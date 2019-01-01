የአማራና የትግራይ ክልል እግር ኳስ ቡድኖች አንዳቸው በሌላቸው ክልል ሜዳ ለመጫወት መስማማታቸው ተገለጸ የሚሉና ሌሎች አጫጭር ዜናዎች
ኢትዮጵያ
• የአማራና የትግራይ ክልል እግር ኳስ ቡድኖች አንዳቸው በሌላቸው ክልል ሜዳ ለመጫወት መስማማታቸው ተገለጸ። የአማራ መገናኛ ብዙሀን በድረ ገጹ እንዳስነበበው በደጋፊዎች ችኩቻ ምክንያት ከኅዳር ወር ጀምሮ ቡድኖቹ በገለልተኛ ሜዳ ለመጫወት ተገደዋል።
• ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ሞዴሎችና ሙዚቀኞች የታደሙበት ትዕይት ትላንት በመቀሌ ከተማ ተካሂዷል። ሞዴሎቹ የለበሱትን ልብስ ያሰናዳው ኤርታራዊው ዲዛይነር ፊሊሞን ኤርምያስ ነው።
• ''ብሔርተኝነት'' እያጠላበት ያለው እግር ኳስ
• ጣና ሀይቅ ላይ ጀልባ ተገልብጦ የዘጠኝ ሰዎች ህይወት አለፈ የሚሉና ሌሎችም አጫጭር ዜናዎች
የመን
• የዓለም የምግብ ፕሮግራም በየመን የሁቲ አማጽያን የእርዳታ ምግብ እየዘረፉ ነው አለ። በምግብ እጥረት ለሚንገላቱ የመናውያን የተደጎመው ምግብ ተሰርቆ እየተቸበቸበ መሆኑ ተመልክቷል። የተባበሩት መንግሥታት እንደሚለው በየመን 20 ሚሊዩን ሰዎች በቂ ምግብ አያገኙም።
ሕንድ
• በሕንድ የጾታ ጥቃትን በመቃወም 620 ኪሎ ሜትር የሸፈነ እጅ ለእጅ የመያያዝ ሰልፍ ተካሂዷል። ሰልፈኞቹ እጅ ለእጅ የተያያዙበት ርቀት ከአዲስ አበባ እስከ ወልዲያ የሚደርስ ነው። ይህን ርቀት ለመሸፈን 5 ሚሊዯን ሴቶች በሰልፉ ተገኝተዋል።
ሰሜን ኮሪያ
• የሰሜን ኮሪያው መሪ ኪም ጆንግ-ኡን ኒውክሌር የማበልጸግ ሥራቸውን ለመግታት ዝግጁ ቢሆኑም አሜሪካ በሰሜን ኮሪያ ላይ የጣለችውን ማዕቀብ ካላነሳች በኒውክሌር ፕሮግራማቸው እንደሚገፉበት አስፈራርተዋል። ሰሜን ኮሪያ በተባበሩት መንግሥታት የጸጥታ ምክር ቤት በርካታ ማዕቀብ ተጥሎባታል።
• መከላከያ በዛላምበሳ ድንበር እንዲቆይ ስምምነት ተደረሰ
ጀርመን
• የ50 ዓመቱ ጀርመናዊ የዘር ጥላቻ ነው በተባለ ጥቃት አራት ሰዎች ላይ ከባድ ጉዳት አደረሰ። በፈረንጆች አዲስ አመት ዋዜማ ምሽት በሶሪያና በአፍጋኒስታን ዜጎች በሚበዙበት ስፍራ ጀርመናዊው ሆን ብሎ ላያቸው ላይ መኪና በመንዳት ነው ጥቃቱን ያደረሰው።
ስፖርት
• በሜዳ ቴኒስ በወንድና ሴት ጾታ የዓለም ገናናዎቹ ሮጀር ፌዴሬርና ሰሪና ዊሊያምስ ጨዋታቸውን በአውስትራሊያ አድርገዋል። ሮጀር ፌዴሬር ሰሪናን 2 ለ1 በሆነ አጠቃላይ ውጤት አሸንፏታል።