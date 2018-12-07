ቼልሲ ከሲቲ፡ የላውሮ የፕሪሚየር ሊግ ግምቶች
የ16ኛው ሳምንት የፕሪሚየር ሊግ መርሃ ግብር ቼልሲን ከሊጉ መሪ ማንቸስተር ሲቲ ያገናኛል። ምናልባትም በስታንፎርድ ብሪጅ የሚካሄደውን ጨዋታ ቼልሲ አሸንፎ የሊጉን መሪነት ሊቨርፑል ይረከብ ይሆናል።
የቢቢሲ ስፖርት ተንታኝ ማርክ ላውረንሰን ግን ሲቲዎች ሊያሸንፉ እንደሚችሉ ይገምታል፤ ''ቼልሲ ከሜዳቸው ውጪ ያደረጓቸውን ሁለት ተከታታይ ጨዋታዎች ተሸንፈዋል፤ በቶተንሃም እና በዎልቭስ። በቼልሲ ቤት አንድ ወይም ሁለት ቀዳዳዎች መከፍት ጀምረዋል'' ይላል ላውሮ።
''የማንችስተር ሲቲ አለቃ ፔፕ ጉዋርድዮላ የቡድኑ ውጤት ሳይበላሽ ወደ ሜዳ ይዞ የሚገባውን ቡድን ይዘት እና ቅርጽ በተደጋጋሚ ሲቀይር ነበረ። ከቼልሲ ጋር ለሚኖራቸው ጨዋታም በዚህ ጉልበት ነው የሚገቡት።''
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የላውሮ ግምቶች
ቅዳሜ
በርንማውዝ ከሊቨርፑል
ይህ ሳምንት ለሊቨርፑል ቀላል አይሆንም። በፕሪሚየር ሊጉ ሲቲን እግር በእግር መከተል አለባቸው። ማክሰኞ ደግሞ በቻምፒየንስ ሊጉ 16 ውስጥ ለመግባት ናፖሊን ማሸነፍ አለባቸው።
ከበርንሌይ በነበራቸው የሊጉ ጨዋታ ከመመራት ተነስተው አሸንፈው ወጥተዋል። በርንማውዝም ዘንድሮ እያሳየ ያለው አቋም የሚደነቅ ነው። ይህ ማለት ግን ሊቨርፑልን ያሸንፋሉ ማለት አይደለም።
የላውሮ ግምት፡ በርንዝማውዝ 0 - 2 ሊቨርፑል
አርሰናል ከሃደርስፊልድ
ዕረቡ ዕለት አርሰናሎች ኦልድትራፎርድ ላይ ከማንችሰተር ዩናይትድ ጋር ከባድ ተጋድሎ ነው ያደረገት። አርሰናል የቡድን ስብስብ ውህደት ጥሩ ነው። ሃደርስፊልድ ወደ ኢሚሬትስ ተጉዞ ሊያሸንፍ የሚችልበት ምንም አይነት ምክንያት አይታየኝም።
ሃደርስፊልዶች ከዚህ ጨዋታ ነጥብ ለመሰብሰብ ወደ ሜዳ ይገባሉ ብዬ አላስብም። አንድ ነጥብ እንኳ ማግኘት ከቻሉ ይህ ለእነርሱ ድል ነው።
የላውሮ ግምት አርሰናል 3 - 0 ሃደርስፊልድ
በርንሌይ ከብራይተን
የሊቨርፑሉ ክሎፕ ከበርንሌዎች ጋር በነበራቸው ጨዋታ በርንሌዎች ሲያደርጉት የነበረው ኃይል የተቀላቀለበት ጨዋታ አብሳጭቷቸው ነበር። በርንሌዎች በሊቨርፑሉ ጨዋታ ድል ባይቀናቸውም ከብራይተን ጋር በሚኖራቸው ጨዋታም ይህን አይነት ኃይል የተቀላቀለበት ጨዋታ የሚደግሙ ይመስለኛል።
ማክሰኞች ዕለት ብራይተኞች የአንድ ከተማ ተቀናቃኛቸው ክሪስታል ፓላስ ላይ አስደናቂ ድል አስመዝግበዋል። ከአምናው ይልቅ ዘንድሮ የተሻለ አቋም እያሳዩ ነው። ይሁን እንጂ ብራይተን ይህን ጨዋታ የሚያሸንፍ አይመስለኝም።
የላውሮ ግምት በርንሌይ 2 - 0 ብራይተን
ካርዲፍ ከሳውዝሃምፕተን
አዲሱ የሳውዝሃምፕተን አሰልጣኝ ዕረቡ ዕለት በቶተንሃም መሸነፉ ይታወሳል። አጭር ጊዜ ከተጫዋቾቹ ጋር ያሳለፈው አሰልጣኝ ወደ ሜዳ ይዟቸው የሚገባው ተጨዋቾች ማወቅ አጓጊ ነው።
በተቃራኒው ካርዲፎች በሜዳቸው ካደረጓቸው ያለፉት 4 ጨዋታዎች 3ቱን ማሸነፍ ችለዋል። በዚህም ሳውዝሃምፕተን የሚሸነፍ ይመስለኛል።
የላውሮ ግምት ካርዲፍ 2 - 1 ሳውዝሃምፕተን
ማንቸስተር ዩናይትድ ከፉልሃም
በዚህ ጨዋታም ከማንችሰተር የምጠብቀው ምንም አዲስ ነገር አይኖርም። ማንችስተር ዩናይትዶች ከሳምንት ሳምንት ብዙ ለውጥ እያሳዩ አይደለም።
ዩናይትዶች ከአሰልጣኛቸው የተፈጠረ አለመግባባት ቢኖርም ይህን ጨዋታ ማሸነፍ ግድ ይላቸዋል። ከአርሰናል ጋር የነበራቸውን ጨዋታ ጨምሮ ያለፉትን አራት ጨዋታዎች አቻ ነው የተለያዩት።
ፉልሃሞች በክላውዲዮ ራኒየሪ ስር ለውጥ እያሳዩ ቢሆንም ዩናትዶች ይህን ሪከርድ መቀየር አለባቸው።
የላውሮ ግምት፡ ማንችስተር ዩናይት 2 - 0 ፉልሃም
ዌሰት ሃም ከክሪስታል ፓላስ
ማርኮ አርናቶቪች በሌለበት ቡድን ውስጥ ዌስት ሃሞች በተከታታይ ኒውካስትል እና ካርዲፍን ማሸነፍ ችለዋል። ክሪስታል ፓላስ በባለፈው ጨዋታ በብራይተን ከተሸነፉ በኋላ ይህን ጨዋታ ለማሸነፍ እንደሚጥሩ ይገባኛል ግን አሁንም ዌስት ሃም በድል አድራጊነት እንደሚቀጥል አስባለሁ።
የላውሮ ግምት፡ ዌሰት ሃም 2 - 0 ክሪስታል ፓላስ
ቼልሲ ከማንችስተር ሲቲ
የሳምንቱ ታላቅ ጨዋታ! ቼልሲዎች አጀማመራቸው ድንቅ ነበር። እኔ ግን የዋንጫ ተፎካካሪ አድርጌ አላያቸውም። ቼልሲዎች ከሜዳ ውጪ ካደረጓቸው ተከታታይ ጨዋታዎች በሁለቱ ተሸንፈዋል። ይህንም ጨዋታ ይሸነፋሉ ብዬ እገምታለሁ።
የላውሮ ግምት ቼልሲ 0 - 2 ማንችሰተር ሲቲ
ሌይስተር ከቶተንሃም
ሌይስተሮች ለመጨረሻ ጊዜ የተሸነፉት በአርሰናሎች ከሰባት ጨዋታዎች በፊት ነበር። ቶተንሃሞች የፊታችን ማክሰኞች በቻምፒየንስ ሊጉ ባርሴሎናን ይገጥማሉ። ወደ ቀጣዩ 16 ውስጥ ለመግባትም ማሸነፍ ይጠበቅባቸዋል።
በፕሪሚየር ሊጉ የመጀመሪያዎቹ አራት ውስጥ ሆኖ መጨረስ ለቶተንሃም አስፈላጊው ነገር ነው። ስፐርሶች ጠንክረው ከተጫወቱ የሚያሸንፉ ይመስለኛል።
የላውሮ ግምት ሌስተር 0 - 2 ቶተንሃም
እሁድ
ኒውካስትል ከዎልቭስ
ዎልቨስ በቼልሲ ላይ ያስመዘገቡት ውጤት የሚደንቅ ነበር።
ኒውካስትሎችም ቢሆኑ ባለፉት ሳምንታት የተሻለ ቅርጽ ይዘው ቆይተዋል። ጨዋታው በአቻ ውጤት የሚጠናቀቅ ይመስለኛል።
የላውሮ ግምት ኒውካስትል 1 - 1 ከዎልቭስ
ሰኞ
ኤቨርተን ከዋትፎር
ይህ ግጥሚያ የማርኮ ሲልቫ የአሁኑ ክለብ እና የማርኮ ሲልቫ የቀድሞ ክለብን የሚያገናኝ ጨዋታ ነው።
ይህ ጨዋታ በፉክክር የተሞላ እንደሚሆን እምነቴ ነው።
ዋትፎርድ ካለፉት አምስት ጨዋታዎች መሰብሰብ የቻሉት አንድ ነጥብ ብቻ ነው። ወደ ኤቨርተን ሜዳ ተጉዘው ነጥብ ይዘው ይመለሳሉ የሚል ግምት የለኝም።
የላውሮ ግምት ኤቨርተን 2 - 0 ዋትፎርድ