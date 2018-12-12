በጋና በባህር ዳርቻ ጠበል ሲጠመቅ የነበረው የ20 ዓመት ወጣት ሕይወቱ አለፈ የሚሉና ሌሎች አጫጭር ዜናዎች
ኢትዮጵያ
ሰብዓዊ መብት ጥሰት በፈፀሙ ግለሰቦች ላይ አፋጣኝ እርምጃ እንዲወሰድ ለመጠየቅ በአዲስ አበባ ቅዳሜና እሁድ ይካሄዳል የተባለው ሰላማዊ ሰልፍ ዕውቅና እንደሌለው ፖሊስ አስታወቀ።
የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ቃል አቀባይ ኮማንደር ፋሲካ ፋንታ ሰልፍ መውጣት ህገ መንግስታዊ ቢሆንም ያለምንም ዕውቅናና ፈቃድ ማካሄድ ግን ህገወጥነት ነው ብለዋል።
• መጠየቅ ካለብን የምንጠየቀው በጋራ ነው፡ አባይ ፀሐዬ
ሶማሊያ
የሶማሊያ መንግስት ለ31 የቻይና ኩባንያዎች የአሳ ማጥመድ ፈቃድ ሰጠ።
150 ድርጅቶችን የሚወክለው የቻይና የባህር አሳ አጥማጆች ማህበር ቱና ለመስራት በሶማሊያ ውሃ አሳ እንዲያጠምዱ ይፈቀድላቸዋል።
ጉዳዩ በአገር ውስጥ አሳ አጥማጆች ጥያቄ ቢያስነሳም የሶማሊያ የአሳ አጥማጆች ሚኒስቴር አማካሪ አብዱረህማን አሕመድ ከዳርቻው 44 ኪሎ ሜትር ርቀት ሌላ ቦታ እንደተጠበቀላቸው ገልፀዋል።
የፕሬዚደንት መሃመድ አብዱላሂ ፎርማጆ አስተዳደር ለውጭ ዜጎች የአሳ የማጥመድ ፈቃድ ሲሰጥ ይህ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው።
ታንዛኒያ
የታንዛኒያ ፕሬዚደንት ጆን ማጉፉሊ አነጋጋሪ የሆነ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ለመገንባት ከሁለት የግብፅ ድርጅቶች ጋር ተፈራረሙ።
ኃይል ማመንጫው ከ 3 ቢሊየን ዶላር በላይ የሚፈስበት ሲሆን በዓለም ቅርስ የተመዘገበውና 'ሴሎስ ጌም' የተሰኘው ጥብቅ ቦታ ላይ ሊገነባ መታቀዱ በአካባቢ ጥበቃ ባለሙያዎች ተቃውሞ አስነስቷል።
ናይጀሪያ
ለናይጀሪያ ፕሬዚደንትነት እጬ የሆኑት የተቃዋሚ ፓርቲ መሪ አቲኩ አቡቦከር የሚቀጥለው ዓመት ምርጫ በሰላም እንዲጠናቀቅ የሚያስችል ስምምነት ተፈራረሙ።
ፕሬዚደንት ቡሃሪ በስነ ስርዓቱ ላይ አልተጋበዝኩም በሚል ባይገኙም እርሳቸውና ሌላ የተቃዋሚ ፓርቲ መሪ እዜክዌሱሊ በሚቀጥለው ማክሰኞ ስምምነቱን ይፈርማሉ ተብሏል።
ስምምነቱ በቀድሞው ፕሬዚደንት አብዱል ሳላሚ አቡቦክርና በካቶሊኩ ጳጳስ ማቴው አሸማጋይነት የተካሄደ ነው።
ጋና
በጋና መዲና ደቡባዊ ግዛት በሚገኝ ወንዝ ዳርቻ ጠበል ሲጠመቅ የነበረው የ20 ዓመት ወጣት ሕይወቱ አለፈ።
በወንዙ ዳርቻ አቅራቢያ ፀሎት ከተጠናቀቀ በኋላ በፓስተሩ ለመጠመቅ ለሁለተኛ ጊዜ በውሃው ሲደፍቁት በዚያ ሰምጦ ቀርቷል።
ይህንን ሲያደርጉ የነበሩት ፓስተር በቁጥጥር ሥር የዋሉ ሲሆን የቤተክርስቲያኗን ዋና አስተዳዳሪ እየፈለጉ መሆናቸውን የአካባቢው ፖሊስ ቃል አቀባይ አፊያ ቴንጌ ገልፀዋል።
እንግሊዝ
በእንግሊዝ የተለያዩ ጥቃት የተፈፀመባቸውና ችላ የተባሉ በአፍላ እድሜ የሚገኙ ህፃናት ራሳቸውን የመጉዳትና የማጥፋት ሃሳብ አንደሚኖራቸው አንድ ጥናት አመለከተ።
የዓለም ጤና ድርጅት ባለፈው ዓመት ባወጣው ሪፖርት ራስን ማጥፋትና በራስ ላይ ጉዳት ማድረስ በዓለም አቀፍ ደረጃ ወጣቶች ከሚሞቱበት ምክንያት ዋነኛው እንደሆነ ተገልጿል።
ፈረንሳይ
በፈረንሳይ ስትራስበርግ እየተዝናኑ የነበሩ ሰዎች ላይ ተኩስ በመክፈት 2 ሰዎችን ገድሎ 11 የሚሆኑትን ያቆሰለውን ግለሰብ ለመያዝ ፈረንሳይ በመቶዎች የሚቆጠሩ ወታደሮችን አሰማራች።
የፓሪስ ከተማ አቃቤ ህግ የሆኑት ሪሚ ሄትዝ እንደገለፁት ግለሰቡ የ29 ዓመት ወጣት ሲሆን ጥቃቱን የፈፀመበት ቦታ ላይ መሳሪያና ስለት ይዞ የነበረ ሲሆን ጥቃቱን ከፈፀመ በኋላ በታክሲ ከአካባቢው ተሰውሯል።
• ፈረንሳይ 'አላሁ አክበር' ብሎ ተኩስ የከፈተውን ግለሰብ በማደን ላይ ናት
አሜሪካ
ታዋቂው የአሜሪካ 'ታይም' መጽሄት የተገደሉና የታሰሩ ጋዜጠኞችን የ2018 ምርጥ ሰዎች ብሎ መርጧል።
ቱርክ በሚገኘው የሳዑዲ አረቢያ ቆንጽላ ውስጥ የተገደለው ጋዜጠኛ ጃማል ኻሾግጂ ደግሞ በመጽሄቱ የዓመቱ ምርጥ ሰው ዝርዝር ውስጥ ከገቡት ጋዜጠኞች መካከል ይገኝበታል።
ህንድ
ህንዳዊቷ የ7 ዓመት ህፃን ሃኒፍ ዛራ መፀዳጃ ቤት አልሰራህልኝም በሚል አባቷን ከሰሰች።
ጥያቄዋ የአካባቢው ባለስልጣናት በእርሷ አካባቢ ከ500 በላይ መፀዳጃ ቤቶችን ለመገንባት ገንዘብ ለማሰባሰብ እንዲያቅዱ ምክንያት ሆኗል።
• የ7 ዓመቷ ህፃን መፀዳጃ ቤት አልሰራልኝም ስትል አባቷን ከሰሰች
• በብራዚል ካቴድራል በተከፈተ ተኩስ አምስት ሰዎች ሞቱ
ብራዚል
በብራዚል ቤተክርስቲያን ውስጥ ተኩስ በመክፈት 4 ሰዎችን የገደለውና በፖሊስ የተገደለው ግለሰብ የአዕምሮ ጤና ችግር እንዳለበት ፖሊስ አስታወቀ።
የ49 ዓመቱ ግለሰብ ምንም አይነት የወንጀል መዝገብ የሌለበት ሲሆን ለፈፀመው ድርጊትም ምንም ተልዕኮ አልነበረውም ብለዋል።