በግዝፈቱና በፈርጣማናቱ ዝነኛ የነበረው 'ሮጀር' ካንጋሮ ሞተ
ኢትዮጵያ
በማዕከላዊ ጎንደር ዞን በተከሰቱ ግጭቶች ተሳትፈዋል የተባሉ 59 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የአማራ ብዙሃን መገናኛ ዘገበ።
ከተጠርጣሪ ግለሰቦቹም 29 የተለያዩ የጦር መሳሪያዎችና 490 ጥይቶች መያዛቸውንም ፖሊስ አስታውቋል።
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በሳዑዲ ዓረቢያ በእስር ላይ የነበሩ 450 ኢትጵያውያን ወደ ሀገራቸው መመለሳቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀ።
ዜጎቹ በሳዑዲ አረቢያ ጂዛንና በተለያዩ 10 ማረሚያ ቤቶች ውስጥ በእስር ላይ የነበሩ ናቸው ተብሏል።
ጋና
በጋና ዩኒቨርሲቲ የሰው አልባ አውሮፕላን ቴክኖሎጂና ባለ ሶስት አውታር (3ዲ) ህትመት ትምህርት በቋሚነት ሊሰጥ ነው።
የዩኒቨርሲቲው ምክትል ፕሬዚደንት ኤድመንድ አሜኮ እንደተናገሩት አውሮፕላኖቹ በመሬት አስተዳደር፣ አደጋን ለመከታተል፣ ደንን ለመጠበቅና መሰል ጠቃሜታዎች እንዳላቸው ገልፀዋል።
ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ
የአውሮፓ ህብረት በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ የሰብዓዊ መብት ጥሰት ፈፅመዋል ያላቸው ፖለቲከኞች ላይ በድጋሜ ማዕቀብ ጣለ።
ማዕቀቡ ንብረታቸው እንዳይንቀሳቀስና በአውሮፓ ኅብረት አባል አገራት እንዳይገቡ የሚያግድ ሲሆን በ14 ፖለቲከኞች ላይ ተፈፃሚ ይሆናል።
ከ13 ቀናት በኋላ ለፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ይወዳደራሉ ተብሎ የሚጠበቁት ጆሴፍ ካቢላም ይገኙበታል።
ኡጋንዳ
ኡጋንዳዊቷ ጋዜጠኛና ገጣሚ ሃሪየት አኔና ለአፍሪካ ፀሐፍት የሚሰጠውን የወሌ ሶይንካ ሽልማትን አሸነፈች።
ገጣሚዋ 'ኤ ኔሽን ኢን ሌበር' በሚል ስራዋ ያሸነፈች ሲሆን መፅሐፉ ማህበራዊ ጉዳዮችን የተመለከተ ነው።
ሃሪየት ይህንን ሽልማት በመቀበል የመጀመሪያዋ ኡጋንዳዊት ናት።
ሞሮኮ
ከ150 በላይ የዓለም አገራት ስደተኞችን ለመቆጣጠር የሚያስችል ስምምነት ተፈራረሙ።
በሞሮኮ ለሁለት ቀናት በተደረገው ስብሰባ የተደረሰው ስምምነት ስደተኞችን ለመቆጣጠርና በድንበር አካባቢ ለሚገኙት መሰረታዊ ፍላጎታቸው እንዲሟላ ለማድረግ ያለመ ነው።
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አፍሪካ
የትራፊክ አደጋ በዓለም ዙሪያ ሕፃናትንና ወጣቶችን ለሞት በመዳረግ ቀዳሚ ሆኖ መመዝገቡን የዓለም የጤና ድርጅት አስታወቀ።
ድርጅቱ ያወጣው አሃዝ እንደሚያመለክተው በአፍሪካ ከሌሎች አህጉራት በከፋ ሁኔታ በትራፊክ አደጋ የሚሞቱ ሰዎች ቁጥር ከፍተኛ ነው።
አሜሪካ
አሜሪካዊቷ አስተማሪ የተማሪዋን ፀጉር አስገድዳ በመቁረጧ ክስ ቀረበባት።
የ52 ዓመቷ የሳይንስ አስተማሪ ድርጊቱን የፈፀመችው የአገሪቱን ብሔራዊ መዝሙር በትክክል አልዘመርክም በሚል ነው።
አውስትራሊያ
በአውስትራሊያ በግዝፈቱ በፈርጣማነቱ የዓለማችን ዝነኛ ካንጋሮ በ12 ዓመት ዕድሜው ሞተ።
ካንጋሮው እናቱን በመኪና አደጋ ካጣ በኋላ በአውስትራሊያ የእንስሳት መጠለያ የቆየ ሲሆን 2 ሜትር ቁመት እና 89 ኪሎ ግራም ክብደት ነበረው።
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ሳዑዲ አረቢያ
የሳዑዲው የውጪ ጉዳይ ሚኒስትር አደል አል ጁቤር ሃገራቸው የጋዜጠኛ ጃማል ኻሾግጂ ግድያ ተጠርጣሪዎችን ለቱርክ አሳልፋ እንደማትሰጥ አስታወቁ።
የቱርኩ ፕሬዚዳንት ኤርዶዋን ተጠርጣሪዎቹን ይሰጡን ብለው የጠቁት ከአንድ ሳምነት በፊት ነበር።
ጓቲማላ
በጓቲማላ አሶሪ የተባለ ግለሰብ በአሳዳጊ አባቱ ላይ በመመስከር 5000 ዓመታት እስር አስፈረደበት።
ግለሰቡ በአገሪቷ በነበረው የእርስ በርስ ጦርነት ቤተሰቦቼንና የመንደሩን ሰዎች ጨፍጭፏል በሚል ነበር ከ36 ዓመታት በኋላ ምስክርነት የሰጠው።
እንግሊዝ
በመረጃ መረብ የተለያዩ ፊልሞችን በማሰራጨት የሚታወቀው 'ኔት ፍሊክስ'ለመጀመሪያ ጊዜ አፍሪካዊ ተከታታይ ፊልም ማስተላለፍ ሊጀምር ነው።
በአፍሪካ መሰል ስራዎችን ለመስራት ከ8 ቢሊየን ዶላር በላይ በጀት እንደመደበም አስታውቋል።