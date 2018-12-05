Homepage
Accessibility links
ወደ ዋናው ይዘት ይለፉ
ድጋፍ በቀላሉ ለማግኘት
News
Sport
Weather
Radio
Arts
ዝርዝር
Search
Search the BBC
Search the BBC
News አማርኛ
BBC News አማርኛ ለመቃኘት
ክፍሎች
ዜና
ኢትዮጵያ
ቪዲዮ
በጣም የተወደዱ
የእርሶ መሳሪያ ሚዲያ ፕሌይ ባክን ማጫወት ኣልተቻለም።
ሶሪያዊያን ስደተኞች በአዲስ አበባ
5 ዲሴምበር 2018
ይህንን ለሰው አጋራ Facebook
ይህንን ለሰው አጋራ Messenger
ይህንን ለሰው አጋራ Twitter
ይህንን ለሰው አጋራ ኢሜይል
ይህንን ለሰው አጋራ Facebook
ይህንን ለሰው አጋራ WhatsApp
ይህንን ለሰው አጋራ Messenger
ይህንን ለሰው አጋራ Twitter
ያጋሩ
ይህንን ለሰው አጋራ
Facebook
ይህንን ለሰው አጋራ Facebook
Messenger
ይህንን ለሰው አጋራ Messenger
Messenger
ይህንን ለሰው አጋራ Messenger
WhatsApp
ይህንን ለሰው አጋራ WhatsApp
Twitter
ይህንን ለሰው አጋራ Twitter
ኢሜይል
ይህንን ለሰው አጋራ ኢሜይል
ይህንን ማስፈንጠሪያ ይውሰዱ
https://www.bbc.com/amharic/news-46457064
ስለ ማጋራት ተጨማሪ ያጋሩ
ማጋሪያ ምረጥ
ሶሪያዊያን ስደተኞች በአዲስ አበባ
ይህንን ዜና ያጋሩ
ስለማጋራት
Facebook
Messenger
Messenger
WhatsApp
Twitter
ኢሜይል
ዋና ዋና ዜናዎች
ተንቀሳቃሽ ምስል
ተንቀሳቃሽ ምስል
ዓይናችን ስንት ቀለማት አሉት?
ዓይናችን ስንት ቀለማት አሉት?
ተንቀሳቃሽ ምስል
ተንቀሳቃሽ ምስል
ሳይሞት ሞተ የተባለው ኳስ ተጫዋች
ሳይሞት ሞተ የተባለው ኳስ ተጫዋች
ተንቀሳቃሽ ምስል
ተንቀሳቃሽ ምስል
“ወደ ሃገራችን ጤነኛ ሰው ይዘን እንመለሳለን ወይ የሚል ስጋት አለኝ”
“ወደ ሃገራችን ጤነኛ ሰው ይዘን እንመለሳለን ወይ የሚል ስጋት አለኝ”
ተንቀሳቃሽ ምስል
ተንቀሳቃሽ ምስል
ይህ የዓለማችን ትልቁ በሬ ነውን?
ይህ የዓለማችን ትልቁ በሬ ነውን?
ተንቀሳቃሽ ምስል
ተንቀሳቃሽ ምስል
በዓለም ዙሪያ በየቀኑ 137 ሴቶች ይገደላሉ
በዓለም ዙሪያ በየቀኑ 137 ሴቶች ይገደላሉ
ተንቀሳቃሽ ምስል
ተንቀሳቃሽ ምስል
ሊጠፉ የነበሩ ዝርያዎችን የታደጉ እናት
ሊጠፉ የነበሩ ዝርያዎችን የታደጉ እናት
BBC News አማርኛ ለመቃኘት
ክፍሎች
ዜና
ኢትዮጵያ
ቪዲዮ
በጣም የተወደዱ