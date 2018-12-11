የጓደኛዋን እርጎ የጠጣችው ተማሪ በዘረመል (ዲኤንኤ)ምርመራ ተገኘች
ታይዋን ውስጥ የምትገኝ አንዲት ተማሪ የጓደኛዋን እርጎ በመጠጣቷ በሌብነት ወንጀል ክስ ተመስርቶባታል። ተግባሯ ደግሞ የተጋለጠው በዘረመል (ዲኤንኤ) ምርመራ መሆኑም ታውቋል።
ታይፒ በተባለችው ከተማ በሚገኘው የቻይና ባህል ዩኒቨርሲቲ የሚማሩት አምስት ሴት ተማሪዎች በጋራ በሚኖሩበት አንድ ክፍል አላቸው።
ጉዳዩ የተከሰተው ባለፈው ወር ሲሆን፤ ከሳሽ 1600 ብር የሚያወጣ እሽግ እርጎ ገዝታ አስቀምጣ ነበር።
ከጥቂት ቆይታ በኋላ ግን እርጎዎቹን ባስቀመጠችበት ቦታ ልታገኛቸው አልቻለችም።
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በጉዳዩ የተበሳጨችው ማንነቷ ያልተገለጸው ተማሪም ሌባው እራሱን እንዲያጋልጥ አብረዋት ለሚኖሩት ተማሪዎች ታስጠነቅቃለች።
በመጨረሻም ከሳሽ የተጠጣውን የእርጎ እቃ ወደ ፖሊስ ይዛ በመሄድ በምርመራ የሌባውን ማንነት ንገሩኝ ስትል ታመለክታለች።
የፖሊስ መስሪያ ቤቱም ጉዳዩን በመቀበል ምርመራ ይጀምራል።
የእርጎ እቃው እርጥበት ስለነበረው በጣት አሻራ መርመራ ማድረግ ስለማይቻል የዘረመል ምርመራ እንዲካሄድም ለፖሊስ አስተያየት ከሰጠች በኋላ ወደ መኖሪያዋ በመመለስ አብረዋት የሚኖሩትን ተማሪዎች ለምርመራ ወደ ፖሊስ ጣቢያው ይዛቸው መጣች።
ለእያንዳንዱ ሰው የዘረመል ምርመራ ለማድረግ እስከ 3000 ዶላር የሚደርስ ገንዘብ ወጪ የሚደረግ ሲሆን፤ ጉዳዩን የሰሙ የአካባቢው ነዋሪዎች ደግሞ ከሰራተኛው ደሞዝ በሚቆረጥ ግብር እነደዚህ አይነት አላስፈላጊ ወጪ መደረጉ እንዳበሳጫቸው ገልጸዋል።
በመጨረሻው ምርመራም ከአምስቱ ተማሪዎች መካከል አንዷ የእርጎው ሌባ መሆኗ ስለተረጋገጠ በሌብነት ወንጀል ክስ ቀርቦባታል።