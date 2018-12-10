ግብጽ 'የፒራሚድ የእርቃን ምሰል' ላይ ምርመራ ጀመረች
ዴንማርካዊ ጥንዶች የግብጽ ፒራሚድ ላይ እርቃናቸውን ሆነው የሚያሳየው ተንቀሳቃሽ ምስል ቁጣን ከቀሰቀሰ በኋላ ግብጽ የተንቀሳቃሽ ምስሉን በሚመለከት ምርመራ ለመጀመር ተገድዳለች።
ተንቀሳቃሽ ምስሉ ወግ አጥባቂ በሆነችው ሃገረ ግብጽ ከፍተና ቁጣን ቀስቅሷል።
አቃቤ ሕግ የተንቀሳቃሽ ምስሉን ትክክለኛነት የማረጋገጥ ኃላፊነት እንደተሰጠው የተዘገበ ሲሆን ቪዲዮ እውነት ሆኖ ከተገኘ ጥንዶቹ 140 ሜትር የሚረዝመውን ፒራሚድ እንዴት አድረገው መውጣት ቻሉ የሚለውም ሌላው ጥያቄ ነው።
• የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ከኢትዮጵያና ኤርትራ ጋር ባላቸው ግንኙነት ጥያቄ ቀረበባቸው
በግብፅ ጊዛ ከተማ የሚገኘው ፒራሚድ ከ7ቱ የዓለማችን ድንቃ ድንቅ ስፍራዎች መካከል እንዱ ነው።
ተንቀሳቃሽ ምስሉን የቀረጸው ፎቶግራፈር እንደሚለው ከሆነ እሱ እና ጓደኛው ለሰዓታት ተደብቀው ከቆዩ በኋላ የፒራሚዱ አናት ላይ መውጣት ችለዋል።
የግብጽ ባለስልጣናት ፒራሚዶች ላይ መውጣት ፈጽሞ የተከለከለ መሆኑን አስታውሰው በተንቀሳቃሽ ምስሉ ላይ የሚታዩት ትዕይንቶች የግብጽ ሕዝብን ሞራል የሚጥሱም ናቸው ይላሉ።
ተንቀሳቃሽ ምስሉ ከግብጽ ውጪም ከፍተኛ ቁጣን ቀስቅሷል። በርካቶች ድርጊቱን ''አሳፋሪ የሌላ ሕዝብን ባህል፣ ሃይማኖት እና እሴት መናቅ ነው'' ሲሉ ገልጸውታል።
ቪዲዮውን የቀረጸው ፎቶግራፈር ለረዥም ዓመታት ፒራሚዱን መሰል ግዙፍ መዋቅር የመውጣት ፍላጎት እንደነበረው በመጥቀስ፤ ''በድርጊታችን በርካቶች ቢበሳጩም አድናቆታቸውን የገለጹልን በርካታ ግብጻውያን መኖራቸውንም መዘንጋት የለብንም'' ብሏል።
ፎቶግራፈሩ ጥንዶቹ በፒራሚዱ አናት ላይ ወሲብ ፈጽመዋል የተባለው ውንጀላ ግን ከእውነት የራቀ እንደሆነ ተናግሯል።
ከዚህ ቀደም በርካታ ጎብኚዎች የግብጽ ፒራሚዶች አናት ላይ ለመውጣ በሚያደርጉት ሙከራ ህይታቸውን ያጡ ነበር። እአአ 1980 ላይ ግን የግብጽ መንግሥት ፒራሚዶች ላይ መውጣትን ከለከለ። ክልከላው ግን አንዳንድ ሕግ ጣሽ ጎብኚዎችን ከፒራሚዱ አናት ላይ ከመውጣት አልገደበም።
ከሁለት ዓመታት በፊት በአስራዎቹ የሚገኝ ጀርመናዊ ታዳጊ ፎቶ እና ተንቀሳቃሽ ምስል በካሜራው ለማስቀረት ከፒራሚድ አናት ላይ ወጥቶ ነበር።
ጥፋቱ ታዳጊው ላይ እስከ ሶስት ዓመት ሊያስፈርድበት ይችል የነበረ ቢሆንም በመጨረሻ በጀርመን መንግሥት ጣልቃ ገብነት ታዳጊው ከመከሰስ ተርፏል።
ከአንድ ዓመት በፊትም የቱርክ ዜግነት ያለው ጎብኚ ፒራሚድ ላይ በመውጣቱ ለአጭር ጊዜ ለእስር ተዳርጎ ነበረ።