እስር ላይ የነበረው ኢራናዊው የሰብዓዊ መብት ተሟጋች በረሀብ አድማ ሞተ
በማህበራዊ ሚዲያ በሚያስተላልፈው መልዕከቶቹ ለእስር ተዳርጎ የነበረው ኢራናዊው የሰብዓዊ መብት ተሟጋች ከ60 ቀናት የረሃብ አድማ በኋላ ህይወቱ ማለፉን ቤተሰቦቹ አስታውቀዋል።
ቫሂድ ሳይዲ ናሲሪ ታላቁን የኢራን መሪ አያቶላህ አሊ ሆሚኒን በመስደብ ወንጀል ተከሶ ነው ለእስር የተዳረገው።
በመጋቢት ወር ላይ ከሁለት ዓመት ተኩል እስር በኋላ ቢፈታም፤ ከአምስት ወራት በኋላ እንደገና ለእስር በቅቷል።
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ቫሂድ ከፍተኛ ቁጥጥር ካለበት እስር ቤት ወደሌላ ቦታ እንዲያዘዋውሩት ጠይቆ ነበር።
በአውሮፓውያኑ 2015 ለመጀመሪያ ጊዜ ለእስር የተዳረገው ቫሂድ ታላቁን መሪ በመዝለፍና በኢራን ላይ ፕሮፖጋንዳን በመለፈፍ በሚሉ ወንጀሎች የስምንት ዓመት እስር ተፈርዶበት እንደነበር የኢራን ሰብዓዊ መብት ተሟጋች ድርጅት አስታውቋል።
በኋላም ይቅርታ ተደርጎለት ከእስር ተለቆ ነበር። ከተለቀቀም ከወራት በኋላ በነሐሴ ወር እንደገና በተመሳሳይ ክስ ዘብጥያ ወረደ።
በእስር ቆይታውም የእስር ሁኔታው በመተቸትና ጠበቃም ስላልቀረበለት በመቃወም የረሃብ አድማውን መጀመሩን የሰብዓዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶቹ ገልፀዋል።
ጨምሮም እስረኞቹን እንደ ወንጀላቸው መታሰር ሲገባቸው እሱ መብቱ ተጥሶ የተለያየ ዛቻና ማስፈራራቶች እየደረሱበት መሆኑንም የሰብዓዊ መብት ተሟጋቹ ድርጅት አስታውቋል።
የእስር ቤቱ ሁኔታ ጥሩ እንዳልነበርም ዘገባዎች ያሳያሉ።
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ተሟጋቹ ወደ ሆስፒታል ቢወሰድም ህይወቱ ሊተርፍ አልቻለም።
ባለስልጣናቱም ስለሞቱ ለቤተሰቦቹ እንደተናገሩ እህቱ አስታውቃለች።