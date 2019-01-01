የየመን አማጺያን የህዝብ ምግብ እየዘረፉ ነው
በየመን የሁቲ አማጺያን አባላት ለተራቡ የመናውያን የሚከፋል የዕርዳታ ምግብ እየወሰዱ ነው ሲል የዓለም የምግብ ፕሮግራም አስታወቀ።
የዓለም የምግብ ፕሮግራም እንደሚለው ከሆነ የሁቲ አማጺያን በሚቆጣጠሯቸው ስፍራዎች የዕርዳት ምግቡን ይዘርፋሉ።
የተባበሩት መንግሥታት በሰበሰበው መረጃ መሰረት በዋና ከተማዋ ሰነአ የሚኖሩ ዜጎች ለሳምንታት ተገቢውን ምግብ ሳያገኙ ቆይተዋል።
የዓለም የምግብ ፕሮግራም እንደሚለው የሁቲ አማጺያን የዘረፉትን ምግብ በተለያዩ ከተሞች መልሰው ለህዝቡ ይሸጣሉ እንዲሁም እርዳታ ለማይመለከታቸው ሰዎች ያከፋፍላሉ።
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የሁቲ አማጺያን ግን የምናውቀው ነገር የለም ብለዋል።
የተባበሩት መንግሥታት እንደሚለው 20 ሚሊዮን የሚሆኑ የመናውያን የምግብ እጥረት ያጋጠማቸው ሲሆን፤ 10 ሚሊዮኖቹ ደግሞ ቀጣይ ምግባቸው ምን እንደሆነና መቼ እንደሚያገኙት እንኳን የማያውቁ ናቸው።
በፈረንጆቹ 2015 በተቀሰቀሰው የእርስ በርስ ጦርነት ምክንያት እስካሁን 6800 ሰላማዊ ዜጎች ሞተዋል፤ ከአስር ሺህ በላዮቹ ደግሞ የአካል ጉዳት ደርሶባቸዋል።
ከዚህ በተጨማሪ በሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች በተላላፊ በሽታዎችና በምግብ እጥረት ምክንያት ህይወታቸው አልፏል።
በየመን እየተፈጸመ ያለው ነገር ከድሃና ከተራበ ህዝብ አፍ ላይ ነጥቆ ከመብላት አይተናነስም ብለዋል የዓለም የምግብ ፕሮግራም ዋና ዳይሬክተር የሆኑት ዴቪድ ቤዝሊ ጉዳዩ እንዳሳሰባቸው ሲያስረዱ።
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''ህጻናት በምግብ እጥረት ብቻ እየሞቱ ነው። ይህ የወንጀል ተግባር በአፋጣኝ ሊቆም ይገባል።''
ድርጅቱ እንደሚለው በዋና ከተማዋ ሰነአ የተዘረፈ ምግብ በአደባባይ እየተሸጠ ነው። አትራፊ ግለሰቦችም ገበያቸው ደርቶላቸዋል። የእርዳታ ምግቡ የሚያስፈልጋቸው የሚልሱትና የሚቀምሱት ያጡ የመናውያን ግን በረሃብ ህይወታቸው እያለፈ ነው።