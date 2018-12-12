በብራዚል ካቴድራል በተከፈተ ተኩስ አምስት ሰዎች ሞቱ
አንድ ታጣቂ ህዝብ በሚበዛባት የብራዚሏ መዲና ሳኦፖሎ በሚገኝ የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ውስጥ በከፈተው ተኩስ አምስት ሰዎች ሲሞቱ ብዙ ግለሰቦች ቆስለዋል።
ካቴድራሉ በሚገኝበት አካባቢ የምትገኘው ካምፔይናስ ከተማ ፖሊስ እንደገለፀው ጥቃቱ የደረሰው የእኩለ ቀን አገልግሎት ሲያልቅ ነው።
ተኳሹ በቤተክርስቲያኑ ውስጥ ከመቀመጫው ተነስቶ መተኮስ እንደጀመረ የብራዚሉ ኦ ግሎቦ የዜና ማዕከል ዘግቧል።
ሜጀር አድሪያኖ አውግስቶ ለዜና ማዕከሉ እንደተናገሩት ፀሎቱ ካለቀ ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ነው ግለሰቡ መተኮስ የጀመረው።
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"ከኋላ የተቀመጡትን ግለሰቦች በመምታት ሲሆን የጀመረው ወደየትም አቅጣጫ ሳያተኩር መተኮሱን ቀጠለ" በማለት ሜጀር አድሪያኖ ተናግረዋል።
ጋዜጣው ጨምሮ እንደዘገበው ጥቃት የደረሰባቸው በእድሜ ጠና ያሉ ግለሰቦች ናቸው።
የሞቱት ግለሰቦችም ቁጥር አንዳንድ ዘገባዎች አምስት ነው ሲሉ አንዳንዶቹ አራት ነው ብለዋል።
ተኩሱ እንደተሰማ ፖሊስ በካቴድራል ቅጥር ግቢ ውስጥ የገባ ሲሆን፤ አምቡላንስና የህክምና ባለሙያዎች የቆሰሉትን ግለሰቦች ወደ ህክምና ቦታ ይዘዋቸው ሄደዋል።
ጥቃት አድራሹ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ከማዋሉ በፊት ራሱን አጥፍቷል።
ጥቃቱን ለምን እንዳደረሰ ግልፅ ያልሆነ ሲሆን፤ የሟቾቹም ሆነ የተኳሹ ማንነት አልታወቀም።