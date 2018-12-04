የናይጀሪያው ፕሬዚደንት ቡሃሪ "ሞተዋል፤ ያሉት አምሳያቸው ናቸው" የተባለውን አሉቧልታ አጣጣሉ
የናይጀሪያው ፕሬዚደንት ሙሃመዱ ቡሃሪ 'እርሳቸው ሞተዋል፤ የተተኩት እርሳቸውን በሚመስል ሰው ነው' ተብሎ የተናፈሰው ወሬ ከእውነት የራቀ ነው ሲሉ አጣጣሉት።
ፕሬዚደንቱ "አንዳንድ ሰዎች እኔን የሚመስል ሰው እንደሆንኩ አድርገው ያስባሉ፤ እኔ ግን እኔው ራሴ ነኝ፤ አረጋግጥላችኋለሁ" ሲሉ ተደምጠዋል።
ይሄው ፕሬዚደንቱን ያስቆጣ፤ ያገሬውን ህዝብም ያደናገረ በሱዳን "ጁብሪል" ተብሎ የሚጠራውንና አንድን ሰው አምሳያውን መተካት ጋር የተያያዘው ወሬ በድረ ገፆች በስፋት ሲሰራጭ ሰንብቷል።
በመጭው የፈረንጆቹ የካቲት በሚካሄደው ምርጫ ዳግም ለመመረጥ የሚዘጋጁት የ75 ዓመቱ ፕሬዚደንት ቡሃሪ ላለፉት ሶስት ዓመታት የጤንነት እክል አጋጥሟቸዋል። ባለፈው ዓመትም ለሶስት ወራት ያክል በእንግሊዝ ህክምናቸውን ሲከታተሉም ቆይተዋል።
ይሁን እንጂ ወደ አገራቸው ናይጄሪያ ከተመለሱም በኋላ "ህመሜ የጠና አልነበረም" ሲሉ ተናግረው የጤንነታቸው ችግር ምን እንደሆነ ግን ሊገልፁ አልፈለጉም ነበር። አብዝተው ሲገልፁ የነበረው በጥሩ የጤንነት ሁኔታ ላይ እንደሚገኙ ነው።
ቢቢሲ ኤ ኤፍ ፒን ጠቅሶ እንደዘገበው ይሄው ሞተዋል የሚለው አሉቧልታ ከባለፈው ዓመት መጨረሻ አንስቶ መዛመት የጀመረ ሲሆን በፌስቡክ፣ ትዊተርና ዩ ቲዩብ ገፆች ከ500 000 ሺህ ጊዜ በላይ ታይቷል።
የቀድሞው የናይጄሪያ ፕሬዝደንት ጉድላክ ጆናታን ወሬውን ካስወሩ የመንግስት ባለስልጣናት አንደኛው ናቸው፤ የ አይ ፖ ብ የተገንጣይ ቡድን መሪ የሆኑት ናሚድ ካኑም ወሬውን ሲያዛምቱ ነበር።
የተቃዋሚ መሪው የፕሬዚደንት ቡሃሪን ፎቶ በማገላበጥና አንዱን ግራኝና አንዱን ቀኝ በማድረግ ሁለት ፎቶ የሰሩ ሲሆን፤ አካላቸው እንደተዛባ የሚያሳዩ ሁለት ፎቶዎችን ማሰራጨታቸው ታውቋል።
በአውሮፓውያኑ 1997 የተሰራው 'ፌስ ኦፍ" የተሰኘው ፊልምም አሉቧልታውን ለማሰራጨት ጥቅም ላይ መዋሉም ተነግሯል፤ በፊልሙ ላይ አንድ የሞተ ሰው ፊቱ ንቅለ ተከላ ሲደረግለትና አምሳያው ሲፈጠር የሚያሳይ ክፍል አለው።
ጉዳዩ በናይጀሪያ ብቻ ተወስኖ የቀረ አልነበረም፤ ፖላንድ ድረስ ተሻግሯል።
በፖላንድ የተባበሩት መንግስታትን የአየር ንብረት ለውጥ አስመልክቶ በሚካሄደው ኮንፈረንስ ላይ የሚገኙት ፕሬዚደንት ቡሃሪ እየተናፈሰባቸው ስላለው ወሬ ተጠይቀው የነበረ ሲሆን የግል ረዳታቸው መልሳቸውን በተንቀሳቃሽ ምስል አስደግፈው አስተላልፈዋል።
በተንቀሳቃሽ ምስሉ ላይ ስለ ጤንነታቸውና ስለ ማንነታቸው እየተናፈሰባቸው ያለው ወሬ ሃይማኖታዊ ያልሆነና ያልተገባ ሲሉ ኮንነውታል።
"ብዙ ሰዎች በጠና ታምሜ ሳለ እንደሞትኩ አስበው ነበር፤ አንዳንዶች እንደውም ምክትል ፕሬዚደንቱ የእኔን ቦታ ተክተው እንዲሰሩ ሲጎተጉቱ ነበር" ብለዋል ፕሬዚደንቱ በንግግራቸው።
"አሁንም አረጋግጥላችኋለሁ እኔው ራሴው ነኝ" ብለዋል።
ለዚህ መሰረተ ቢስ ወሬም ተቃዋሚ ፓርቲዎች የፕሬዚደንቱን የጤና ሁኔታ እንደ ጉድለት በመቁጠር ዘመቻ ለማካሄድ ሆነ ተብሎ የተደረገ ነው፤ እኔ ግን አሁንም ጠንካራ ነኝ ሲሉ ወቅሰዋል።