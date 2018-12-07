የኒካራጓው ቄስ በኑዛዜ ሥነ ሥርዓት ላይ የአሲድ ጥቃት ተፈፀመባቸው
በመካከላኛው አሜሪካ የኒካራጓ ዋና መዲና በሆነችው ማናጓ የ59 ዓመቱ ቄስ በተፈፀመባቸው የአሲድ ጥቃት ክፉኛ እንደተጎዱ ተዘገበ። ቄስ ሚጌል ጉቫራ ጥቃቱ የተፈፀመባቸው በሜትሮፖሊታን ካቴድራል ውስጥ ኑዛዜ ተቀብለው ሲጨርሱ ነበር።
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በአሲዱ ፊታቸው፣ ክናዳቸው ላይና ትከሻቸው አካባቢ ቃጠሎ ያጋጠማቸው ሲሆን የህክምና ክትትል እያደረጉ ይገኛሉ።
በወቅቱ በቤተክርስቲያኑ ውስጥ የነበሩ አምላኪዎች ፖሊስ በአፋጣኝ እስከሚደርስ አሲዱን በመወርወር የደፋችባቸውን ሴት በቁጥጥር ስር አውለዋታል።
ፖሊስ እንዳለው ጥቃት አድራሿ ጥቃቱን ለማድረስ ምን እንዳነሳሳት እያጣራ ሲሆን፤ የአገሪቱ መገናኛ ብዙሃን እንደዘገቡት ግን ጥቃት አድራሿ በማህፀን ውስጥ ያለ ሽል የተሳለበት ካናቴራ ለብሳ የነበረች የሩሲያ ዜጋ ናት።
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ቤተክርስቲያኑ ፀረ መንግሥት እንቅስቃሴዎች መደረግ ከጀመሩበት ካለፈው ሚያዚያ ጀምሮ እንቅስቃሴውን በመግታት ረገድ የሚጫወተው ሚና እዚህ ግባ የሚባል አይደለም ተብሎ በመንግሥት ወቀሳ ሲደርስበት ቆይቷል። ጥቃቱም ሆን ተብሎ የተፈፀመ እንደሆነ ፖሊስ አስረድቷል።
በተቃዋሚዎችና በፀጥታ ኃይሎች መካከል በተፈጠረ ግጭት በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ሕይወታቸው አልፏል፤ በዚህም ወቅት ቤተክርስቲያኗ ለመንግሥት ተቃዋሚዎች መሸሸጊያ ሆናለች በሚል በመንግሥት ደጋፊዎች ተከቦ ነበር።
ባለፈው የፈረንጆቹ ሐምሌ ወርም የኒካራጓ ቀሳውስት መንግሥትን ለመገልበጥ ለሚታገሉ ተቃዋሚዎች መጠጊያ ሆነዋል ሲሉ ፕሬዚደንት ኦርቴጋ ተችተዋል።
"ቀሳውስቱ መፈንቅለ መንግሥት ለማካሄድ አይተኙም" ሲሉም ፕሬዚደንቱ አክለው ተናግረዋል።