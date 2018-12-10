የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ከኢትዮጵያና ኤርትራ ጋር ባላቸው ግንኙነት ጥያቄ ቀረበባቸው
አንድ መቶ የሚደርሱ የሶማሊያ ፓርላማ አባላት በሃገሪቱ ፕሬዝዳንት አብዱላሂ ፋርማጆ ላይ እምነት እንደሌላቸው የሚገልጽ የውሳኔ ሃሳብ አቀረቡ።
የፓርላማ አባላቱ ተቃውሟቸውን ያሰሙት ፕሬዝዳንቱ ከሕግ ውጪ ከኢትዮጵያና ከኤርትራ ጋር ተገቢ ያልሆነ ስምምነት አድርገዋል በሚል ነው።
ይህንንም ተከትሎ መቀመጫውን ሞቃዲሾ ያደረገው በተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የሚደገፈው የሶማሊኣ ፌደራላዊ መንግሥት ላይ የፖለቲካ ውስጥ ውጥረት ተፈጥሯል።
የሶማሊያ ፓርላማ አፈጉባኤ የፓርላማ አባላቱ በፕሬዝዳንቱ ላይ ያቀረቡትን የውሳኔ ሃሳብ መቀበላቸውን አረጋግጠዋል።
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በፕሬዝዳንቱ ላይ እምነት እንዳጡ የገለጹት የሶማሊያ የፓርላማ አባላት እንዳሉት ፕሬዝዳንት አብዱላሂ ፋርማጆ ከሃገሪቱ ሕገ መንግሥት ተቃርነው ከአካባቢው ሃገራት ጋር ስምምነት ፈጥረዋል በማለት ይከሷቸዋል።
በተጨማሪም ሶማሊያን ከኢትዮጵያና ከኤርትራ ጋር ለማዋሃድ ምስጢራዊ ስምምነት ተፈራርመዋል ሲሉ ከሕግ ውጪ እየሰሩ መሆናቸውን አመልክተዋል።
ይህን የፓርላማ አባላትን ጥያቄ በተመለከተ የተለያዩ ሃሳቦች እየተነሱ ሲሆን ጉዳዩ ለፓርላማው ውይይትና ውሳኔ ይቀርብ እነደሆነ እስካሁን የታወቀ ነገር የለም።
በኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ በሃገራቱ መካከል የነበረውን የጠላትነት ስሜት ችላ በማለት ባልተለመደ ሁኔታ የኢትዮጵያ፣ የኤርትራና የሶማሊያ መሪዎች ወዳጅነታቸውን በማጠናከር ተከታታይ ውይይቶችን አድርገዋል።
ቀደም ያሉት የሶማሊያ አስተዳደሮች በፕሬዝዳንቱና በጠቅላይ ሚኒስትሩና በፕሬዝዳንቱ መካከል በሚፈጠሩ ያለመግባባቶች ሳቢያ ሲናጡ የቆዩ ቢሆኑም አብዱላሂ ፋርማጆ ፕሬዝዳንት ሆነው ከተመረጡ በኋላ ግን ሶማሊያ ፖለቲካዊ መረጋጋትን አግኝታ ቆይታለች።