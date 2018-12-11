የወረቀት ገንዘብ የማይከፈልባቸው አገልግሎቶች እየተበራከቱ ነው
በአሁን ወቅት ገንዘብ እጅ በእጅ የማይቀበሉ የንግድ ድርጅቶች በየቦታው ብቅ ብቅ ማለት ጀምረዋል።
በደቡባዊ ለንደን የሚገኘው አርበር ሮዝሃጃ ተብሎ የሚጠራው ምግብ ቤት በቅርቡ በዘራፊዎች ጥቃት ደርሶበት ነበር።
የመጡት ደግሞ ቀኑን ሙሉ ሲገበያይበት የዋለውን ገንዘብ ለመውሰድ ነው።
ዘራፊዎች ሲመጡ በንግድ ቤቶቹ ውስጥ ገንዘብ ባይኖርስ? ይላል አርበር።
በዘራፊዎቹ ተግባር እጅግ የተማረረው አርበር ከባለፈው ወር ጀምሮ በንግድ ቤቱ ገንዘብ እጅ በእጅ መቀበል እንዳቆመ ይናገራል።
ደንበኞችም ክሬዲት ካርድ፣ ዴቢት ካርድ አልያም ሌሎች ገንዘብ በኪስ ውስጥ መያዝ የማያስፈልጋቸው የክፍያ መንገዶችን ብቻ መጠቀም ይችላሉ።
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በንግድ ቤቱ በር ላይም ደንበኞቻችን ከዚህ በኋላ እጅ በእጅ መገበያየት አቁመናል። ጊዜው የዲጂታል ዘመን ነው የሚል መልዕክትም አስቀምጧል።
ገንዘብ በኪስ መያዝ ሊቀር ይሆን?
በምግብና መጠጥ መሸጫዎች ውስጥ ከሚያሰለቹ ነገሮች አንዱ ከመሸ በኋላ ሳንቲሞችን መቁጠርና እነሱን ተሸክሞ ወደ ባንክ ቤት መውሰድ ነው ይላል አርበር።
ከዚህ በተጨማሪም በሸክም የሚሄደውን ገንዘብ ቆጥሮ ወደ ቁጠባ ሂሳብ ለማስገባት ባንኮች ክፍያ ይጠይቃሉ። ይህ ደግሞ ተጨማሪ ኪሳራ እንደሆነ ብዙ የንግድ ቤት ሃላፊዎች ይናገራሉ።
ምንም እንኳን ደንበኞች ገንዘብ በኪሳቸው ይዘው መጥተው አንቀበላችሁም ሲባሉ ደስ ባይላቸውም፤ ከጊዜ ወደጊዜ ግን እየተቀበሉት መጥተዋል ይላል አንድ በለንደን የሚገኝ የመጠጥ ግሮሰሪ ባለቤት።
በቅርቡ ቻይና ውስጥ ባንኮችና የንግድ ድርጅቶች ተጠቃሚዎች ጥሬ ገንዘብ እንዳይጠቀሙ መከልከል እነደማይችሉ የቻይና መንግስት አስታውቋል።
ምንም እንኳን ቻይና ዓለምን እያስደነቀ ባለ ፍጥነት ኢኮኖሚዋ እያደገ ቢሆንም፣ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች ቶሎ ቶሎ ቢተዋወቁም፤ 80 በመቶ የሚሆነው የሃገሪቱ ግብይት የሚከናወነው ጥሬ ገንዘብን በመጠቀም ነው።
በቅርቡ በተደረገ ይፋዊ ያልሆነ የዳሰሳ ጥናት መሰረት በአብዛኛው የዓለማችን ክፍል የሚገኙ ሰዎች ገንዘብ በቦርሳቸው አልያም በኪሳቸው መያዝን የማይመርጡ ሲሆን፤ እንደውም በአደጉት ሃገራት የሚገኙት ደግሞ በተንቀሳቃሽ ስልኮቻቸውን በክሬዲት ካርዶች መክፈልን ከጀመሩ ቆይተዋል።
በዳሰሳው ጥናት የተካተቱት ሰዎች እንደሚሉት ጥሬ ገንዘብ ለአጭበርባሪዎችና ለዘራፊዎች የተመቸ ነው።
ጥሬ ገንዘብን ይዞ እንደመንቀሳቀስ የሚመች ነገር የለም የሚሉም አልጠፉም።
በእያንዳንዱ 1000 ሰው 1.2 የሚሆኑት ሰዎች ምግብ በነጻ እንሰጣችኋላን እንኳን ቢባሉ ጥሬ ገንዘብ ከመክፈል ወደኋላ እንደማይሉ ገልጸዋል።
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''ኮንሳልት ሃይፐሪዮን'' የተባለ ገንዘብ ነክ ጉዳዮችን የሚያማክር ድርጅት ዋና ሃላፊ የሆኑት ዴቭ ቢርች እንደሚሉት ሰዎች እስካሁን ድረስ ገንዘብ በኪሳቸው ተሸክመው መሄድ መምረጣቸው እንደሚያስገርመው ይናገራል።
የእንግሊዙ የገንዘብና ንግድ ማህበር እንደተነበየው በ2026 በሃገሪቱ ከሚደረጉ ግብይቶች አንድ አምስተኛው ብቻ ጥሬ ገንዘብ ላይ የተመሰረተ ይሆናል።
ታዋቂው የገበያ ጥናት ኩባንያ ''መኬንዚ'' ደግሞ ምንም እንኳን ሰዎች ፊታቸውን ወደ ዲጂታል መገበያያ መንገዶች እያዞሩ ቢሆንም፤ ጥሬ ገንዘብ ከዚህ በኋላ ለብዙ ዓመታት አብሮን ይቆያል ይላል።
ተጠቃሚዎች ጥሬ ገንዘብን የሚመርጡባቸው መንገዶች ደግሞ ከመፈለግና ካለመፈለግ ጋር ብቻ የተያያዙ አይደሉም።
በተለይ ደግሞ የሚቆራረጥ የኤሌክትሪክ አገልግሎት ባለባቸውና አስተማማኝ ያልሆነ ኢንተርኔት በሚገንባቸው እንደ አፍሪካ ባሉ አህጉራት ጥሬ ገንዘብ ይዞ መንቀሳቀስ ግዴታ ነው።