀርብልኝ በጣም ነበር ያሳቀኝ ግን ያሰብነው አልሆነም፤ ጋብቻችን አልሰመረም፤ ምክንያቱም ዋናው ነገር ተግባቦት ነው " በቀለበት ሳይሆን የሁለቱ ሰዎች ውሳኔ ነው መሆን ያለበት ስትል ታክላለች።
ምንም እንኳን ብዙም ያልተለመደ ቢሆንም እነርሱም ተንብርክከው የጋብቻ ጥያቄ ያቀርባሉ።
• «የተመሳሳይ ፆታ ግንኙነት ያሳስበኛል» ፖፕ ፍራንሲስ
ማህበረሰቡም ሆነ ሚዲያ ገና ልጅ እያሉ ሴቶች ህልም እንዲኖራቸው ማስተማር እንዳለባቸው ታምናለች፤ ቀለበቱን አድርግላት (Put a ring on it) የሚለውን የቢዮንሴን ዘፈን እየሰሙ ያድጉና ጋብቻ ሁሉንም የህይወታቸውን ችግር እንደሚፈታላቸው ያስባሉ።
ይሁንና ሴቶች ጋብቻንና ቀለበትን ከማለም ይልቅ ጥገኛ ላለመሆን፤ በትምህርት የተሻለ ስለመሆን፣ ስለ እድገት፣ እንዴት ደስተኛ ሊሆኑ እንደሚችሉ ቢያስቡ ይበጃል ስትል ታስረዳለች።
"አንዳንዴ ይሄን የህይወት ፍልስፍናዬን በጋዜጣዎች አሊያም በድረ ገፆች ላይ ስፅፍ ሰዎች ቀንደኛ የሴቶች መብት ተሟጋች አድርገው ያስቡኛል" የምትለው ማቲልዴ አንዳንዶቹ እንደውም የፍቅር ጠር እያሉ እንደሚጠሯት ትናገራለች። እርሷ ግን እንደ እኔ የፍቅር ሰው የለም ትላለች። የማትስማማበት ጉዳይ ቢኖር ቀለበት ይዞ ሊያጠልቅላት የሚመጣን ወንድ መጠበቁ ላይ ነው።
ጋብቻ አንድን ሰው ማፍቀርና ለፍቅሩም ተገዥ መሆን እንጂ ቀለበት ማጥለቁ ላይ አይደለም ትላለች።