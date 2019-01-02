በአዲስ ዓመት 3.9 ቢሊየን ብር በሎተሪ ያገኘው ግለሰብ
እንግሊዝ ውስጥ በአዲስ ዓመት የመጀመሪያ ዕለት በተደረገ የሎተሪ እድል ዕጣ የማውጣት ሥነ ሥርዓት አንድ ግለሰብ 115 ሚሊዮን ፓውንድ (ከ4 ቢሊየን ብር በላይ) በአንድ ጊዜ ማግኘቱ ተሰምቷል።
የሃገሪቱ ብሔራዊ የሎተሪ ድርጅት እንዳስታወቀው ይህ አጋጣሚ በድርጅቱ ታሪክ አራተኛው ከፍተኛ ገንዘብ ሲሆን፤ በዚሁ ዕጣ አወጣጥ ሥነ ሥርዓት ላይ ተጨማሪ 10 ሰዎች ደግሞ እያንዳንዳቸው 1 ሚሊየን የእንግሊዝ ፓውንድ አግኝተዋል።
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ስሙ ያልተጠቀሰው የማክሰኞው ዕጣ እድለኛ ሁሉንም የእድል ቁጥሮች በትክክል በማግኘት አዲሱን ዓመት ባልታሰበ ሲሳይ ጀምሮታል።
በአውሮፓ ታሪክ ከፍተኛው በሎተሪ የተገኘ ገንዘብ 161 ሚሊዮን ፓውንድ ሲሆን፤ በሰሜናዊ እንግሊዝ የሚኖሩ ለ30 ዓመታት በትዳር የቆዩት ኮሊንና ክሪስ የተባሉ ጥንዶች ነበሩ በ2011 ላይ ያገኙት።
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2012 ላይ ደግሞ አድሪያን እና ጊሊየን ቤይፎርድ የተባሉ ባለትዳሮች ከ148 ሚሊዮን በላይ የእንግሊዝ ፓውንድ አግኝተዋል። ሎተሪው ከደረሳቸው ከአንድ ዓመት ከከሦስት ወራት በኋላ ግን ትዳራቸው ፈርሷል። ምክንያቱ ደግሞ ይኽው በድንገት ያገኙት ከፍተኛ ገንዘብ ነበር ተብሏል።
'ዩሮሚሊየንስ' የተባለው የሎተሪ ጨዋታ በዘጠኝ ሃገራት የሚኖሩ ዜጎች የሚሳተፉበት ሲሆን፤ እንግሊዝ፣ አውስትራሊያ፣ ፈረንሳይ፣ ስፔንና ሰዊዘርላንድ የሚጠቀሱ ናቸው።