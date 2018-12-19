የመናዊቷ በሞት አፋፍ ላይ የሚገኘው ህፃን ልጇን እንድታይ ተፈቀደላት
በአሁኑ ወቅት ግብፅ የምትገኘው የመናዊት ሼማ ስዊለህ የትራምፕ አስተዳደር በሙስሊም አገራት ዜጎች ላይ በጣለው የጉዞ እገዳ ምክንያት በአሜሪካ በሞት አፋፍ ላይ ያለው ልጇን ለመጨረሻ ጊዜ ማየት አልቻለችም ነበር።
የሁለት ዓመቱ ህፃን ልጇ አብዱላህ ሃሳን የተወለደው ከአእምሮ በሽታ ጋር ሲሆን ሃኪሞች ከሞት እንደማይተርፍ አረጋግጠዋል።
ስለዚህም በዓሁኑ ወቅት እስትንፋሱ ያለው በተደረገለት እስትንፋስ ቀጥል የህክምና መሳሪያ ነው።
ትናንት ማምሻውን ወደ አሜሪካ መግባት የሚያስችላትን ቪዛ ያገኘችው እናቱ ረቡዕ ምሽት ሳንፍራንሲስኮ እንደምትገባ ይጠበቃል።
እናቱም እስትንፋስ ቀጥል መሳሪያው ከመነሳቱና ህፃኑ ልጇ ከማሸለቡ በፊት ልታየውና እጁን ልትይዘው እንደምትፈልግ እየገለፀች ነበር።
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"በህይወቴ ደስተኛ የሆንኩበት ቀን ነው። ይህ በክብር ሃዘናችንን እንድንወጣ ያስችለናል" ብሏል የ22 ዓመቱ የህፃኑ አባት አሊ ሃሳን።
የእናቱ በሞት አፋፍ ላይ የሚገኘውን ህፃን ልጇን ለመጨረሻ ጊዜ ማየት ያለመቻል ዜና መውጣቱን ተከትሎ በሺህዎች የሚቆጠሩ ኢሜሎች ለአሜሪካ ባለስልጣናት ተልከዋል። ኢሜል ከላኩ መካከል የኮንግረስ አባላትም ይገኙበታል።
መንግስት በጉዳዩ ከፍተኛ የህዝብ ጫና እንደተደረገበትም ዘገባዎች ያመለክታሉ።
ቤተሰቡን ወክሎ ጉዳዩን ሲያንቀሳቅስ የነበረው የአሜሪካ ኢዝላሚክ ሪሌሽን ካውንስል ጠበቃ ሳአድ ስዊለም ህዝቡ ለህፃኑ ቤተሰብ ያሳየው ድጋፍ አስገራሚ እንደነበር ተናግረዋል።
"የህፃኑ እናት ልጇን ለመጨረሻ ጊዜ ማቀፍና መሳም በመቿሏ እኛም እረፍት አግኝተናል" ብለዋል።
የአሜሪካ ስቴት ዲፓርትመንት ቀደም ሲል በጉዳዮ ላይ አስተያየት ለመስጠት ባይፈልግም ማንኛውም የውጪ ሃገር ዜጋ በህጋዊ መንገድ ለጉብኝት ወደ አሜሪካ መግባት እንዲችል እንደሚያደርግ ገልፆ ነበር።